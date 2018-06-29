"Хочу домой, шашлыка и окрошки": как Олега Навального встретили из колонии

В пятницу, 29 июня, Олег Навальный - младший брат политика Алексея Навального - вышел на свободу. В колонии номер пять в Орле он отбывал наказание 3,5 года.

На вопрос о том, как он хочет провести первый день после освобождения, Олег Навальный ответил: "Хочу поскорее домой, шашлыка и окрошки".

В декабре 2014 года Олега и Алексея Навальных признали виновными в мошенничестве по делу "Ив Роше". Алексея приговорили к 3,5 годам условного срока, а Олега - к 3,5 годам реального.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что братьям Навальным несправедливо вынесли приговор. В предпринимательской деятельности Олега ЕСПЧ не нашел состава преступления. Однако Верховный суд Российской Федерации отказался выполнять решение ЕСПЧ и оставил приговор в силе.