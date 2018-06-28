"Англичане, можете выдохнуть". Соцсети ликуют после вылета Германии с ЧМ

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Мы не ожидали такого результата, правда?

Сборная Германии на данный момент возглавляет рейтинг самых сильных команд по версии ФИФА и пока что является чемпионом мира. Но команда впервые с 1938 года не смогла выйти из группы и покидает турнир.

И даже сама сборная не может в это поверить…

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Нет слов. Германия вылетела с чемпионата мира

Сборная Германии под руководством Йоахима Лева не просто вылетела с чемпионата, но оказалась на последнем месте по итогам игр в группе F. Печальный итог для Германии, но, как бы жестоко это ни выглядело, остальные страны были просто в восторге от такого невероятного результата.

В Бразилии, потерпевшей унизительное поражение от сборной Германии в 2014 году, когда бразильская сборная (хозяйка ЧМ) проиграла немцам с разгромным счетом 1-7, не скрывали злорадства.

Правообладатель иллюстрации Fox Sports Image caption АХАХАХАХАХАХАХАХАХА

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Радоваться неудачам других. Есть для этого какое-то слово?

Как раз в немецком языке такое слово есть - schadenfreude.

Многие немецкие болельщики хотят услышать объяснение столь слабого выступления от команды и тренера, но, как предположил в этом шутливом коллаже пользователь "Твиттера", у самого Лева тоже много вопросов.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption "История поиска" в браузере Йоахима Лева. "Где Лерой Сане?"; "Меня увольняют"; "Почему мы не можем забить"; "Футбол отправляется домой?"

И да, главный вопрос, который задавали еще перед началом турнира: "Почему Лерой Сане не летит в Россию?"

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Прямо сейчас где-то в Германии

В немецкой сборной было восемь футболистов, выступавших в предыдущем, победном для Германии чемпионате мира, что стало поводом для сравнений.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Германия-2014 и Германия-2018

Южнокорейцы играли с задором и выиграли у чемпионов со счетом 2-0, отправив их паковать чемоданы.

Одним из лучших игроков матча стал вратарь Чо Хен У, одной рукой остановивший мяч, летевший в ворота после удара головой Леона Горецки.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Эй, кто-нибудь, поднимите зарплату корейскому вратарю

После финального свистка южнокорейские футболисты и болельщики праздновали так, будто они сразу выиграли весь чемпионат, несмотря на то, что из-за победы Швеции над Мексикой 3-0 они, как и немцы, тоже покидают турнир.

Зато теперь у них появились новые фанаты из Центральной Америки, потому что благодаря их победе Мексика выходит в следующий этап чемпионата.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Читайте биографию. Чо Хен У - южнокорейский футболист, выступающий за клуб "Тэгу". Также он известен как спаситель мексиканцев, или один истинный бог. "Википедия"

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Мексиканский государственный гимн на следующие несколько часов. Спасибо, Корея!

В течение 52 лет Германии было чем хвалиться, но теперь можно сказать, что повод смотреть свысока появился у Англии.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Англичане, можете выдохнуть. На этот раз мы точно не проиграем немцам по пенальти

Комментатор Би-би-си (а в прошлом футболист) Гари Линекер обновил свое знаменитое высказывание о сборной Германии.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Футбол - простая игра. Двадцать два человека гоняются за мячом 90 минут, и в конце Германия побеждает уже не всегда. Предыдущая версия стала историей.

Не остались в стороне и российские интернет-пользователи.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption "Советский спорт" по-своему интерпретировал название фильма о Джеймсе Бонде "Из России с любовью"

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