Италия закрывает порты для судов НКО, привозящих мигрантов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Число мигрантов из стран Африки, патающихся пересечь Средиземное море и добраться до Италии, в последние недели снова стало расти

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что судам неправительственных организаций, доставляющих в Италию нелегальным мигрантов, будет запрещен вход в итальянские порты.

Сальвини часто обвиняет некоммерческие и правозащитные организации в том, что своей деятельностью они играют на руку контрабандистам, которые доставляют в Италию нелегальных мигрантов из Северной Африки. В интервью газете Corriere della Sera министр заявил, что подобная деятельность НКО отныне незаконна.

Он также приветствовал соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, которое, как надеются в Италии, уменьшит нагрузку, которую испытывает страна в связи с притоком мигрантов.

Ранее ЕС опубликовал данные о том, что уровень миграции сократился на 95% по сравнению с пиком кризиса в 2015 году, но в последние недели он стал снова нарастать.

О чем именно договорились в Брюсселе в четверг?

Несколько центральноевропейских государств по-прежнему отказываются от предложенной Брюсселем схемы по перемещению 160 тысяч мигрантов из переполненных лагерей в Греции и Италии.

Маттео Сальвини опубликовал на своей странице в Facebook фотографию одного из спасательных судов НКО, на борту которого написано "С распростертыми объятиями". Премьер сопроводил публикацию хэштегом #closetheports (закройте порты).

В подписи под фотографией говорится: "Остановим мафию по контрабанде людьми: чем меньше судов выйдет в море, тем меньше будет смертей".

Италия уже давно жалуется на отсутствие солидарность со стороны других европейских стран, а недавно избранное правительство популистов и националистов в начале июня не впустило в страну судно "Аквариус" с мигрантами на борту. Это судно в течение нескольких дней находилось в нейтральных водах, пока Испания не согласилась принять его.

Принятое на саммите в Брюсселе соглашение предусматривает создание специальных центров по приему мигрантов в странах ЕС на добровольной основе, однако не содержит конкретных упоминаний мест, в которых они разместятся.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Италия является главной целью нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон, например, заявил через несколько часов после принятия этого документа, что эти центры будут созданы в тех странах, куда в первую очередь прибывают мигранты - например, в Италии и Греции, но не во Франции.

Италия настаивает на том, чтобы эти центры создавались во всех странах ЕС.

Несколько стран центральной Европы до сих пор отказываются принять план ЕС по размещению 160 тысяч беженцев, которые находятся в переполненных лагерях в Греции и Италии.

Что именно предложила Меркель?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Договоренность в Брюсселе была нацелена на стабилизацию неустойчивой правящей коалиции в Германии

В настоящее время в ЕС действует особая процедура по приему мигрантов под названием Дублинское положение, которое означает, что мигранты должны проходить первичную регистрацию в той стране ЕС, в которую они прибывают. Однако с этим положением не согласны те страны, куда в первую очередь устремился поток беженцев.

Вопрос об этом привел к кризису в правящей в Германии консервативной коалиции. Основной партнер Анжелы Меркель по коалиции министр внутренних дел Хорст Зеехофер пригрозил депортировать тех мигрантов, которые зарегистрировались в других странах.

После саммита в Брюсселе Меркель заявила о достижении двухсторонних соглашений с 14 странами ЕС, которые согласились на прием мигрантов, которым было отказано в убежище в Германии, при условии, что они были первоначально зарегистрированы в этих странах.

Испания и Греция также согласились принимать таких мигрантов, однако Италия и Австрия, где у власти находятся популисты, таких соглашений не подписали.

Венгрия также не подписала с Германией такого соглашения.

Позиция НПО

Неправительственные организации по приему мигрантов резко осудили брюссельские договоренности, назвав их предательством по отношению к мигрантам и тем, кто пытается спасти их от гибели в Средиземном море.

Эта договоренность ставит также целью демонизацию действий неправительственных организаций, которые занимаются спасением людей, заявила глава НКО "Врачи без границ" Карлин Клейжер.

В пятницу около 100 человек утонули у побережья Ливии, 16 человек удалось спасти.