"Убит горем". Журналисты о стрельбе в издании и погибших коллегах
По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько получили ранения в ходе стрельбы в редакции издания Capital Gazette в городе Аннаполис, штат Мэриленд. Полиция подтвердила, что стрелок арестован. О происходившем в "Твиттере" рассказывали находившиеся в тот момент в редакции журналисты.
Человек открыл стрельбу по 888 Бестгейт пожалуйста помогите.
Практикант Энтони Мессенджер написал в "Твиттере" о происшествии сразу после начала стрельбы. В дальнейшем его коллега сообщил, что он не пострадал.
Один человек открыл стрельбу по нескольким людям в моем офисе, некоторые из них погибли.
Журналист Фил Дэвис находился в здании в момент начала стрельбы. Он сообщил газете Baltimore Sun, что это напоминало зону военного конфликта, и что он и его коллеги прятались от стрелка под столами.
В своем твите он описал свои чувства в тот момент.
Нет ничего более страшного, чем звук стрельбы по людям, когда ты прячешься под рабочим столом, а затем слышать, как стрелок перезаряжает оружие.
Человек с оружием прострелил стеклянную дверь в офисе и открыл огонь по нескольким сотрудникам. Пока это всё, и я не хочу говорить, кто погиб, но ситуация ужасная.
Дэвис, специализирующийся на репортажах о преступности, рассказал Baltimore Sun: "В своей журналистской деятельности я общаюсь с полицией. Я пишу о подобном, но не всегда действия принимают столь серьезный оборот. Тема стрельбы и гибели людей всплывает постоянно. Но как бы я ни пытался описать, насколько это тяжело психологически - прятаться под своим письменным столом, вы не осознаете это в полной мере, пока сами не окажетесь там, ощущая свою беспомощность".
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По словам журналиста, он и его коллеги продолжали прятаться и после того, как стихли выстрелы. Полиция быстро приехала на место происшествия и окружила стрелка, сообщили власти.
Журналисты затем написали в "Твиттере", что они и их коллеги в безопасности.
Фотокорреспондент Джошуа Маккерроу опубликовал ответ полиции в "Твиттере". Некоторое время спустя он сказал, что его сердце разбито.
Полиция приехала на вызов после стрельбы в моей редакции.
У меня пока нет подробностей. Мои коллеги Фил Дэвис, Чейс Кук, Энтони Мессенджер, Рик Хацелл и Селин Сан Фелис в порядке. Рейчел Паселла в больнице с ранением.
Полиция сообщила об эвакуации из офисного здания 170 человек.
Редактор сайта газеты Capital Gazette Джимми ДаБаттс сказал, что он потрясен. Он тепло отозвался о журналистах газеты: "Корреспонденты и редакторы делают все возможное, чтобы докопаться до правды. В этом наша миссия. Такой она всегда и останется".
Убит горем.
Я опустошен, и мое сердце разбито. Я в оцепенении. Пожалуйста, перестаньте просить меня об интервью и комментариях. Я не в состоянии говорить. Просто знайте, что корреспонденты и редакторы Capital Gazette делают все необходимое каждый день. Нет 40-часовой рабочей недели, больших гонораров - лишь страсть рассказывать истории о людях вокруг.
Сегодня Capital Gazette потеряла пять членов семьи. Истории о всех пяти ярких, прекрасных жизнях появятся в твитах.
Журналисты Capital Gazette написали отдельную статью о каждом убитом коллеге.
Джеральд Фишман (автор редакционных статей, 61 год) по характеру был тихим и неразговорчивым, что скрывало его великоплепный ум, остроумие и задорную манеру изложения, которую так ценили его коллеги.
Ироничный наблюдательный стиль письма Роба Хиасена (помощник редактора и колумнист, 59 лет) и его великодушная поддержка начинающих журналистов позволили ему поработать в нескольких редакцих, и в том числе Capital Gazette.
Коллеги запомнят Джона Макнамару (корреспондент и редактор, 56 лет) по его универсальности, выразительной манере изложения и прекрасной осведомленности о спорте в регионах.
Ребекка Смит (помощник в отделе продаж, 34 года) лишь недавно пришла в Capital Gazette, но уже прекрасно себя зарекомендовала.
Сделав карьеру в мире моды и связях с общественностью в Нью-Йорке, Венди Уинтерс (редактор и корреспондент по вопросам общества, 65 лет) зарекомендовала себя в Capital Gazette как плодовитый автор-фрилансер и источник информации по вопросам общества.
Пятничный номер издания вышел по расписанию, и его главной темой стала произошедшая накануне трагедия.