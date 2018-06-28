"Трусливый футбол": что немецкие СМИ пишут о вылете сборной с ЧМ

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие немецкие фанаты восприняли поражение своей сборной как трагедию

Немецкая пресса бурно отреагировала на сенсационное поражение сборной Германии на чемпионате мира по футболу от команды Южной Кореи. Издания наперебой критикуют как игроков сборной, так и ее руководство, а также пытаются найти причины неудачи.

Накануне сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счетом 2:0 и впервые в истории страны не вышла в плей-офф чемпионата мира. При этом сами корейцы все равно не вышли из группы.

Поражение немцев также дало путевку в плей-офф сборной Мексики, которая крупно проиграла Швеции и уже было утратила надежду продолжить участие в мундиале.

Русская служба Би-би-си изучила наиболее яркие публикации немецких СМИ, посвященные поражению Германии.

"Безыскусно, бездушно, безыдейно"

Сборная Германии потерпела исторический крах на чемпионате мира - и получила по заслугам, пишет обозреватель журнала Spiegel Петер Аренс в колонке под заголовком "Торжество вялости". По его мнению, вылет команды на групповом этапе справедлив - более того, спасет ее от потенциально еще более грустной встречи с истинными фаворитами турнира.

"Последнее место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей - командами, которые определенно можно победить - признак того, что к турниру в России эта команда подошла в недостаточно хорошей форме для защиты титула", - считает он.

Аренс невысокого мнения о сборной Южной Кореи, он напоминает, что лишь один ее футболист играет в ведущем европейском клубе, а сама команда в построении игры допускает многочисленные ошибки и не доводит до конца собственные контратаки. Однако, пишет он, даже такой команде немцы не смогли противопоставить ничего.

"Это было безыскусное, бездушное и безыдейное выступление. Редко кто видел эту одаренную команду настолько же слабой в созидании, как в эти 90 минут в Казани", - добавляет Аренс. По его мнению, игрокам сборной просто перестало хватать уровня, необходимого для борьбы за громкие титулы.

"Слишком много заслуженных игроков уже испытывают спад. Сами Хедира, Томас Мюллер... А ведь год назад в Россию триумфально съездила другая немецкая команда - молодые ребята, которые сумели выиграть Кубок конфедераций без единого чемпиона мира в составе", - говорится в статье.

В связи с этим Аренс призывает начать строить сборную команду заново и собрать в ней не ветеранов, а футболистов, которые хоть и молоды, но будут учиться на своих ошибках, как немецкие чемпионы 2014 года учились на поражении от Италии на чемпионате Европы в 2012 году.

"Как показал этот групповой этап, одного только опыта уже недостаточно, если соперник демонстрирует страсть, скорость и живость ума. Именно этих трех качеств так не хватало немцам", - пишет Аренс.

"Как парализованные"

Правоцентристская Frankfurter Allgemeine Zeitung вышла со статьей под заголовком, который можно буквально перевести как "Публичное вскрытие [трупа]". По мнению редактора рубрики "Спорт" Петера Пендерса, именно в это превратился публичный просмотр матча болельщиками.

"Чемпионы мира в первом тайме выглядели как парализованные и играли в боязливый футбол на таких скоростях, что казалось, что матч показывают в замедленной съемке. Чем ближе был конец встречи, тем глубже футболисты впадали в панику", - пишет Пендерс.

По его мнению, случившееся выглядело как похороны на сцене - причем на самой большой сцене, какая только может быть.

"Германии больше нет на чемпионате. Это казалось столь немыслимым, что многие до сих пор не могут поверить в случившееся. Хотя предпосылки для вылета можно было так или иначе увидеть в обеих первых играх - с Мексикой и Швецией", - отмечает журналист.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Футболисты Южной Кореи не вышли в плей-офф, но все равно ликовали после победы

При этом он считает показательной бурную реакцию болельщиков других стран на вылет немецкой сборной - и связывает ее не только и не столько с тем, что людям свойственно болеть за аутсайдеров, но и с уровнем футбола, который продемонстрировала команда.

