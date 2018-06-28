Франция сняла все обвинения с Сулеймана Керимова

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Керимову были предъявлены обвинения в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов

Французские власти сняли с российского сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от налогов. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на знакомых сенатора-миллиардера, а также подтвердил Би-би-си его адвокат. Французская сторона пока не дает комментариев.

В ближайшее время Керимову отдадут паспорт, первым сообщил Интерфакс со ссылкой на "информированный источник". "С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог", - сказал собеседник агентства.

О том, что с Керимова во Франции сняты все обвинения, со ссылкой на знакомого миллиардера сообщили также "Ведомости" и РБК.

Французская сторона пока не прокомментировала эти сообщения.

Адвокат сенатора Никита Сычев рассказал Русской службе Би-би-си, что в четверг в два часа дня по местному времени состоялся суд, который принял решение снять с Керимова все обвиненения, была оглашена только резолютивная часть решения. Керимову вернут паспорт и залог, как только решение суда вступит в законную силу. Ранее залог был установлен на сумму 40 млн евро.

Никаких препятствий для возвращения Керимова на родину нет, подчеркнул адвокат.

В пресс-службе Совета Федерации телеканалу "Дождь" сказали, что у них нет информации на этот счет.

Акции золотодобывающей компании "Полюс", принадлежащей семье Керимова, на Московской бирже после новостей о снятии с сенатора обвинений выросли на 7,24% к 17:46 московского времени. При этом индекс Мосбиржи немного снижается - на 0,14%. Ценные бумаги компании на Лондонской бирже подорожали на 5,7%.

Французское дело Керимова

Член Совета Федерации, миллиардера Керимова, занимающего 20-ю строчку в списке Forbes, задержали в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября 2017 года. На следующий день ему были предъявлены обвинения в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов.

Следствие подозревает, что российский миллиардер приобрел на Лазурном берегу четыре виллы - Hier, Medy Roc, Fiorella и Lexa - и оформил их на швейцарского предпринимателя Александра Штудхальтера.

Все виллы сосредоточены в одном месте на мысе Антиб, их общая площадь превышает 90 тыс. квадратных метров. По версии прокуратуры, часть денег по этим сделкам была выплачена неофициально, и с них не были уплачены налоги.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вилла Hier - одна из французских вилл, которые фигурировали в деле Керимова

Французские следователи заинтересовались сделками с виллами, которые приписываются Керимову, в 2014 году, когда вели следствие по другому делу. Целью расследования изначально был адвокат Стефан Филипп Кьяверини, которого власти подозревали в отмывании средств и организации схем для уклонения от уплаты налогов.

В итоге суд согласился оставить сенатора на свободе под залог в 5 млн евро и потребовал от него сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Позднее сумма залога была увеличена до 40 млн евро.

Задержание Керимова вызвало бурную реакцию в России. Российские власти направили в МИД Франции ноту протеста, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала задержание "охотой на ведьм".

4 декабря к президенту Франции Эммануэлю Макрону обратились 13 российских кавалеров ордена Почетного легиона (высшей награды Франции). Они выразили свою поддержку Керимову и заверили, что тот уважает закон.