Скамья подсудимых вместо чемпионата мира: о судьбе великого футболиста Стрельцова снимают фильм

Правообладатель иллюстрации Sasha Sakharnaya, Petr Minakov Image caption Фильм о великом советском футболисте должен выйти в прокат в 2019 году

В следующем году в российский прокат выйдет фильм-биография одного из лучших футболистов СССР - Эдуарда Стрельцова. На взлете своей карьеры он попал в лагерь за изнасилование - как считают многие, по ложному обвинению.

Во многом именно из-за этого дела сборная СССР по футболу на ЧМ-1958 не дошла до полуфинала, хотя была на тот момент действующим олимпийским чемпионом и одной из сильнейших команд в мире.

Режиссер фильма Илья Учитель рассказал Би-би-си, что замысел ленты о Стрельцове родился у него давно: "Я люблю футбол с детства. В школе меня наказывали за то, что я устраивал среди других ребят тотализатор, принимал ставки на игры. Историю Эдуарда Стрельцова мне рассказал мой дедушка, и когда я услышал о его судьбе, я понял, что обязательно должен снять фильм о нем".

Продюсер фильма, отец Ильи Алексей Учитель надеется, что фильм расскажет современному зрителю непростую историю жизненного пути "русского Пеле", который должен был поехать на чемпионат мира 1958 года в Швецию, а отправился на пять лет в колонию .

Съемки проходят на стадионе "Торпедо", где Стрельцов начинал карьеру - сейчас стадион носит его имя. Играет футболиста молодой российский актер Александр Петров.

Советский "Тедди-бой"

Стрельцов родился в 1937 году в Перово - сейчас это район Москвы, а тогда это был поселок на территории Московской области. Его вырастила мать, работавшая на Московском заводе режущих инструментов "Фрезер" имени Калинина. За команду этого завода и начал играть Стрельцов: в 13 лет он стал самым молодым её игроком.

А уже спустя три года в матче против "Торпедо" юный футболист произвел такое впечатление на тренера команды-противника, что тот позвал его играть за московский клуб.

Стрельцову было лишь 18, когда попал в сборную СССР и в первом же своем матче - это была товарищеская игра со Швецией - забил три мяча в первом тайме.

Вне футбольного поля Стрельцов вел "недопустимый" для советского спортсмена образ жизни: носил прическу "тедди-бой", популярную тогда в Британии, и не испытывал недостатка в поклонницах.

В 1958 году советская сборная квалифицировалась на чемпионат мира. Но накануне отъезда команды в Швецию Стрельцов и двое его товарищей по сборной, Михаил Огоньков и Борис Татушин, не вернулись, как положено, на спортивную базу, а поехали на дачу к знакомым. Поздно вечером того же дня все трое были задержаны по обвинению в изнасиловании одной из девушек на той вечеринке - 20-летней Марины Лебедевой.

"Это будет одним из эпизодов фильма. Как мне кажется, по этому поводу как раз нет четкой и правдивой истории, и неизвестно, как все это происходило, - рассказал Би-би-си Алексей Учитель. - Но сам факт был, я имею ввиду не изнасилование, а то, что его посадили и что он провел несколько очень тяжелых лет в лагере, поэтому это будет отражено в фильме обязательно".

Правообладатель иллюстрации Sasha Sakharnaya, Petr Minakov

Стрельцов, Огоньков и Татушин - три лучших игрока сборной - на чемпионат мира 1958 года в итоге не попали. И хотя всего за два года до этого советская команда взяла золото на Олимпиаде в Мельбурне, в Швеции сборная СССР уступила хозяевам чемпионата в четвертьфинале.

"Опередил свое время"

Илья Учитель говорит, что при создании фильма они постоянно консультируются с семьей Стрельцова, в первую очередь с его сыном. Тогда, в 50-е годы, многие были уверены, что арест Стрельцова был санкционирован "на самом верху". По одной из версий, это была месть за то, что он отверг ухаживания Светланы Фурцевой - дочки члена президиума ЦК КПСС и будущего министра культуры СССР Екатерины Фурцевой.

Правообладатель иллюстрации Sasha Sakharnaya, Petr Minakov Image caption Съемки идут на стадионе имени Стрельцова в Москве

Однако Учитель-старший не считает, что Стрельцова посадили по решению из Кремля.

"Могу сказать свое мнение: этот человек немножко опередил свое время, - говорит продюсер фильма. - Он был свободен по духу, по поведению, иногда оступался, но при этом он чувствовал себя раскованно и свободно - и это ему в той обстановке, конечно, мешало".

"Многие воспринимали его как человека, который не подстраивается под систему, не делает все как все, - продолжает Алексей Учитель. - Это неизбежно в то время вызывало отрицательную реакцию. Но то, что с ним случилось - это совпадение многих факторов. Это не было прямое политическое решение. Оно повлияло, к сожалению, на страну, потому что это случилось за несколько дней до начала чемпионата мира в Швеции. Сборная поехала резко ослабленной, поскольку он был лидером команды".

Сам Учитель считает, что изнасилования футболист не совершал: "Судя по тому, что я знаю, в изнасиловании он не был виноват точно. Но он [за изнасилование] сидел, да, ему эту статью дали".

Но не все, с кем консультировались создатели фильма, хотят сейчас публичного обсуждения причин обвинительного приговора Стрельцову.

"Негоже копаться в этой истории"

Ветеран советского футбола Никита Симонян, которому пришлось в последний момент стать капитаном сборной на том чемпионате мира 1958 года, заявил Би-би-си, что копаться в этой истории снова не нужно. Сейчас ему 91 год, и он остается одним из последних людей, кто близко знал Стрельцова в то время.

"Я думаю, что многие не хотят об этом говорить не потому, что этого не было, а потому что это не самое главное, на что надо опираться, - считает Алексей Учитель. - В фильме не будет так. Это один из эпизодов, который сильно повлиял на самого Стрельцова, на советский футбол, на его престиж и так далее. Фильм об этом. Все равно человек выстоял и снова стал первым. Он снова, уже после того как вернулся из тюрьмы, два года подряд признавался лучшим футболистом страны -вот что удивительно!".

Предыдущий фильм Алексея Учителя, "Матильда", прошел в Россиис большим скандалом. Православные активисты во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской сочли оскорбительным рассказ о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, особенно потому, что главный герой фильма ныне причислен православной церковью к лику святых.

На вопрос о том, будет ли из-за нового фильма такой же шум, Учитель отвечает стоически: "Я не знаю, в нашей стране многое непредсказуемо. Слава Богу, Эдуард Стрельцов не святой, поэтому уже легче".