Пендерс напоминает, что уже 6 сентября сборной предстоит сыграть первый матч в новом европейском турнире - Лиге наций УЕФА. Немецкой команде будет противостоять команда Франции, и пока непонятно, кто будет руководить сборной и кто будет в ней играть.

"Следующего удара не будет"

Левоцентристская Sueddeutsche Zeitung посвятила историческому поражению сборной статью под заголовком "Конец команды, которая вот-вот разыграется". В ней вылет команды после группового этапа издание называет заслуженным и закономерным.

Автор статьи Мартин Шнайдер считает, что в России немецкие футболисты перешли грань между обычной самоуверенностью и откровенной переоценкой своих возможностей. А вратаря Мануэля Нойера журналист называет "пророком, которого никто не послушал".

Шнайдер напоминает, что после победы над Швецией, которую немцы вырвали на последних секундах матча благодаря голу Тони Кроса, Нойер дал короткое интервью и, вопреки ожиданиям многих, выразил сомнение в том, что после этой победы команда наконец разыграется и все пойдет как по маслу.

"Немецкая сборная двигалась по турниру именно с таким подходом: ну сейчас-то мы наконец разыграемся. Футболисты слишком отчетливо перешли границу между самоуверенностью и переоценкой своих сил. Они были слишком спокойны в ситуациях, в которых спокойствию места уже не было", - считает журналист.

По его словам, после волевой победы над Швецией вся команда, кроме разве что Нойера, почувствовала себя неуязвимой. "Игроки перепутали чудесное воскрешение после клинической смерти с бессмертием. Смотрите, мы снова живы - и Корея нас не остановит", - пишет Шнайдер.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Футболист сборной Южной Кореи Ким Ён Гвон забил гол в добавленное время

В сборной Южной Кореи, отмечает издание, всего два игрока, выступающих за европейские клубы. Все остальные играют в относительно слабых азиатских лигах - так что ожидание, что немцы сумеют забить им хотя бы два мяча, было не то чтобы завышенным.

"Но в первом тайме сборная Германии не выглядела как команда, играющая решающий для себя матч на чемпионате мира - происходящее на поле было больше похоже на матч "Бавария" - "Аугсбург" где-нибудь в 23-м туре чемпионата Германии", - отмечает журналист.

"Атаки были вялыми, ударам по воротам и последним пасам сильно не хватало точности. Самими своими движениями футболисты будто говорили: ну следующий удар получится, следующий пас пройдет, один как-нибудь да залетит. А часы все тикали и тикали, и вдруг оказалось, что следующего удара не будет", - продолжает он.

Шнайдер напоминает, что в нынешнем веке практически все победители чемпионатов мира на следующем турнире не могли выйти из группы и что все знали, что задача защитить титул - не из простых.

"Но в первом тайме матча с Южной Кореей на поле не было команды, которая бы хотела решить задачу, которую когда-то не смогли решить Зидан, Анри, Каннаваро, Пирло, Рамос, Хави и Иньеста. На поле была команда, которая думает, что вот сейчас все уже как-нибудь наладится само", - заключает Шнайдер.

"Горький урок"

Левая газета Tageszeitung озаглавила редакционную колонку максимально просто: "Отвратительная игра". Однако в самой статье анализируется не столько конкретное выступление сборной, сколько проблемы немецкого футбола в целом.

"ЧМ-2018 в России войдет в историю немецкого футбола как катастрофа - хотя бы потому, что еще никогда немецкой национальной команде не приходилось паковать чемоданы уже после группового этапа", - пишет издание.

При этом, говорится в статье, сборная провалилась несмотря на то, что сейчас в ней играет поколение по-настоящему одаренных игроков. "Это были не какие-то футбольные посредственности - это были мастера, которые не смогли добиться своего", - отмечает редакция.

