Принц Уильям посетил могилу прабабушки в русской церкви Иерусалима

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Герцог Кембриджский помолился у Стены Плача

Принц Уильям посетил христианские святыни в Иерусалиме, а также принес цветы на могилу своей прабабушки Алисы Баттенберг, которая похоронена в русской церкви.

Четверг стал последним днем большого ближневосточного турне герцога Кембриджского.

В Иерусалиме принц также посетил Храмовую гору, на которой находится мечеть Аль-Акса, а также прикоснулся к Стене плача.

Затем он отправился в Храм Гроба Господня - одну из главных хритианских святынь, где, согласно Священному Писанию, был распят и воскрес Иисус Христос.

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День герцога начался на склоне Масличной горы, откуда открывается один из лучших видов на Старый город Иерусалима.

Там он посетил русский православный храм Марии Магдалины, где находится могила его прабабушки - принцессы Греческой и Датской Алисы Баттенберг.

Почтить память прабабушки Уильям пришел с букетом полевых цветов. При входе в церковь принца встречали хлебом и солью.

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Архимандрит Роман, глава Русской духовной миссии на Святой Земле, помолился за упокой принцессы Алисы Баттенберг.

Во время молитвы принц Уильям опустил голову и закрыл глаза. После визита принца архимандрит сказал, что тот был тронут церемонией.

"Он несомненно был очень тронут, узнав подробности истории своей семьи и тем, что мог отдать дань уважения своей прабабушке в таком святом месте", - сказал архимандрит.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Алиса со своим сыном, принцем Филипом в 1957 году

"Когда я показывал ему русскую ветвь его семейного древа, я сказал принцу, что где-то читал, как кто-то спросил принца Филипа [дедушку принца Уильяма], бывал ли он в России, на что тот ответил: "Они убили половину моей семьи, так что, может быть, я туда съезжу, а может и нет".

"Принц [Уильям] рассмеялся, и сказал: "Да он мог такое сказать".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У Стены Плача принца Уильяма сопровождали раввин Стены плача Шмуэль Рабтнович (слева) и главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис

Церковь Святой Марии Магдалины - русская православная церковь в восточной части Иерусалима. Она принадлежит Русской православной церкви за рубежом.

Храм построен Императорским православным палестинским обществом на средства царской семьи. Освящен в 1888 году в честь Марии Магдалины.

С 1921 года в церкви хранятся мощи великой княгини Елизаветы Федоровны. Она была замужем за великим князем Сергеем Александровичем, дядей Николая II.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Великая княгиня Елизавета Федоровна была убита большевиками на Урале

Она отказалась покинуть Россию после прихода к власти большевиков. Ее арестовали в мае 1918 года и вскоре сослали в Пермь, а затем в Алапаевск.

18 июля 1918 года Елизавета Федоровна и еще несколько членов царской семьи были убиты, а тела сброшены в шахту в 18 километрах от Алапаевска.

В октябре того же года эта местность перешла в руки белых, которые извлекли тела из шахты для захоронения. Однако в связи с наступлением большевиков гроб с останками великой княгини был вывезен на восток, и затем через Пекин, Шанхай и Порт-Саид доставлен в Иерусалим для окончательного захоронения.

Image caption Церковь была возведена на деньги царской семьи

Прабабушка принца Уильяма принцесса Алиса была замужем за Андреем, принцем Греческим и Датским.

Она провела всю Вторую мировую войну в Афинах. Зятья принцессы Алисы воевали на стороне Германии, а единственный сын - в составе Королевского военно-морского флота Великобритании.

Алисе Баттенберг в Израиле присвоено звание праведницы народов мира за то, что в годы Второй мировой войны она укрывала в своем доме в Афинах еврейскую семью.

После войны принцесса пыталась создать сестринский Орден греко-православных монахинь Марфы и Марии, но он был распущен из-за отсутствия финансирования. Принцесса Алиса много лет была православной монахиней.

Она скончалась в 1959 году в Букингемском дворце. Перед смертью она изъявила желание быть похороненной в Иерусалиме в русской церкви.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Герцог Кембриджский на Храмовой горе

После посещения церкви, где похоронена его прабабушка, принц Уильям посетил Храмовую гору.

Гидом выступил доктор Мустафа Абу Свей, профессор философии и исламоведения при университете Аль-Кудс.

Мусульмане считают, что в VII веке пророк Мухаммед вознеся на небеса именно с Храмовой горы.

Иудеи считают, что именно на этом месте Бог приказал Аврааму принести в жертву своего сына, проверяя таким образом крепость его веры.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Архимандрит Роман показывает принцу вид на Иерусалим

Посетив Стену Плача, принц положил между ее камней записку, как и принято в еврейской традиции.

Принца сопровождал главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис. "Сегодня мы присутствовали при историческом моменте, который надолго запомнят евреи всего мира", - сказал раввин.

"Стена Плача - центр нашей веры. Тот факт, что будущий монарх пришел сюда отдать дань уважения, является прекрасным жестом дружбы, а также знаком уважения герцога к святыням Иерусалима", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Принц Уильям в Храме Гроба Господня

Принц Уильям стал первым членом королевской семьи, посетившим с официальным визитом Израиль и палестинские территории.

В Иерусалиме Принц также встретился с родственниками покойной Рахили Коэн, которую прятала от гестаповцев его прабабушка принцесса Алиса.