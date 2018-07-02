Вайнштейну грозит пожизненный срок. Его обвинили еще по трем статьям
Против голливудского киномагната Харви Вайнштейна выдвинули обвинения еще по трем статьям. Ранее продюсеру уже предъявили обвинения по двум эпизодам изнасилования. Вайнштейну грозит пожизненный срок.
В понедельник прокуратура Манхэттена заявила, что киномагнат обвиняется еще по одному эпизоду изнасилования, а также по двум эпизодам сексуального нападения. Это одна из самых серьезных статей в уголовном кодексе штата Нью-Йорк, она предусматривает наказание от 10 лет до пожизненного заключения.
Обвинения выдвинула новая предполагаемая жертва Вайнштейна. Ранее о третьей женщине, подавшей на продюсера в суд, известно не было. Имя третьей истицы не называется, известно лишь, что речь идет об инциденте, произошедшем в 2006 году. Женщина утверждает, что Вайнштейн вынудил ее заняться с ним оральным сексом.
- Сальма Хайек заявила, что Вайнштейн угрожал ее убить
- История Вайнштейна вдохновила Брайана Де Пальма на новый хоррор
- Джейн Фонда и Эмма Томпсон: "Вайнштейн - это только вершина айсберга"
В конце мая обвинения в адрес режиссера выдвинули две женщины. Одна из них, актриса Люсия Эванс, также заявляет, что в 2004 году кинопродюсер заставил ее заняться с ним оральным сексом. Имя второй не разглашалось, известно лишь, что она обвинила Вайнштейна в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в комнате отеля.
66-летний продюсер обвиняется "по самым строгим статьям о сексуальном нападении, которые есть в уголовном кодекса штата Нью-Йорк", прокомментировал обвинения прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс.
Новые обвинения предъявили "благодаря большой смелости тех, кто пережил его домогательства и решился заявить о них", - говорится в его заявлении.
Вайнштейн отвергает обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.
Пока идет расследование, Вайнштейн находится на свободе - суд Манхэттена постановил освободить его под залог в 1 млн долларов. Также, согласно решению суда, Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет для отслеживания его перемещений.
Женщин, обвинивших кинопродюсера в домогательствах или изнасиловании, несколько десятков. Первое обвинение прозвучало девять месяцев назад.
С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна.
В их числе - актрисы Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь. Макгоуэн также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы.
Полицейские в США и Британии расследуют эти обвинения.