"Как так могло случиться, что эти самые мастера провалились, что за три игры они ни разу не сумели забить первыми, что не сумели извлечь пользу из тотального контроля мяча - вот вопросы, которые будут мучать тренера после этого поражения", - считает газета.

По мнению издания, проблемы сборной во многом заключаются в том, что главный тренер Йоахим Лёв использовал в работе с ней подход, который обычно используют на уровне клубного футбола.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Для мексиканских болельщиков поражение Германии стало настоящим праздником

При этом в клубах игроки тренируются и выходят на поле весь сезон, а не всего несколько матчей в год, как это происходит в национальной команде. Но главное - что даже клубы, из которых игроки приезжают в сборную, уже не входят в число сильнейших, считает газета. И сам футбол, в который играет большинство этих клубов, издание считает неконкурентоспособным.

"Бавария" уже прощается с ориентированным на владение мячом атакующим стилем, оставшимся в наследство от [Хосепа] Гвардиолы. "Арсенал", в котором играет Месут Озил, уже не может держаться на одном уровне с лидерами Английской премьер-лиги", - отмечает газета.

Конечно, есть Тони Крос, который с мадридским "Реалом" выиграл три Лиги чемпионов подряд, но он "всегда был одним из тех, кто может сделать сильную команду еще сильнее, но не из тех, кто может в одиночку превратить просто хорошую команду в великолепную".

"Из того, что игроки привозят из своих клубов, сборной не удастся сконструировать свой собственный стиль. Возможно, это и будет одним из уроков для тренера национальной команды. Горьким уроком", - говорится в статье.

Газета опасается, что поражение в России поставит крест на зрелищном футболе, который пропагандировал Лёв. "Если в национальную сборную проникнет силовой, оборонительный футбол, который мы видим в клубном чемпионате Германии, смотреть там определенно будет не на что", - заключает издание.

"Нет слов"

Консервативный таблоид Bild поместил на передовицу фотографию одного из лидеров немецкой сборной Тони Кроса с подписью "Нет слов".

Четыре года назад эти же слова уже были на передовице газеты, но по другому, радостному для немцев поводу - тогда их сборная на чемпионате мира обыграла Бразилию со счетом 7:1.

На сайте издания все главные материалы посвящены вылету национальной команды с мундиаля - как тренеру сборной, так и отдельным футболистам (в частности, полузащитнику Месуту Озилу и вратарю Мануэлю Нойеру) и их поведению на поле и за его пределами.

В частности, там есть статьи с заголовками "Стычка Озила с немецкими фанатами", "Трагические ошибки Йоги [Лёва]: семь грустных фактов о нашей сборной", "Нойер ни разу не сыграл надежно!" и "Грустные лица по дороге в аэропорт".

В колонке под заголовком "Лёву надо меняться" журналист Маттиас Брюгельман называет трусливым футбол, в который играла сборная. По его словам, хотя Лёв и привел четыре года назад Германию к первой за долгие годы победе на мундиале, за нынешний провал он должен ответить.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Футбольные эксперты обрушились с критикой на тренера сборной Германии Йоахима Лёва

"Мы вылетели не из-за нелепой случайности, а полностью по делу. Тот, кто проигрывает Мексике и Южной Корее, явно делает что-то не так", - считает Брюгельман. В частности, он критикует Лёва за выбор футболистов, которые поехали на чемпионат.

"Совершенно непонятно, почему Хедира и Озил после катастрофически плохого выступления в матче с Мексикой все же вышли на поле и против Южной Кореи", - пишет он.

Также журналист недоволен решением тренера вообще не брать на чемпионат полузащитника Лероя Сане, который провел прекрасный сезон за английский "Манчестер Сити" и выиграл со своей командой чемпионат Англии.

По мнению Брюгельмана, сборной "не хватало огня и страсти", а Лёву, который руководит национальной командой уже 12 лет, стоит задаться вопросом, готов ли он учиться на ошибках российского чемпионата и способен ли вывести сборную из кризиса.