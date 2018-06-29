Генерал ФСБ лично пришел в суд за деньгами из дела Улюкаева. И получил их

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS Image caption Алексей Улюкаев

Генерал ФСБ Олег Феоктистов лично пришел на заседание Замоскворецкого суда, куда он обратился с просьбой вернуть ему 2 млн долларов, которые он занял на оперативный эксперимент с министром Алексеем Улюкаевым. Сам осужденный на восемь лет экс-чиновник также подключился к заседанию по видеосвязи.

Феоктистов, как писала Русская служба Би-би-си, сам обратился в Замоскворецкий суд с просьбой вернуть ему деньги. По просьбе ФСБ вопрос о возвращении денег рассматривался в закрытом режиме - и по итогам слушаний судья постановила отдать их Феоктистову.

Наличные проходили одним из главных вещественных доказательств по делу Улюкаева. Их дважды привозили на заседание суда сотрудники Следственного комитета (СКР) по просьбе прокуроров. Деньги демонстрировали участникам процесса, складывали в сумку, в которой их получил Улюкаев, даже взвешивали.

Тем не менее в ходе процесса так и не выяснилось, откуда они взялись - и только потом Феоктистов заявил, что специально для оперативного эксперимента занял их у некоего частного инвестора и передал Сечину. Теперь он попросил их вернуть, поскольку расследование завершено и приговор вынесен.

Источник Русской службы Би-би-си, знакомый с ходом пятничного заседания, рассказал, что на этот раз Феоктистов вовсе не стал раскрывать какие-либо данные о человеке, у которого занял деньги. Он не предоставил никаких расписок или иных документов, подтверждающих, что он брал деньги в долг

"Сказал - деньги не его, а частного инвестора, данные которого он разглашать не будет", - сообщил на условиях анонимности собеседник Би-би-си.

Image caption Феоктистов трижды менял показания, рассказывая о "тайном инвесторе" оперативного эксперимента

Кто такой Олег Феоктистов

Феоктистов считается одним из самых влиятельных генералов ФСБ. Он с 2004 года был заместителем начальника ФСБ и возглавлял 6-ю службу Управления собственной безопасности ведомства, отвечающую за оперативное сопровождение уголовных дел.

Сам генерал ФСБ никогда не общался с прессой, о его биографии известно мало.

Нет точных данных и о текущем месте работы Феоктистова. Известно, что он уже не является сотрудником "Роснефти". РБК писал, что он перешел на работу в банк "Пересвет" на должность советника по кадрам.

На допросе по делу Улюкаева 5 июня Феоктистов назвал себя сотрудником управления "П" ФСБ (контрразведка в промышленности). Копия протокола есть у Би-би-си.

15 декабря 2017 года судья Семенова сообщила, что судьба денег определится после вступления приговора Улюкаева в силу. 12 апреля решение Замоскворецкого суда подтвердил Мосгорсуд, Улюкаева этапировали в колонию, а у Феоктистова появилась возможность вернуть 2 млн долларов.

Откуда взялись $2 млн

Впрочем, как следует из материалов дела, деньги генералу не принадлежат. Феоктистов и в ходе допросов у следователей, и на закрытом заседании суда по делу Улюкаева, куда он пришел как свидетель, говорил, что одолжил доллары у "хорошего знакомого, частного инвестора".

Улюкаев в последнем слове задался вопросом, не могут ли эти средства быть "черной кассой, так называемой неучтенкой", и мрачно шутил об "эффективном инвесторе".

Инвестиция в следственный эксперимент оказалась невыгодной - деньги "зависли" в хранилище СКР на год и восемь месяцев. Если бы 31 октября 2016 года владелец 2 млн долларов не отдал бы деньги Феоктистову, а положил бы на банковский счет под 2,6% годовых, он бы на сегодняшний день заработал около 85 тысяч долларов.

Image caption На заседания в Замоскворецкий суд деньги приносили в коробке и пакете

Впрочем, по закону об оперативно-розыскной деятельности говорится, что за содействие органам человек может получить вознаграждение - оно не облагается налогами и не указывается в декларации о доходах. В этом же документе отмечается, что личности граждан, оказавших расследованию содействие, могут быть зашифрованы.

Имя "знакомого инвестора" генерал раскрыл лишь раз, в ходе второго допроса у следователя 5 июня. Как писала Би-би-си, он сообщил, что деньги в конце октября 2016 года ему передал "ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович - сотрудник компании, каким-то образом связанной" с деятельностью "Роснефти".

Единственный связанный с "Роснефтью" полный тезка Михайлова, которого удалось обнаружить Би-би-си, работал в компании "РН-Сервис", на 50,6% принадлежащей "Роснефти". Он сказал Би-би-си, что Феоктистова не знает и денег никому не одалживал.

Почему эти деньги важны

Сторона обвинения на процессе по делу Улюкаева в конце 2017 года просила вернуть 2 млн долларов владельцу, но из показаний Феоктистова, который обратился за деньгами, следует, что ему эти средства не принадлежат. Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова говорила, что исполнить просьбу прокурору невозможно, так как непонятно, кому возвращать наличность.

Каштанова подчеркивала, что в делах о получении взятки важно установить источник происхождения предмета взятки, его принадлежность взяткодателю или другим лицам.

Кроме того, привлечение частных средств на оперативный эксперимент рассматривалось как преступление в другом громком процессе - деле бывшего руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова. Его обвиняли, среди прочего в провокации взятки. В апреле 2017 года Сугробов получил 22 года строгого режима, позднее Верховный суд смягчил приговор до 12 лет.

Что происходит с экс-министром

Министра экономического развития Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года у офиса "Роснефти" в Москве. Его взяли с поличным при получении 2 млн долларов от главы компании Игоря Сечина. На руках Улюкаева обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны сумка и купюры.

По версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку за положительное заключение министерства экономического развития о дало на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Четыре месяца после приговора Улюкаев провел в СИЗО 99/1, известном как "Кремлевский централ" и расположенном на территории изолятора "Матросская тишина". 12 апреля Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты экс-чиновника на приговор, таким образом решение суда вступило в силу.

31 мая Улюкаева этапировали в колонию номер 1 в Твери. По сведениям Би-би-си, он уже определен в отряд, но пока не работает - как пенсионер Улюкаев может попасть на производство только по собственному желанию.