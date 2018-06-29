"Убит горем". Журналисты о стрельбе в издании и погибших коллегах

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция оцепила место происшествия

По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько получили ранения в ходе стрельбы в редакции издания Capital Gazette в городе Аннаполис, штат Мэриленд. Полиция подтвердила, что стрелок арестован. О происходившем в "Твиттере" рассказывали находившиеся в тот момент в редакции журналисты.

Человек открыл стрельбу по 888 Бестгейт пожалуйста помогите.

Практикант Энтони Мессенджер написал в "Твиттере" о происшествии сразу после начала стрельбы. В дальнейшем его коллега сообщил, что он не пострадал.

Пропустить Twitter пост , автор: @PhilDavis_CG A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 июня 2018 г.

Один человек открыл стрельбу по нескольким людям в моем офисе, некоторые из них погибли.

Журналист Фил Дэвис находился в здании в момент начала стрельбы. Он сообщил газете Baltimore Sun, что это напоминало зону военного конфликта, и что он и его коллеги прятались от стрелка под столами.

В своем твите он описал свои чувства в тот момент.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @PhilDavis_CG There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 июня 2018 г.

Нет ничего более страшного, чем звук стрельбы по людям, когда ты прячешься под рабочим столом, а затем слышать, как стрелок перезаряжает оружие.

Пропустить Twitter пост 3, автор: @PhilDavis_CG Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 июня 2018 г.

Человек с оружием прострелил стеклянную дверь в офисе и открыл огонь по нескольким сотрудникам. Пока это всё, и я не хочу говорить, кто погиб, но ситуация ужасная.

Дэвис, специализирующийся на репортажах о преступности, рассказал Baltimore Sun: "В своей журналистской деятельности я общаюсь с полицией. Я пишу о подобном, но не всегда действия принимают столь серьезный оборот. Тема стрельбы и гибели людей всплывает постоянно. Но как бы я ни пытался описать, насколько это тяжело психологически - прятаться под своим письменным столом, вы не осознаете это в полной мере, пока сами не окажетесь там, ощущая свою беспомощность".

По словам журналиста, он и его коллеги продолжали прятаться и после того, как стихли выстрелы. Полиция быстро приехала на место происшествия и окружила стрелка, сообщили власти.

Журналисты затем написали в "Твиттере", что они и их коллеги в безопасности.

Фотокорреспондент Джошуа Маккерроу опубликовал ответ полиции в "Твиттере". Некоторое время спустя он сказал, что его сердце разбито.

Полиция приехала на вызов после стрельбы в моей редакции.

Пропустить Twitter пост , автор: @DTOhl I don't have many details right now. My colleagues Phil Davis, Chase Cook, Anthony Messenger, Rick Hutzell and Selene San Felice are ok. Rachael Pacella is in the hospital with an injury. — Danielle Ohl (@DTOhl) 28 июня 2018 г.

У меня пока нет подробностей. Мои коллеги Фил Дэвис, Чейс Кук, Энтони Мессенджер, Рик Хацелл и Селин Сан Фелис в порядке. Рейчел Паселла в больнице с ранением.

Полиция сообщила об эвакуации из офисного здания 170 человек.

Редактор сайта газеты Capital Gazette Джимми ДаБаттс сказал, что он потрясен. Он тепло отозвался о журналистах газеты: "Корреспонденты и редакторы делают все возможное, чтобы докопаться до правды. В этом наша миссия. Такой она всегда и останется".

Убит горем.

Пропустить Twitter пост , автор: @jd3217 Devastated & heartbroken. Numb. Please stop asking for information/interviews. I’m in no position to speak, just know @capgaznews reporters & editors give all they have every day. There are no 40 hour weeks, no big paydays - just a passion for telling stories from our communty. — Jimmy DeButts (@jd3217) 28 июня 2018 г.

Я опустошен, и мое сердце разбито. Я в оцепенении. Пожалуйста, перестаньте просить меня об интервью и комментариях. Я не в состоянии говорить. Просто знайте, что корреспонденты и редакторы Capital Gazette делают все необходимое каждый день. Нет 40-часовой рабочей недели, больших гонораров - лишь страсть рассказывать истории о людях вокруг.

Пропустить Twitter пост , автор: @capgaznews Today, the Capital Gazette lost five members of our family. Stories on all five bright, wonderful lives will be included in the following tweets. — Capital Gazette (@capgaznews) 29 июня 2018 г.

Сегодня Capital Gazette потеряла пять членов семьи. Истории о всех пяти ярких, прекрасных жизнях появятся в твитах.

Журналисты Capital Gazette написали отдельную статью о каждом убитом коллеге.

Джеральд Фишман (автор редакционных статей, 61 год) по характеру был тихим и неразговорчивым, что скрывало его великоплепный ум, остроумие и задорную манеру изложения, которую так ценили его коллеги.

Пропустить Twitter пост 3, автор: @capgaznews Rob Hiaasen’s wryly observant writing style and his generous mentoring of young journalists assured him of roles in several newsrooms, including the Capital Gazette. https://t.co/ZLZWHtp8nQ — Capital Gazette (@capgaznews) 29 июня 2018 г.

Ироничный наблюдательный стиль письма Роба Хиасена (помощник редактора и колумнист, 59 лет) и его великодушная поддержка начинающих журналистов позволили ему поработать в нескольких редакцих, и в том числе Capital Gazette.

Коллеги запомнят Джона Макнамару (корреспондент и редактор, 56 лет) по его универсальности, выразительной манере изложения и прекрасной осведомленности о спорте в регионах.

Ребекка Смит (помощник в отделе продаж, 34 года) лишь недавно пришла в Capital Gazette, но уже прекрасно себя зарекомендовала.

Пропустить Twitter пост 6, автор: @capgaznews After a career in fashion and public relations in New York City, Wendi Winters built a reputation as a prolific freelance reporter and well-known community resource at the Capital Gazette. https://t.co/IHfo7ZIkWd — Capital Gazette (@capgaznews) 29 июня 2018 г.

Сделав карьеру в мире моды и связях с общественностью в Нью-Йорке, Венди Уинтерс (редактор и корреспондент по вопросам общества, 65 лет) зарекомендовала себя в Capital Gazette как плодовитый автор-фрилансер и источник информации по вопросам общества.

Пятничный номер издания вышел по расписанию, и его главной темой стала произошедшая накануне трагедия.