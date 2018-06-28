Арестованная за шпионаж Карина Цуркан считает уголовное дело местью

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Член правления "Интер РАО" Карина Цуркан не признает вину в шпионаже и считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности.

"Моя подзащитная вину не признает, не понимает, в чем ее обвиняют, не понимает, что она совершала", - сказал после заседания адвокат Дмитрий Цуприк.

По его словам, Цуркан считает, что уголовное дело в отношении нее возбуждено, потому что "ее просто решили сместить с занимаемой должности из-за ее принципиальности и неподкупности".

Дело Цуркан стало одним из самых громких уголовных дел этого года. Ей грозит до 20 лет заключения, дело рассматривают в закрытом режиме.

По утверждению источников "Коммерсанта", ее подозревают в сотрудничестве с румынскими бизнесменами, якобы связанными со спецслужбами Румынии.

По сведениям РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.

Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщает, что речь идет о передаче Службе внешней разведки Румынии, которая, в свою очередь, может работать с ЦРУ, сведений о подготовке крупных российских энергетических проектов за рубежом.

Официальной информации о содержании уголовного дела практически нет, так как оно засекречено.

Кто такая Карина Цуркан?

Судя по официальной биографии на сайте "Интер РАО", Карине Цуркан 44 года. Она родилась в 1974 году. В 1999 году окончила Международный независимый университет Молдавии по специальности "Экономическое право". В 2004-м получила степень магистра делового администрирования в Испанском консорциуме университетов IUP.

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В компаниях группы "Интер РАО" Цуркан работает с 2005 года, следует из годового отчета компании за 2015 год.В 2010 году она возглавила дивизион "Молдова, Украина, Румыния", затем - дивизион "Европа". С 2012 года стала членом правления.

У нее есть благодарность российского министерства энергетики и почетная грамота от этого же министерства. По данным "Интер РАО", Цуркан является акционером компании, размер ее пакета - 0,0354%.

Что такое "Интер РАО"?

Компания "Интер РАО" была создана в 1997 году как дочка РАО "ЕЭС России", отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. Сейчас крупнейший акционер компании "Интер РАО ЕЭС" - государственный "Роснефтегаз" (27,63%).

Председатель правления "Интер РАО" - Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука - бизнесмена из ближнего круга президента России Владимира Путина.

Это единственный в России оператор экспорта-импорта российской энергии. География поставок, по собственным данным, включает Финляндию, Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию. Кроме того, компания управляет энергосбытовыми компаниями в 12 регионах России.