Член Верховного суда США уходит на покой, открывая для Трампа интересные перспективы

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Энтони Кеннеди, 81-летний член Верховного суда США, заявил о своем уходе на пенсию. Разговоры о его грядущей отставке ходили на протяжении прошедшего года.

Его отставка может дать Дональду Трампу возможность номинировать на освобождающееся место судьи кандидата, голос которого может полностью изменить курс Верховного суда.

Кеннеди был номинирован еще во времена Рональда Рейгана, провел в должности более 30 лет и, несмотря на то, что пришел в Верховный суд с легкой руки республиканского президента, часто входил в альянсы с либеральными судьями.

Так, Энтони Кеннеди встал на защиту прав ЛГБТ, отстоял программу медицинского страхования для малообеспеченных Obamacare и ограничил применение смертной казни.

Одновременно он отстаивал и более консервативные позиции, голосуя за поддержку религиозных свобод и ограничение финансирования избирательных кампаний.

Кеннеди покинет свой пост 31 июля, побив рекорд пребывания в должности судьи и будучи вторым самым старым судьей этой инстанции после судьи Рут Бэдер Гинсбург, которой сейчас 85 лет.

О своем решении Кеннеди уведомил президента Трампа официальным письмом, в котором отметил, что для него было высочайшей честью и привилегией служить стране в рамках федеральной юстиции в течении 43 лет, 30 из которых прошли в Верховном суде.

Он также поблагодарил Трампа за возможность толковать и защищать конституцию и законы США.

Накануне, во время голосования по вопросу о запрете на въезд для представителей ряда исламских стран Кеннеди проголосовал в поддержку решения администрации Трампа и виду не подал, что собирается уходить.

Трамп в своих комментариях и распространённом позднее заявлении по поводу отставки Кеннеди, отметил, что тот был выдающимся судьей Верховного суда и что он немедленно найдет ему замену. По словам президента США, он рассматривает список не менее чем из 25 кандидатов на эту должность.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Отставка Кеннеди дает президенту Трампу вторую по счету возможность назначить нового члена Верховного суда

По мнению обозревателей Washington Post и Си-эн-эн, решение Кеннеди об отставке внесет заметную сумятицу в ряды законодателей и превратит Вашингтон в поле битвы: демократы, несмотря на меньшинство в конгрессе, скорее всего, еще до голосования ужесточат свои требования к потенциальному кандидату на эту должность.

Впервые за 25 лет новый член Верховного суда может радикально изменить расстановку сил в этом органе: как правило, новые судьи, заменявшие ушедших с должности коллег, придерживались той же идеологии, что и их предшественники.

Кеннеди, будучи назначенным республиканским президентом, был ценен и для либералов и для консерваторов, его часто называли "колеблющимся судьей".

В Верховном суде 9 судей, пятеро из которых - консерваторы. Таким образом, назначение Трампом еще одного, шестого консерватора, может заметно пошатнуть баланс сил в этой судебной инстанции.