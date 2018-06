Эда Ширана обвиняют в плагиате и требуют $100 млн компенсации

Правообладатель иллюстрации PA

Певца Эда Ширана обвинили в плагиате некоторых элементов песни Марвина Гэя Let's Get It On. Сумму ущерба истцы оценили в 100 млн долларов.

Они считают, что Ширан позаимствовал некоторые части своего хита Thinking Out Loud из культовой песни Марвина Гэя, выпущенной в 1973 году.

В поданном в американский суд иске говорится, что песня копирует "мелодию, ритм, гармонии, ударные, басовую партию, подпевки, темп, синкопу и цикл".

Это не первое разбирательство Ширана в связи с этой композицией - сам он всегда отрицал плагиат.

На этот раз в суд обратилась компания Structured Asset Sales, которой частично принадлежат права на песню Марвина Гэя.

Гэй написал песню в сотрудничестве с американским певцом Эдвардом Таунсендом, скончавшимся в 2003 году.

Structured Asset Sales приобрела права на треть песни.

В 2016 году наследники Таунсенда попытались доказать в суде, что при создании Thinking Out Loud Ширан скопировал Let's Get It On.

Неизвестно, чем закончилось то разбирательство.

Помимо Ширана в списке ответчиков по новому иску фигурируют компания Sony/ATV Music Publishing, музыкальный лейбл Atlantic Records и Эми Уэдж, которая является соавтором песни.

Певец Робин Тик написал в "Твиттере", чтобы Ширан ему позвонил - скорее всего, в связи с этим судебным иском.

В марте 2015 года суд постановил, что песня Blurred Lines, написанная Тиком совместно с Фарреллом Уильямсом, была скопирована с песни Марвина Гэя Got To Give It Up.

Суд обязал музыкантов выплатить 7,3 млн долларов семье музыканта, однако затем сумма была уменьшена до 5,3 млн долларов.

Тик и Уильямс отрицают наличие плагиата в их песне. Их адвокат заявил, что судебное решение стало ужасным прецедентом.

В прошлом году Эд Ширан уладил спор с авторами-песенниками Томасом Леонардом и Мартином Харрингтоном, которые обратились в американский суд, обвинив Ширана в плагиате. Они утверждали, что его популярная песня Photograph по структуре напоминает их песню Amazing.