Стрельба в американской газете под Вашингтоном, четверо погибших

Media playback is unsupported on your device Здание редакции оцеплено полицией

Четыре человека погибли, двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в редакции издания Capital Gazette, расположенной в часе езды от Вашингтона, в городе Аннаполис, штат Мэриленд.

Как сообщается, стрелок был арестован полицией.

Один из сотрудников Capital Gazette, журналист Фил Дэвис, написал в "Твиттере": "Вооруженный человек выстрелил через стеклянную офисную дверь, открыв затем огонь по многим коллегам. Не могу сказать больше и не хотел бы говорить, что кто-то погиб, но это плохо. Нет ничего более ужасного, чем слышать, что многие люди были ранены, пока ты сидел под столом и слышал, как стрелок перезаряжает оружие".

Сообщения о стрельбе в Capital Gazette поступили во второй половине дня по местному времени - об этом написала в "Твиттере" местная полиция, отметив, что правоохранительные органы уже работают на месте происшествия, все сотрудники здания эвакуированы, в офисах на всех этажах проводится проверка.

CBS News ссылается на свой источник в полиции, согласно которому, у подозреваемого не было с собой документов. Речь идет о белом мужчине несколько старше 20 лет.

Тем временем полиция Ньй-Йорка направляет подразделения к редакциям всех крупных СМИ в городе в качестве меры предосторожности.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция опрашивает очевидцев

Президент Дональд Трамп был проинформирован о произошедшем.

Capital Gazette - издание, которым владеет Baltimore Sun, самое большое ежедневное издание в Америке, штаб-квартира которого находится в Мэриленде.