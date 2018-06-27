"Никакой драмы": почему Константин Богомолов покидает МХТ

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/Tass Image caption Константин Богомолов - один из самых скандальных российских режиссеров

Театральный режиссер Константин Богомолов подтвердил, что уходит из МХТ имени Чехова из-за "новой художественной политики" театра. Спектакли Богомолова не раз оказывались в центре скандалов.

"Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТ в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов", - написал Богомолов на своей странице в "Фейсбуке".

Он также отметил, что при жизни Олега Табакова, возглавлявшего МХТ 18 лет, его контракт продлевался автоматически "по взаимной любви и необходимости".

При этом Богомолов добавляет, что не видит в сложившейся ситуации "никакой драмы или знаковости". "Дело нового художественного руководителя - подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра и его будущего", - пишет режиссер.

О грядущем уходе Богомолова из театра накануне сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на источники в МХТ. Однако в пресс-службе театра сообщили, что решения по контракту с Богомоловым пока нет.

"Никаких решений нет, [худрук МХТ] Сергей Васильевич [Женовач] занят формированием планов на следующий сезон. Когда какие-то решения будут приняты, о них будут объявлено", - говорится в сообщении.

Скандальный режиссер

Константин Богомолов сотрудничает с МХТ с 2012 года, а с 2007 года ставил спектакли в "Табакерке". В своих интервью он не раз говорил, что у него сложились очень дружественные отношения с Олегом Табаковым, который являлся худруком обоих театров до своей смерти в марте 2018 года.

При этом в 2013 году у Богомолова возникли серьезные разногласия с руководством МХТ, из-за которых он решил покинуть театр - причиной конфликта стал его спектакль "Карамазовы", в который МХТ требовал внести изменения. Правда, вскоре после этого режиссер вернулся к работе в театре.

Константин Богомолов - один из самых скандальных российских режиссеров, его постановки часто вызывают резонанс, так как спектакли аппелируют к темам секса, политики и религии. СМИ также приписывали режиссеру оппозиционные взгляды.

Наиболее нашумевшей работой режиссера в МХТ стал "Идеальный муж", который идет на сцене с 2013 года. Спектакль вызвал значительный резонанс из-за большого числа отсылок к общественно-политической ситуации в России.

Один из показов попытались сорвать православные активисты, которые забрались на сцену, а Следственный комитет даже занимался проверкой спектакля.

В 2015 году Богомолов выпустил "Юбилей ювелира", а премьера его последнего спектакля для МХТ - "Трех сестер" - состоялась в мае 2018 года.

Григорий Заславский, театральный критик, ректор ГИТИС

Константин Богомолов выделялся тем, что если в пьесе Чехова действуют три сестры, то у него на сцену, скорее всего, вышли бы три брата. Это такое вполне намеренное и провокационное решение классических сюжетов, работа на раздражение публики.

Это прием, который больше популярен в уличном искусстве, в стрит-арте. В этом смысле можно сказать, что искусство Богомолова, воспитанного вполне классической школой ГИТИСа, ближе, например, к творчеству арт-группы "Война", сегодня уже подзабытому в России.

Такое искусство тоже имеет право на существование, но каждый художественный руководитель сам решает, какой будет стратегия его художественной политики. При этом, насколько я понимаю, уже поставленные Богомоловым спектакли сохраняются в репертуаре, о чем он сам написал.

Например, в Германии недавно ушел на пенсию выдающийся режиссер Франк Касторф, после чего все его спектакли были просто сняты из репертуара. Так что цивилизованный мир дает нам примеры куда более радикального и бесцеремонного отношения к театральному наследию прошлых художественных руководителей.