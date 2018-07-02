Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова может сменить работу

Правообладатель иллюстрации DMITRY ASTAKHOV/AFP/Getty Images Image caption Наталья Тимакова в 2008 году стала первой женщиной на должности пресс-секретаря президента

Возглавить новое направление Внешэкономбанка по развитию городов и культуре предложено пресс-секретарю премьер-министра Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой. Она еще не приняла предложения о работе, но именно ее называют наиболее вероятным кандидатом на пост нового вице-президента ВЭБ.

О том, что Тимакова ведет переговоры о переходе во Внешэкономбанк (ВЭБ), Би-би-си рассказали три источника в банке.

Знакомый Тимаковой говорит, что она действительно рассматривает несколько предложений о новой работе, в том числе в бизнесе. "Она давно хочет оттуда [из правительства] уйти", - говорит собеседник Би-би-си.

Наталья Тимакова работает с Медведевым 11 лет - еще с тех пор, как он стал первым вице-премьером в 2007 году. Она работала с ним во время его предвыборной кампании и была назначена его пресс-секретарем, когда Медведева избрали главой государства, став первой женщиной на посту пресс-секретаря президента России.

Когда Медведев был назначен премьер-министром в 2012 году, Тимакова также перешла работать в правительство. Ее называют одним из самых близких к премьер-министру людей и одним из идеологов его "либерального" имиджа.

В правительстве Медведева помимо информационной политики Тимакова курировала сферу культуры в качестве замруководителя аппарата правительства. Источники Би-би-си в мае этого года утверждали, что кандидатуру Тимаковой рассматривали на пост главы министерства культуры.

Теперь она ведет переговоры о переходе в одну из крупнейших российских госкорпораций - Внешэкономбанк - и может возглавить там новое направление урбанистики и развития территорий.

Тимакова пока не объявляла о своем уходе из правительства и переговоры с Внешэкономбанком еще не завершены, говорят собеседники Би-би-си. По словам одного из них, вопрос состоит в том, что глава ВЭБ Игорь Шувалов должен лично согласовать этот вопрос с Медведевым, но пока этого не произошло. Другой собеседник Би-би-си в банке предполагает, что Тимакова может выйти на новую работу уже через месяц.

Уход Тимаковой из правительства ослабит Медведева, считает политолог Аббас Галлямов. "Акции Медведева и так были невысоки, а с началом пенсионной реформы упали еще ниже. А он при этом остается потенциальным преемником Путина после 2024 года. И в такой момент уход его главного политтехнолога - Тимаковой - сильно ударит по нему", - считает эксперт.

По его словам, быстро найти замену специалисту уровня Тимаковой Медведеву будет сложно.

Сама Тимакова в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать информацию о переходе в ВЭБ назвала это слухами, заявив, что продолжает работать на своем посту. Пресс-служба ВЭБа возможный переход Тимаковой комментировать отказалась.

Чем заняться в ВЭБе

У Внешэкономбанка есть множество функций. Он работает как институт развития и агент правительства, управляет пенсионными накоплениями "молчунов" (тех, кто не выбрал управляющую компанию для своих пенсионных накоплений), поддерживает экспортеров. В 2018 году ВЭБ запустил фабрику проектного финансирования, через которую российские проекты могут получить деньги на длительный срок под низкий процент.

С 24 мая банк возглавляет Игорь Шувалов, работавший до этого первым вице-премьером правительства. После его назначения российские СМИ сообщили, что госкорпорация станет платформой для координации основных институтов развития в России, включая Фонд развития моногородов, Российский экспортный центр, Российский фонд прямых инвестиций и агентство ДОМ.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования).

По их словам трех собеседников Би-би-си в банке, Тимакова может стать одним из заместителей Шувалова. "Шувалов делает под нее вертикаль: урбанистика, агломерации, моногорода и культура", - ответил один из собеседников Би-би-си на вопрос о том, чем может заняться Тимакова на новой работе.

Например, Внешэкономбанк может приобрести институт "Стрелка", говорят два собеседника Би-би-си в банке. Шувалов "интересуется городскими пространствами и их развитием", - говорит один из них.

Конкретных параметров сделки пока нет. В понедельник "Коммерсант" и РБК сообщили, что ВЭБ может стать стратегическим партнером консалтингового бюро "Стрелка". Сейчас оно на 80% принадлежит одноименному институту, и по 10% бюро владеют Денис Леонтьев и Варвара Мельникова.

Институт "Стрелка" контролирует Александр Мамут, давний знакомый Шувалова (после окончания учебы на юрфаке МГУ Шувалов устроился на работу старшим юрисконсультом в кооператив Мамута "АЛМ Консалтинг"). Мамут в разговоре с "Коммерсантом" заявил, что не исключает возможности стратегического партнерства с банком.

У "Стрелки" есть большой опыт в работе с государством. В октябре 2016 года "Стрелка" получила от АИЖК контракт в 3,8 млрд рублей на концепцию благоустройства в 40 городах России - Астрахани, Туле, Ярославле, Хабаровске, Владикавказе, Грозном и других городах.

КБ "Стрелка" разрабатывало стандарты благоустройства в Москве, участвовала в проекте реконструкции Парка Горького. Кроме того, институт "Стрелка" проводил конкурс на разработку концепции парка Зарядье в центре Москвы. Его ранее в этом году открыли президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Сам проект парка также разрабатывался по поручению Путина.

Чем известна Наталья Тимакова

Тимакова начинала как журналистка. В 90-е годы она работала в газетах "Московский комсомолец" и "Коммерсант", а также в агентстве Интерфакс.

Чиновницей Тимакова стала в 1999 году, заняв должность заместителя начальника департамента правительственной информации аппарата правительства. Скоро Тимакова перешла в Кремль, и в 2004 году стала начальником пресс-службы. В 2000 году в соавторстве с журналистами Натальей Геворкян и Андреем Колесниковым выпустила книгу "От первого лица: разговоры с Владимиром Путиным".

В 2012 году в совместном исследовании Интерфакса, РИА Новостей, журнала "Огонек" и радиостанции "Эхо Москвы" ее называли одной из самых влиятельных женщин в России.

Широко известно высказывание Тимаковой, сделанное в 2013 году в интервью государственной радиостанции "Голос России". Тогда она рассказала о своем отношении к людям, которые шутят над председателем правительства в соцсетях.

"Я не понимаю людей, которые, условно, в Facebook пишут: "Ну, Димон, ты молодец, зажег". Он вам не Димон. Он председатель правительства", - сказала Тимакова.

Характеристика "Он вам не Димон" позже стала интернет-мемом, а в 2017 году оппозиционер Алексей Навальный так назвал свой документальный фильм о бизнесе связанных с Медведевым людей. Этот фильм посмотрели на YouTube 27 миллионов человек, а отсутствие реакции на него спровоцировало многотысячные митинги протеста в Москве и крупных городах в марте 2017 года.