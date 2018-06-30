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Авиакомпания Virgin Atlantic прекращает сотрудничество с министерством внутренних дел Великобритании по принудительной депортации мигрантов, чей въезд в страну признан незаконным.

В компании заявили, что уже проинформировали об этом представителей правительства, объяснив такое решение "действием в интересах своих клиентов и всего народа".

Беспокойство у авиаперевозчика вызвали спорные решения властей по депортации иммигрантов поколения Уиндраш и их родственников, а также представителей ЛГБТ-сообщества, просивших у Великобритании убежища.

Правозащитники призывают другие авиалинии последовать примеру Virgin Atlantic.

Поколением Уиндраш называют иммигрантов из стран Карибского бассейна, прибывших в Великобританию во середине XX века. Названием они обязаны одноименному судно, доставившему первую партию мигрантов в Лондон в 1948 году. В 2018 году часть из них была ошибочно причислена к категории нелегальных иммигрантов.

Virgin Atlantic выступила с заявлением, в котором говорится, что компания не намерена участвовать в принудительных депортациях.

При этом представитель компании отказался раскрыть данные о количестве рейсов, задействованных в рамках этой программы, и количестве мигрантов, депортированных на самолетах этой авиалинии.

Цена полетов

Согласно данным газеты Guardian, на протяжении многих лет Virgin предоставляла места на своих коммерческих рейсах для перевозки депортируемых и сопровождавших их офицеров безопасности.

Благотворительные организации Ямайки, занимающиеся размещением высланных из Великобритании мигрантов, подтверждают, что депортируемые регулярно доставлялись рейсами Virgin.

Кэролайн Ноукс, отвечающая в британском кабинете за вопросы миграции, в прошлом месяце заявила в Парламенте, что большинство высланных отправлялись на родину коммерческими рейсами - вместе с обычными пассажирами.

Также она рассказала, что правительство потратило на оплату таких перелетов 17 млн фунтов в 2016 финансовом году и еще 17,3 млн - годом ранее.

Общественное мнение меняется

Группа "Лесбиянки и геи в поддержку мигрантов" утверждает, что заявление Virgin - это упреждающая реакция на еще не опубликованное открытое письмо: правозащитники призывают обратить внимание на риск преследования, которому подвергаются депортируемые в страны, где ущемляются права ЛГБТ-сообщества.

Один из участников группы Сэм Бьорн добавляет: "Тот факт, что компания, наконец, решила нарушить эту спорную практику, свидетельствует о глубоких изменениях в отношении общества к вопросу депортации, произошедших с момента скандала с Уиндраш".

Скандал попал в заголовки газет в апреле, когда стало известно, что ряд иммигрантов из стран Содружества, которых с 1940 по 1973 годы всячески поощряли к переезду в Великобританию, теперь ошибочно отнесли к категории нелегальных.

Ошибка совпала с принятием британским министерством внутренних дел ряда мер, получивших название "враждебной среды" и направленных на противодействие незаконной миграции. Теперь есть основания полагать, что 63 человека, возможно, были высланы из страны без законных на то оснований.

Теперь "Лесбиянки и геи в поддержку мигрантов" призывают компании British Airways и Qatar Airways, чьи рейсы также используются правительством для принудительной депортации, тоже отказаться от участия в этих программах.

Пока представители авиакомпаний воздерживаются от комментариев.