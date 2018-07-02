Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ангела Меркель и Хорст Зеехофер: чем закончится противостояние союзников?

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что готов подать в отставку из-за подписанного Ангелой Меркель соглашения по вопросу о приеме мигрантов странами ЕС.

Хорст Зеехофер, представляющий Христианско-социальный союз (ХСС) в Баварии - партнер Меркель по правящей коалиции. В понедельник, 2 июля, они проведут кризисные переговоры.

На прошлой неделе Зеехофер пригрозил высылать уже зарегистрированных мигрантов за пределы Германии, если Меркель не сможет достичь приемлемого соглашения с другими европейскими странами. Его позиция ставит под угрозу возглавляемую Меркель коалицию и политическое будущее канцлера в целом.

Однако не похоже, что сторонам удастся добиться компромисса.

Как развивались события?

1 июля вечером Христианско-демократический союз Германии (ХДС), лидером которого является Меркель, принял резолюцию в поддержку ее позиции по миграции.

Как заявила генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, партия считает, что по этому вопросу необходимо общеевропейское решение. Затем появились сообщения ХСС о том, что Зеехофер готов подать в отставку с постов лидера партии и главы МВД.

На встрече с высокопоставленными представителями ХСС Зеехофер пожаловался на то, что его разговор с Меркель в субботу о соглашении ЕС по миграции был бесполезным, сообщают источники в партии.

Влиятельные коллеги по партии тут же попытались убедить Зеехофера не подавать в отставку. Лидер группы ХСС в бундестаге Александр Добриндт заявил: "Это решение, с которым мы не можем согласиться".

Рано утром в понедельник Зеехофер объявил, что в качестве уступки и в интересах страны и коалиции он согласился провести еще одни, последние переговоры с ХДС.

Меркель дала более позитивную оценку субботним переговорам, заявив в интервью каналу ZDF, что она пошла на уступки Зеехоферу.

"Наше соглашение в общем соответствует желаниям ХСС. Но это моя личная оценка, пусть члены ХСС решают сами", - заявила канцлер.

Меркель также выразила надежду на то, что ХДС и ХСС также продолжать работать вместе, поскольку, по ее словам, эта коалиция - большое достижение для Германии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2016 году Бавария столкнулась со значительным наплывом мигрантов

Договоренность

В воскресенье обе партии обсуждали соглашение ЕС по миграции, за которое Ангела Меркель боролась в ходе саммита Европейского союза на прошлой неделе.

По ее словам, власти Греции и Испании согласились забрать мигрантов, остановленных на границе Баварии с Австрией, если будет доказано, что именно их страна была точкой въезда в ЕС.

Согласно распространенному в Берлине документу, более десятка стран ЕС согласились забрать часть добравшихся до Германии мигрантов, и Меркель надеялась, что эта договоренность несколько ослабит тревогу Зеехофера.

Чехия, Венгрия и Польша - позже заявили, что они не собираются выполнять немецкий вариант соглашения.

Решение Зеехофера выступить против Меркель в вопросе миграции многие в Германии объясняют предстоящими осенью выборами, где соперниками ХСС выступит крайне правая антиммигрантская "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Но, согласно опросам общественного мнения, Ангела Меркель более популярна в Баварии, чем лидер ХСС, и это серьезно ослабляет позиции Зеехофера.