На историка Юрия Дмитриева завели новое уголовное дело

Правообладатель иллюстрации Igor Podgorny/TASS

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Историка подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщил ТАСС представитель карельского управления Следственного комитета Виталий Коновалов.

О задержании Дмитриева стало известно в среду вечером, но о причинах задержания тогда не сообщалось.

Две недели назад Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по первому делу Дмитриева, согласно которому историк был признан невиновным в совершении развратных действий в отношении своей приемной дочери и изготовлении детской порнографии.

Дело было направлено на новое рассмотрение.

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Дело Дмитриева

Историк был арестован в декабре 2016 года. По версии следствия, 62-летний Дмитриев, возглавляющий отделение правозащитного общества "Мемориал" в Карелии, с 2008-го по 2015 год неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь.

Историк свою вину не признает. Он объяснял, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния ребенка.

Его обвиняли по нескольким статьям: развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; незаконный оборот оружия и его основных частей.

В апреле 2018 года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по первым двум статьям и признал его виновным в незаконном хранении оружия.

Тогда экспертиза не нашла порнографии в снимках приемной дочери Дмитриева.

Приговор не устроил ни обвинение, на защиту Дмитриева. В итоге 15 июня Верховный суд отменил его, а для историка избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Его будут снова судить по этому делу.

Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Самая крупная находка Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны 9 тысяч заключенных.

Дело Дмитриева вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты, писатели и музыканты, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев и многие другие.