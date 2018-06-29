Липецкий губернатор удалил твит о мести Германии за мировые войны

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В "Твиттере" липецкого губернатора Олега Королева появилось сообщение, в котором поражение сборной Германии на чемпионате мира по футболу 2018 года объяснялось "местью" жертв двух мировых войн. Позже глава региона удалил твит и пожаловался на взлом своего аккаунта.

В сообщении говорилось, что Германия "позорно вылетела" из турнира из-за того, что ее жители в прошлом ее жители "развязали две мировые войны", и теперь "души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им".

Твит был написан утром пятницы, 29 июня, а затем был удален.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Этот твит позже пропал из аккаунта губернатора

Позже в аккаунте губернатора появилось сообщение, что в его "кто-то" опять "наляпал" в его аккаунте, чтобы помешать сотрудничеству подотчетного ему региона с Германией.

Пропустить Twitter пост , автор: @Korolev_O_P Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно. — Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 июня 2018 г.

Дозвониться до пресс-службы администрации Липецкой области Русской службе Би-би-си не удалось.

Германия на протяжении нескольких лет является одним из основных партнеров Липецкой области во внешней торговле. Доля Германии в общем товарообороте региона составляет 6%, сообщается на сайте областной администрации.

В 2017 году внешнеторговый оборот Германии и Липецкой области вырос на 15% по сравнению с годом ранее. 29 мая в немецком городе Франкфурт-на-Майне открылся форум "Инвестиции и кластеры - синергия развития Липецкой области".

"Выгода от прихода на территорию области ведущих мировых фирм измеряется не только финансовыми вливаниями, но и новыми технологиями, особенностями менеджмента, системами управления, которые активно внедряются", - приводила тогда слова Королева пресс-служба региональной администрации.

Олег Королев занимает пост губернатора Липецкой области с 1998 года. На выборах глав субъектов федерации в 2014 году он набрал 81,83% голосов.

Пользователи соцсетей скептически отнеслись к объяснению Королева по поводу пропавшего твита.