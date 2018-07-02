Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для болельщиков сборной Испании итог матча стал полной неожиданностью

Испанская пресса бурно отреагировала на неожиданное поражение национальной сборной на чемпионате мира. Спортивные обозреватели резко раскритиковали не только проигравшую команду за неживой стиль игры, но и победителя матча - сборную России, назвав ее "беззащитным зайцем".

Напомним, что накануне сборная Испании проиграла россиянам в матче 1/8 финала по итогам послематчевой серии пенальти. Таким образом, Россия впервые в истории вышла в четвертьфинал мундиаля.

Русская служба Би-би-си ознакомилась с публикациями ведущих испанских изданий, посвященных этому матчу.

"Команда деградировала"

Крупнейшая испанская газета El Pais в понедельник вышла с заголовком "Период деградации Испании". Как отмечает колумнист издания Хосе Самано, во время чемпионата мира испанская сборная перестала быть собой.

"На ее (сборной Испании) пути даже не встретилось ни одного серьезного соперника. А последний удар пришелся со стороны России, команды такого же уровня, как Иран и Марокко", - говорится в статье.

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Однако, по словам колумниста, если российская сборная в ходе матча не продемонстрировала почти ничего, то Испания выглядела "полным ничтожеством".

Самано вспоминает триумф Испании 10-летней давности, когда сборная выиграла чемпионат Европы 2008 года. Тогда ее взлет начался с серии пенальти в матче против сборной Италии в четвертьфинале, а теперь таким же образом произошло ее падение на ЧМ в России, сетует колумнист.

По мнению Самано, деградация испанской сборной происходила постепенно и началась уже довольно давно.

"Команда деградировала за последние годы. [На чемпионате мира] в Бразилии в 2014 году она проиграла таким соперникам, как Голландия и Чили. [На чемпионате Европы] во Франции в 2016 году - Италии. Однако теперь она дошла до того, что не выстаивает против Ирана, Марокко, России…" - резюмирует колумнист.

Новый тренер и ошибки голкипера

Газета El Mundo решила по пунктам разобрать неожиданное поражение испанской сборной.

Первой причиной издание считает внезапную смену главного тренера сборной (перед самым началом чемпионата тренировавший команду с 2016 года Юлен Лопетеги был уволен за то, что принял должность в "Реал Мадриде", его место в сборной Испании занял Фернандо Йерро).

Как отмечается в обзоре, Лопетеги тщательнейшим образом готовил команду к ЧМ и был ее настоящим лидером, а Йерро просто не успел за столь короткое время освоиться в сборной и выработать новую тактику.

К поражению испанцев привело и изменение в стиле игры футболистов: в отличие от быстрого и яркого футбола "золотых" 2008-2012 годов теперь команда стала показывать блеклую и предсказуемую тактику, считает автор обзора.

Еще одна причина фиаско испанской сборной - не лучшее физическое состояние многих ее игроков. В этом издание тоже частично винит нового тренера, который устраивал тренировки в Краснодаре по вечерам, когда температура воздуха поднималась до 40 градусов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Обозреватели считают, что назначение Фернандо Йерро на пост главного тренера испанцев за день до чемпионата было неверным решением

Четвертой причиной поражения El Mundo считает действия испанского голкипера Давида де Хеа, который еще в матчах группового этапа начал совершать грубые ошибки и проявлять признаки нервного возбуждения.

Наконец, пятой причиной неудачи указаны неудачные замены в ходе матчей, ни одна из которых не смогла как-то изменить или подправить ход игры.

"Стиль зомби"

В блоге издания ABC под названием "Поверженная Испания" неудачное выступление сборной на чемпионате также связывается в первую очередь со сменой тренера.

"Тренер - это не тот, кто принимает одно решение. Тренировка команды - это нечто более сложное и предполагает многомесячную работу. Думать о том, что смена тренера за день [до начала чемпионата] не отразится на сборной Испании, могли только люди, не уважающие футбол и чужой труд", - отмечает автор блога.

После резкой смены наставника игровой стиль испанской команды стал карикатурным, легко читаемым и фальшивым, считает издание.

Поражение испанцев со стороны российской сборной в статье названо настоящей спортивной катастрофой, а игру испанских футболистов издание характеризует как "стиль зомби".

"У Испании не было ничего. Она не била по воротам, не вела мяч, не прорывалась. Она физически уступала России, которая и правда была хорошо подготовлена", - сокрушается автор блога.

"Беззащитный заяц"

Большинство испанских изданий сетуют на то, что Испания проиграла именно сборной России, о которой испанские спортивные обозреватели отзываются весьма нелестно.

Например, газета La Vanguardia считает, что хозяева чемпионата вообще не умеют играть в футбол.

"Если взглянуть на картину с другой стороны (со стороны Франции, Бразилии, Уругвая), то она [сборная России - прим. ред.] предстает беззащитным зайцем, которого преследуют дикие собаки. Даже Иран выглядел лучше", - пишет корреспондент издания в Москве Хоан Хосеп Пальос.

Испанцы изначально не ожидали проблем от такого соперника, однако Россия повела себя непредсказуемо. "Даже в прогнозе погоды они анонсировали ливни, а в итоге пришлось защищаться от солнца, а не от дождя", - иронизирует автор.

Пальос отмечает, что в целом игра обеих команд смотрелась невыразительно на фоне других, жарких и красивых, матчей мундиаля, и по ее итогам обе сборные были достойны того, чтобы вылететь с чемпионата.