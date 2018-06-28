"Облегчить визовый режим". В британском парламенте обсудили борьбу с Россией

В Палате общин британского парламента в четверг обсудили противодействие России. Главный докладчик предложил, кроме прочего, облегчить выдачу виз простым россиянам и усложнить - российским богачам.

Инициатор слушаний, член комитета иностранных дел Палаты общин Боб Сили включил упрощение визового режима в целый список мер, которые он предложил принять в качестве противодействия враждебной, по мнению Сили и большинства его коллег, деятельности России.

"Я считаю, что мы должны изменить наш визовый режим, чтобы облегчить простым россиянам - а также украинцам, грузинам и другим жителям этой части мира - приезд сюда. И одновременно осложнить приезд для олигархов - а не наоборот, как сейчас", - сказал депутат Сили.

Почти все участники слушаний, включая замминистра иностранных дел Алана Данкана, вслед за Бобом Сили подчеркивали, что Британия не желает зла простым россиянам, но намерена бороться с политикой Кремля. Тот, по мнению депутатов, намеренно культивирует образ врага в лице Запада, чтобы удержаться у власти.

В целях борьбы с российской пропагандой Боб Сили предложил разработать закон о контрпропаганде, расширить полномочия Ofcom - британского контрольного органа в области вещания, ввести открытый для публики "реестр российских агентов" в Британии по образцу реестра иностранных агентов в США, а также обязать телеканалы, чью редакционную политику диктуют власти иностранных государств, обязать декларировать это на экране.

"Если ты работаешь на президента Путина, или на кого-то из олигархов, или на третьих лиц, связанных с ними, то ты должен открыто об этом заявлять. Нужен какой-то реестр. Он может быть добровольным. Возможно, PR-фирмы смогут заявлять добровольно о включении в реестр, возможно, этим займутся комитеты парламента", - сказал Сили.

Правительство - против контрпропаганды

Заместитель министра иностранных дел Алан Данкан идеи о законе о контрпропаганде и значках "иностранного агента" на экране по сути отверг.

"Я понимаю резоны моего досточтимого друга, который призывает внести проект закона о контрпропаганде, но я бы просил его подумать о возможных непредвиденных последствиях. Уверен, он не хотел бы надевать законодательную смирительную рубашку на те самые свободы, которые мы все так ценим. И не стоит думать, что эти проблемы могут быть решены простым принятием законов", - сказал Данкан, предварив эти слова рассуждением о том, что для Британии крайне важна и ценна свобода прессы.

Image caption Замминистра иностранных дел Алан Данкан считает, что борьба с пропагандой путем принятия законов о борьбе с пропагандой - тупиковый путь

Депутаты говорили не только о пропаганде, но и о других типах угроз, которые, по их оценке, исходят от российских властей.

Это угроза кибератак, опасность гибридных или просто военных акций против соседей России, которые являются друзьями и союзниками Британии, рост присутствия российского флота в Атлантике близ британских берегов, а также российские "грязные деньги" в Британии.

Принять такой, какая есть

Некоторые из депутатов высказывали надежду, что россияне в каком-то обозримом будущем сменят у себя власть - и Россия снова станет дружественной Западу страной.

Депутат Стивен Киннок, работавший в России, дал коллегам понять, что мечтать об этом можно, на рассчитывать на это пока не стоит.

Киннок, работавший в прошлом десятилетии в структуре Британского совета в Санкт-Петербурге, выступил с пространной речью, полной слов восхищения в отношении России и ее культуры и негодования в адрес нынешних российских властей, призвал бороться за сохранение санкций и введение новых, за солидарность стран ЕС и НАТО в этом вопросе, а в конце предложил принять реальность.

"Важно, чтобы мы уважали выбор россиян. Владимир Путин - их лидер уже пятнадцать лет, и останется президентом до 2022 года (Владимир Путин был впервые избран президентом в 2000 году, его нынешний срок полномочий истекает в 2024-м - прим. Би-би-си). Поэтому давайте принимать Россию такой, какая она есть, а не такой, какой мы хотели бы ее видеть, давайте показывать и словом и делом, что мы прекрасно понимаем историю, культуры, интересы и цели внешней политики этой огромной страны, - сказал Киннок. - Но в то же время давайте абсолютно ясно, сильно и решительно демонстрировать свою позицию в отношении агрессивной российской политики".