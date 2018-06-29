Олег Навальный вышел на свободу. Он провел в колонии три с половиной года

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev / TASS Image caption Олег и Алексей Навальные

Младший брат политика Алексея Навального Олег Навальный вышел на свободу после того, как провел три с половиной года в колонии общего режима в Орловской области. Он был осужден по делу "Ив Роше", возбужденному против обоих братьев Навальных.

Брат политика отбывал наказание в исправительной колонии номер 5 в Орле.

Журналисты и сочувствующие начали собираться у входа в колонию в поселке Нарышкино у Орла с 6 утра. К 6:30 к колонии приехал брат Олега Навального, основатель ФБК Алексей Навальный.

Десятки журналистов смутили охранников колонии, которые в какой-то момент вызвали полицию.

- Кто организатор? - поинтересовался у журналистов приехавший полицейский.

- Навальный, - ответили ему.

- А это кто? - искренне удивился сотрудник.

- Вон в клетчатой рубашке стоит.

- А как его зовут? Сергей Анатольевич?

- Нет, Алексей Анатольевич.

Навального увели на профилактическую беседу к полицейской Газели, где попросили объяснить, что это за люди ведут фото и видеосъемку вблизи режимного объекта.

В начале девятого утра из колонии наконец вышел Олег Навальный.

"Сидишь на полу, читаешь книжку, что-то рисуешь", - рассказал он о последних днях в заключении. Перед освобождением Олег Навальный читал "Воскресение" Льва Толстого.

"Очень хочу скорее попасть домой, поесть шашлыка и окрошки", - сказал он в ответ на вопрос о своих планах и пошутил, что сотрудники колонии, наверное, сегодня напьются.

"Мы хотим как можно быстрее отвезти Олега домой, к родителям. От всей нашей семьи большое спасибо всем, кто поддерживал Олега", - обратился к встречавшим Алексей Навальный.

Он сделал с братом селфи на фоне колонии, после чего они сели в машину и уехали в Москву.

Дело "Ив Роше"

В 2012 году гендиректор российского филиала косметической компании "Ив Роше" Бруно Лепру написал заявление в Следственный комитет России, в котором обвинил Алексея и Олега Навальных в мошенничестве.

Российская "Ив Роше" работала с фирмой братьев Навальных, которая организовывала перевозку товаров компании. На судебном процессе представитель "Ив Роше" заявил, что компания не понесла ущерба от деятельности братьев Навальных, а Лепру отказался выступать в качестве потерпевшего и покинул Россию.

Алексей Навальный неоднократно заявлял, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. Братья вину не признали.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве. Согласно приговору, братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании".

Суд приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам условного срока, а его брата Олега - к трем с половиной годам лишения свободы.

Навальные и ЕСПЧ

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что возбужденное в России в отношении братьев Навальных дело "Ив Роше" рассматривалось с нарушениями. В то же время суд не нашел доказательств того, что дело было политически мотивированным.

Суд взыскал в пользу каждого из братьев по 10 тысяч евро компенсации, а также обязал Россию покрыть их судебные издержки в размере 73 тысяч евро.

В апреле нынешнего года президиум Верховного суда России признал законным приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше".

В июне прошлого года Урицкий районный суд Орловской области отказался смягчить наказание Олегу Навальному. Его защита просил о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Тот же суд отклонял ходатайство об условно-досрочном освобождении Навального.

Олег Навальный в колонии

В колонии Олег Навальный писал рассказы и картины. Он также запустил проект Tattoos from Russian Prison и рисовал эскизы татуировок и смог в исправительном учреждении получить второе высшее юридическое образование.

Навального семь раз отправляли в штрафной изолятор за различные дисциплинарные нарушения. Сам он рассказывал, что его помещали в ШИЗО за то, что не спал ночью и сидел за столом после отбоя.

19 марта экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак на встрече с президентом Владимиром Путиным передала ему просьбу о помиловании 16 человек, которых она считает политзаключенными. В списке значился и Олег Навальный.