"Англичане, можете выдохнуть". Соцсети ликуют после вылета Германии с ЧМ
Мы не ожидали такого результата, правда?
Сборная Германии на данный момент возглавляет рейтинг самых сильных команд по версии ФИФА и пока что является чемпионом мира. Но команда впервые с 1938 года не смогла выйти из группы и покидает турнир.
И даже сама сборная не может в это поверить…
Сборная Германии под руководством Йоахима Лева не просто вылетела с чемпионата, но оказалась на последнем месте по итогам игр в группе F. Печальный итог для Германии, но, как бы жестоко это ни выглядело, остальные страны были просто в восторге от такого невероятного результата.
В Бразилии, потерпевшей унизительное поражение от сборной Германии в 2014 году, когда бразильская сборная (хозяйка ЧМ) проиграла немцам с разгромным счетом 1-7, не скрывали злорадства.
Как раз в немецком языке такое слово есть - schadenfreude.
Многие немецкие болельщики хотят услышать объяснение столь слабого выступления от команды и тренера, но, как предположил в этом шутливом коллаже пользователь "Твиттера", у самого Лева тоже много вопросов.
И да, главный вопрос, который задавали еще перед началом турнира: "Почему Лерой Сане не летит в Россию?"
В немецкой сборной было восемь футболистов, выступавших в предыдущем, победном для Германии чемпионате мира, что стало поводом для сравнений.
Южнокорейцы играли с задором и выиграли у чемпионов со счетом 2-0, отправив их паковать чемоданы.
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Одним из лучших игроков матча стал вратарь Чо Хен У, одной рукой остановивший мяч, летевший в ворота после удара головой Леона Горецки.
После финального свистка южнокорейские футболисты и болельщики праздновали так, будто они сразу выиграли весь чемпионат, несмотря на то, что из-за победы Швеции над Мексикой 3-0 они, как и немцы, тоже покидают турнир.
Зато теперь у них появились новые фанаты из Центральной Америки, потому что благодаря их победе Мексика выходит в следующий этап чемпионата.
В течение 52 лет Германии было чем хвалиться, но теперь можно сказать, что повод смотреть свысока появился у Англии.
Комментатор Би-би-си (а в прошлом футболист) Гари Линекер обновил свое знаменитое высказывание о сборной Германии.
Не остались в стороне и российские интернет-пользователи.