"Спасибо, Вова!" В Омске прошел самый массовый митинг против повышения пенсионного возраста

Сторонники оппозиции в нескольких десятках российских городов 1 июля вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста. Самым многочисленным оказался митинг в Омске. На нем активисты обвинили в пенсионной реформе МВФ, организаторы же сначала объединились, а потом поссорились. Как разворачивались события - в репортаже Русской службы Би-би-си.

Акции протеста 1 июля прошли в четырех десятках российских городов - от Дальнего Востока до центральной части России. Не протестовали только в 11 городах проведения матчей ЧМ.

На митингах задержаний не было. Полиция не стала вмешиваться, даже когда во Владивостоке протестующие решили пройти от Привокзальной площади до здания местного управления Пенсионного фонда России, что не было согласовано.

Судя по данным ОВД-Инфо, за весь день полиция задержала несколько человек, но уже после митингов. Так произошло в Пензе, где местного активиста задержали после митинга против повышения пенсионного возраста за другой митинг, который прошел 5 мая, "Он нам не царь". В Москве задержали активистку Валерию Скоробогатову. Она вышла на Пушкинскую площадь с плакатом "Отняли шанс дожить до пенсии, заставили выйти на баррикады". "Медуза" сообщила о трех задержанных активистах в Кургане. Они пытались устроить пикеты в Центральном парке культуры и отдыхапосле митинга.

В очередь за протестом

Митинг в Омске оказался примечательным по нескольким причинам. Во-первых, его организовала широкая коалиция политических сил. В числе организаторов - лидеры местных отделений "Яблока", ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России". К акции также присоединились и омские сторонники Навального, которым власти отказали в проведении собственной акции протеста.

Во-вторых, акция получилась самой многочисленной. На митинг пришли около 3 тысяч человек. Местные СМИ со ссылкой на статистику с рамок металлодетекторов пишут о 4,5 тыс. участников. Активисты жалуются, что против повышения пенсионного возраста в миллионном Омске должно было выйти гораздо больше людей. Но соглашаются при этом, что таких крупных митингов в городе не было давно.

Площадь у здания спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова обнесли ограждением. И людей пускали только через одну рамку. В конце концов желающим выразить свое недовольство пенсионной реформой пришлось встать в очередь.

Среди них было много таких, которые пришли на протестную акцию впервые.

"Досмотр такой, как будто бандюганы собираются какие-то. Милиции больше чем народу. Я ожидала чего-то более прогрессивного. А то кричать в соцсетях все умеют, а выйти показать своё лицо боятся", - жаловалась женщина кому-то по телефону за полчаса до начала акции.

"Знаете, кто вас здесь всех собрал? Наше дорогое правительство, - начал митинг омский депутат Госдумы Олег Смолин. - Дорогое в прямом смысле для нашего народа. Ибо в правительстве заразились лозунгом "Против всех".

Смолин раскритиковал законопроект о пенсионной реформе и особенно разницу в повышении пенсионного возраста для женщин и мужчин - 8 и 5 лет соответственно.

"Заботятся о гендерном равенстве", - иронизировал депутат.

Он предложил перевести все правительство на минимальную пенсию. Митингующие довольно загудели.

Активисты на митинге высказали много претензий к правительству: отсутствие нормальных дорог, недостаточное финансирование медицины, образования, высокие цены. Почти все выступления сводились к тому, что страна и так живет небогато, и пенсионный возраст в таких условиях уж никак нельзя повышать.

"Когда будем жить в Европе, тогда и пенсионный возраст сделаем как в Европе", - предложил со сцены Олег Смолин.

Кто стоит за пенсионной реформой и при чем тут план Даллеса?

На митинг много участников пришли с плакатами с требованиями отставки правительства, которое и предложило повысить пенсионный возраст. Но неожиданно в Омске прозвучала альтернативная версия того, кто является инициатором пенсионной реформы.

"Они (правительство) исполняют волю Международного валютного фонда. Там есть еще ряд требований, которые они должны реализовать в нашей России", - говорил глава Омского городского общественного совета, один из организаторов митинга Игорь Басов.

Идея о том, что МВФ заставил Россию повысить пенсионный возраст, достаточно популярна в соцсетях.

Фонд советует многим странам повысить пенсионный возраст, чтобы смягчить воздействие "отрицательных демографических тенденций на рынок труда".

О США вспомнила также активистка Наталья Олейник. Во время выступления со сцены она ругала граждан за низкую протестную активность.

Гражданская пассивность, по ее мнению, это результат реализации плана Даллеса. Активистка зачитала участникам митинга несколько "цитат" из несуществующего документа о покорении Советского Союза американскими властями.

Глава фракции КПРФ в местном законодательном собрании Андрей Алехин предложил "раскулачить столицу", а в конце выступления и вовсе предложил отправить Медведева в отставку.

- В отставку! В отставку! В отставку! - скандировали митингующие.

- И Путина в отставку! - крикнул кто-то из толпы.

- Не надо Путина в отставку! - недовольно отозвались сторонники президента.

Вспоминали Путина и в стихах. На митинге дали слово омской поэтессе бабе Вере. Она прочла стихотворение. посвященное пенсионной реформе. "Путин, тебе доверился наш народ, ведь обещал ты рывок вперед, но оказался рывок назад, и получил ты, народ, под зад. В 2005 году ты слово дал пенсионный возраст не поднимать. Ты что, забыл, едрена мать?".

Заканчивалось оно словами "Спасибо, Вова, за эти дни, что мы с тобой провели вместе, конец печален, конец известен. Народу скоро-скоро кранты. Мы существуем, не только ты!"

Как оппозиция сначала объединилась, а потом поссорилась

Активисты, которые хотели найти на митинге представителей мирового правительства, нашли их в лице сторонников оппозиционера Алексея Навального, когда на сцену поднялась лидер омских сторонников Навального Ольга Картавцева. Она начала извиняться за плохое качество звука.

Сразу же после лидер местного отделения партии "Яблоко" Татьяна Нагибина забрала у нее микрофон, а Игорь Басов увел ее со сцены.

"Правильно, это продажные американцы!" - вдруг крикнул кто-то из толпы.

Другие начали кричать "Долой!" и "Навальный не пройдет!", им противостояли те, кто требовал дать активистам Навального слово.

После инцидента часть митингующих ушли с площади.

Команда Навального пыталась приобщиться к организации митинга, который устраивали общественники и представители партий, рассказала глава местного отделения "Яблока" Татьяна Нагибина. По ее словам, сторонники Навального предлагали установить сцену и звук, но при этом требовали, чтобы организаторы публично заявили, что мероприятия организовано с участием штаба Навального.

Организаторы же оплатили звук сами, поэтому помощь сторонников Навального не потребовалась, говорит Нагибина

Картавцева говорит, что Нагибина сама позвонила и попросила оплатить сцену и звук. По ее словам, в итоге она просто хотела попросить прощения у пришедших за качество мероприятия, потому что "качество мероприятия - это показатель уважения к пришедшим".

Лидер омского отделения "Партии дела" Лариса Бондаренко говорит, что Картавцеву прогнали со сцены, потому что тема выступления не соответствовала заявленной. "Тема выступления - повышение пенсионного возраста, а не критика в адрес организаторов", - отметила она.

После конфликта участники митинга просили объяснить организаторов, почему они столько говорили об объединении сил, но при этом не дали выступить сторонникам Навального, которые потратили много сил на агитацию.

"Получилось так, как получилось", - разводил руками один из организаторов Игорь Басов.