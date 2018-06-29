На МКС отправился анимированный парящий робот Саймон

Правообладатель иллюстрации Airbus / DLR Image caption Наделенный искусственным интеллектом робот Саймон будет оказывать содействие космонавтам в их работе на станции (на фото - робот во время репетиции на Земле)

Экспериментальный робот с анимированным мультяшным лицом отправился к Международной космической станции (МКС) на борту ракеты Falcon компании SpaceX.

Робота назвали Саймоном (Cimon - Crew Interactive Mobile Companion, то есть мобильный интерактивный компаньон экипажа). Он будет выполнять функции ассистента, наделенного искусственным интеллектом.

На Земле Саймон весит 5 кг, но в невесомости он будет парить и передвигаться по станции с помощью 14 встроенных вентиляторов.

С его помощью исследователи хотят выяснить, как в будущем может складываться взаимодействие между астронавтами и роботами.

В тело Саймона встроены микрофоны и камеры. Они помогут роботу "узнавать" немецкого астронавта Александра Герста, с которым он будет работать.

У умной машины есть кнопка "офлайн", которая позволит отключать режим передачи аудиоданных на Землю, когда Герсту понадобится побыть наедине с собой.

Ракета с роботом на борту стартовала с мыса Канаверал во Флориде в 5:42 утра по местному времени.

Правообладатель иллюстрации Airbus / DLR Image caption Саймон будет давать подсказки астронавту при проведении некоторых видов работ (на фото - робот во время репетиции на Земле)

Ракета Falcon 9, принадлежащая частной компании SpaceX, основанной Илоном Маском, помимо робота доставит на МКС груз массой 2,7 тонны, в который также входит провиант и вода для космонавтов.

Груз находится в капсуле Dragon, которая в понедельник отделится от Falcon 9 и пристыкуется к МКС.

"Сейчас наша основная задача в том, чтобы помогать астронавтам экономить время в их повседневных делах, ведь из того, что есть на МКС, время - это самое ценное и дорогое", - рассказал агентству Рейтер инженер IBM Маттиас Биниок.

"Космический корабль Dragon направляется к Международной космической станции. Стыковка с МКС назначена на утро понедельника", - говорится в твите компании Илона Маска SpaceX.

Саймона по заказу немецкого космического агентства разработали компании Airbus и IBM.

Робот будет инструктировать астронавтов, помогая им проводить научные эксперименты, и сможет отвечать на голосовые запросы.

Ожидается, что Саймон вернется на Землю с МКС 13 декабря.