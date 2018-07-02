Митрохин отказался от иска к "Яблоку". Партия не пойдет на выборы мэра Москвы

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Глава столичного "Яблока" Сергей Митрохин отказался от иска к руководству партии, которое пыталось отменить его выдвижение в кандидаты в мэры Москвы. Митрохин заявил, что не преодолевает муниципальный фильтр, и смысла судиться с партией теперь нет. В итоге "Яблоко" в мэрских выборах участвовать не будет.

В начале заседания в Замоскворецком суде представитель Митрохина Илья Гатикоев заявил ходатайство об отказе от иска. Он пояснил, что его доверитель не набрал нужного количества голосов муниципальных депутатов и "полагает, что у него не будет достаточно оснований для регистрации в качестве кандидата".

Суд принял отказ Митрохина от иска и постановил прекратить производство по делу. Сам Митрохин на суд не явился.

"Неделя понадобилась Сергею Сергеевичу для того, чтобы признать, что суд с собственной партией - это нанесение ей политического ущерба", - прокомментировал ситуацию зампред "Яблока" Николай Рыбаков.

На заседании федерального бюро сегодня будет рассматриваться вопрос о роспуске возглавляемого Митрохиным московского отделения "Яблока", сказал Русской службе Би-би-си пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

"Приостановка полномочий московского отделения - ситуация беспрецедентная, но и действия Митрохина беспрецедентны, никто еще так не продавливал свое выдвижение, никто не судился с собственной партией. Оценка нанесенному политическому решению должна быть дана" - подчеркнул представитель "Яблока".

Кандидаты от "Яблока" участвовать в выборах мэра Москвы не будут.

Зачем Митрохин судился с "Яблоком"

В июне "Яблоко" провело праймериз, которые выиграл муниципальный депутат Яков Якубович. Почти сразу после подсчета голосов он заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Митрохина, занявшего второе место.

Федеральное бюро отказалось выдвигать Митрохина, но в московском отделении все равно проголосовали за его кандидатуру.

Митрохин подал документы на выдвижение кандидатом от "Яблока" в Мосизбирком, но руководство партии отменило это решение. После этого Митрохин подал на федеральное бюро в суд.

Московская оппозиция, в том числе глава Красносельского района Илья Яшин, глава "Партии перемен" Дмитрий Гудков и партия "Яблоко", несколько месяцев пыталась договориться о едином кандидате на мэрских выборах, однако в итоге выдвигаться решили все.

Яшин не придумал, как преодолеть муниципальный фильтр, и выбыл из гонки. Гудков пытается собрать подписи депутатов, однако срок их сдачи для регистрации кандидатом истекает уже во вторник, 3 июля.

Митрохин уже участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году и занял четвертое место, набрав 3,5% голосов. Договориться о едином оппозиционном кандидате не удалось и тогда - "Яблоко" конкурировало с Алексеем Навальным, которого выдвинул "Парнас". Навальный тогда стал вторым, получив 27,2%.