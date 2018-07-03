"Неприятно, но надо": Госдума повышает НДС. Чего ждать россиянам?

Правообладатель иллюстрации TASS/Fadeichev Sergey Image caption Депутат Андрей Макаров указывает, что раньше ставка НДС была еще выше

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении НДС с 18 до 20%. За законопроект проголосовали 318 депутатов, против высказались 97 человек. Какие аргументы за повышение НДС приводили на заседании - и что говорят чиновники и экономисты?

Заместитель министра финансов Илья Трутнев сказал на заседании, что повышение основной ставки НДС позволит найти часть средств для выполнения майского указа президента. Какие основные аргументы в поддержку проекта приводил он?

Это принесет бюджету дополнительные 600-630 млрд рублей в год с ростом в последующие периоды.

Позволит профинансировать проекты в области инфрастурктуры, социальные цели и сделать это с наименьшей нагрузкой для системы.

Льготная ставка НДС в 10% остается (ею облагаются продукты питания, детские товары и другие "социальные категории"). Разница ставок предполагает, что налоговая нагрузка на важнейшие социальные товары никак не изменится, сказал Трутнев.

За повышение высказался и глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Вот какие аргументы в поддержку законопроекта приводил он:

НДС - косвенный налог. "Весь мир признал, что косвенное налогообложение гораздо эффективнее для экономики, чем прямое. Потому когда рассматривался вопрос поиска средств для решения тех задач, которые поставил президент, мы все стояли перед выбором. Поэтому остановились на налоге на добавленную стоимость", - сказал Макаров.

Повышение НДС на 2% - это примерно 600 млрд рублей в год, которые пойдут на образование, здравоохранение и инфраструктурные проекты.

По словам Макарова, повышение НДС с 18 до 20% - это "вклад бизнеса в решение тех социальных проблем, которые есть".

Повышение НДС - это решение "пусть и неприятное", но оно "позволяет достичь максимально возможного результата".

"Риски инфляции есть, да... Но когда у нас с вами снижают налоги, почему-то на цены это никак не влияет", - сказал Макаров.

"У нас была такая ставка, сегодня мы возвращаемся к этой ставке. В 1990-х была ставка 28 процентов. Но что-то это никого не волновало. Может потому что тогда налоги не платили, а сейчас начали платить", - сказал Макаров.

Что говорят экономисты?

Правительство объявило о планах повысить НДС с 18 до 20% 14 июля - в день начала чемпионата мира по футболу. НДС - самый крупный федеральный налог, он дает около 34% доходов бюджета, говорилось в отчете Райффайзенбанка.

Из-за повышения ставки НДС сильнее всего вырастут цены на бензин, алкоголь и табак, предупреждали ранее эксперты. Центробанк на последнем заседании 15 июня не стал снижать ставку, в том числе из-за рисков ускорения инфляции. По оценке регулятора, повышение НДС до 20% приведет к ускорению инфляции на один процентный пункт.

В аналитических материалах Российской академии народного хозяйства и госслужбы говорится, что повышение ставки приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций, экспорта и импорта по сравнению с теоретическим вариантом развития, при котором отсутствуют какие-либо изменения налоговой политики.

Если бы компании и физлица принимали свои решения о потреблении и инвестициях исходя из ожиданий, что никакие налоги повышаться не будут, то планируемое повышение НДС с января 2019 года, "весьма вероятно, замедлит рост российской экономики в 2019 году", пишет завлабораторией РАНХИГС Александр Полбин.

"По нашим оценкам, в таком сценарии из-за увеличения НДС темп роста ВВП и потребления домохозяйств в 2019 году снизится на 0,2-0,35%, инвестиций - на 0,4-0,7%, импорта - на 0,35-0,45%, а инфляция в 2019 году увеличится на 0,9-1,5%", - говорится в докладе.

Правда, Полбин отмечает, что повышение НДС - это меньшее из зол по сравнению с вариантом повышения НДФЛ, страховых взносов или же налога на прибыль.

По последнему прогнозу минэкономразвития, повышение НДС обойдется России в один процентный пункт роста ВВП.