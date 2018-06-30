Посол США в Эстонии ушел в отставку из-за заявлений Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеймс Д. Мелвилл-младший - карьерный дипломат, занимавший руководящие должности в нескольких европейских странах

Американский посол в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший уходит в отставку - как сообщается, из-за недовольства высказываниями президента США Дональда Трампа о европейских союзниках Америки.

О том, что именно комментарии Трампа подвигли его на это решение, дипломат сообщил в "Фейсбук". Президент США не только ввел повышенные пошлины на сталь и алюминий, в том числе из Европы, но и резко критиковал европейских союзников по НАТО.

"Для президента говорить, что ЕС "был создан для того, чтобы использовать США и нападать на нашу копилку", или что "НАТО это так же плохо, как НАФТА", не только фактически неверно, но и доказывает мне, что пришло время уходить", - написал Мелвилл в "Фейсбуке". На его сообщение обратил внимание журнал Foreign Policy. НАФТА - Североамериканское соглашение о свободной торговле.

Другие американские дипломаты также уходили из-за несогласия с президентом. В январе уволился посол США в Панаме Джон Фили, заявив, что больше не может служить при Трампе. Месяцем ранее ушла в отставку Элизабет Шакелфорд, работавшая в столице Кении для миссии США в Сомали. В своем письме Рексу Тиллерсону, который еще был госсекретарем, она посетовала на то, что права человека перестали быть приоритетом для руководства США, пишет Foreign Policy.

Мелвилл - профессиональный дипломат, возглавил посольство в Таллине в 2015 году, куда был назначен президентом Бараком Обамой, а до этого занимал высокие дипломатические должности в нескольких европейских странах. Он говорит на русском, немецком и французском языках.

Представитель госдепартамента подтвердил его отставку: "Ранее сегодня посол Соединенных Штатов в Эстонии Джим Мелвилл объявил о своем намерении уйти с поста 29 июля после 33 лет государственной службы".

Тем временем Трамп снова выступил с критическими замечаниями в адрес других членов НАТО, направляясь из Вашингтона в свой частный гольф-клуб в Нью-Джерси. Он сказал журналистам на борту самолета, что Германия, Испания и Франция должны увеличить свои взносы в альянс. "Соединенные Штаты платят гораздо больше и непропорционально, чем кто-либо еще", - заявил Трамп.

В июне США и Европа оказались на грани торговой войны после введения повышенных тарифов на сталь и алюминий. В ответ на решение Трампа европейские страны решили ввести новые таможенные пошлины на 2,8 млрд долларов.

Речь идет о тарифах на мотоциклы Harley-Davidson, бурбон, апельсиновый сок, клюкву, арахисовое масло и некоторые другие товары. ЕС вводит 50% пошлину на импорт американской обуви, некоторых товаров текстильной промышленности и на стиральные машины.