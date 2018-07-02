ФБР предотвратило теракт на 4 июля. Дать взрывчатку исполнителю обещал агент под прикрытием

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Американские спецслужбы заявили, что им удалось предотвратить теракт. Как утверждают в ФБР, задержанный в воскресенье подозреваемый планировал взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль во время парада на День независимости США 4 июля в Кливленде. Бомбу подозреваемому обещал передать агент ФБР под прикрытием.

48-летний гражданин США Деметриус Натаниэль Питтс, также называвший себя Абдур Рахим Рафик и Саладин Осама Валид, был арестован в 10 утра по местному времени в воскресенье, 1 июля. Его обвиняют в попытке оказать материальную поддержку террористической организации. Эта статья предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.

Питтс впервые попал в поле зрения ФБР около года назад, заявил на пресс-конференции глава кливлендского бюро ФБР Стивен Энтони. В 2017 году бюро получило жалобу на Питтса на 30 страницах - ее автор писал, что Питтс часто высказывается в поддержку террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России и во многих других странах) и говорит, что американские военные заслуживают смерти.

В ФБР обратили внимание на страницу Питтса в "Фейсбуке" и нашли там призывы к вооруженному восстанию, рассказал глава кливлендского бюро.

"Мы, мусульмане, должны начать ежедневные тренировки. Мы должны научиться стрелять, обращаться с гранатами, драться в рукопашном бою", - цитирует представитель ФБР посты Питтса.

С Питтсом вступил в контакт агент ФБР под прикрытием. Его целью было "установить, представляет ли Питтс угрозу национальной безопасности".

В мае этого года Питтс переехал с юга штата Огайо в район Кливленда, второго по величине города в штате. Он продолжал говорить об организации нападения в США. В первую очередь он хотел нанести ущерб военным, утверждают в ФБР.

В конце июня Питтс встретился с агентом ФБР лично. Во время встречи он, как утверждают в бюро, поделился конкретными планами организации теракта.

"Я сказал себе, что скоро у них будет праздник. Четвертое июля. День независимости. Что бы поразило их в самое сердце? Взрыв. Нужна бомба. Взрыв во время парада четвертого июля", - сказал агенту Питтс. После этого, говорит Энтони, Питтс занялся подготовкой - он сфотографировал и снял на видео несколько военных объектов и станцию береговой охраны.

Как следует из показаний агента под прикрытием, именно он в какой-то момент показал Питтсу фотографию взрывного устройства, которое предложил использовать для теракта. Это была радиоуправляемая машинка, начиненная взрывчаткой и пластмассовыми шариками.

Агент спросил Питтса, годится ли это устройство для его целей. Питтс ответил, что да, годится, но шарики нужно заменить на обрезки металла. Питтс считал, что бомбу ему должна предоставить "Аль-Каида".

Правообладатель иллюстрации fbi Image caption Питтс в беседах с агентом ФБР под прикрытием просил называть себя Саладдином Осамой Валидом

В воскресенье, незадолго до ареста, Питтс вновь встретился с агентом.

"Он вновь, по своей воле, выразил приверженность "Аль-Каиде" и свое желание участвовать в террористической атаке в Кливленде", - говорит Энтони.

После этой встречи Питтса задержали.

Испытание в "Аль-Каиде"

Основанием для возбуждения дела против Питтса стали показания встречавшегося с ним агента ФБР, где в деталях приведены отрывки его высказываний. Сам подозреваемый не общался с журналистами.

Показания агента опубликованы. Из них действительно следует, что Питтс много говорил о насилии против представителей власти. Он говорит о том, что хочет "рубить людей на куски", а также изъявляет желание убить президента Дональда Трампа.

Агент ФБР, как видно из показаний, иногда обсуждал с Питтсом детали его плана - например, безопасность правительственных зданий. В одном случае агент задает ему вопрос - смог ли бы он убить американского солдата, если бы это было "тестом" при вступлении в "Аль-Каиду".

"Тогда он умрет. Он мертв. Мертв. Мертв. Все будет так, как я говорю", - отвечает Питтс.

Судя по всему, агент представился Питтсу членом "Аль-Каиды", потому что он неодкратно, следует из показаний, обещал организовать встречу с другими экстремистами из организации, которых называет "братьями". При этом, чтобы встретиться с "братьями", Питтс должен показать на что он способен, говорит агент.

Первую встречу с "братом из Аль-Каиды" агент организовал для Питтса 25 июня. Экстремиста изображал другой агент ФБР.

В одной из бесед, если верить показаниям агента, он первым предлагает Питтсу конкретную цель. "Нам не нужно ходить далеко. Когда мы говорим об ударе изнутри. Далеко ходить не надо - помнишь то здание с флагом Десантного корпуса, которое мы проезжали?" - говорил он.

В какой-то момент Питтс попытался отказаться от участия в теракте. Он заявил, что видит свою роль только в том, чтобы провести разведку на местности.

"Мы знаем то, что знаем"

Питтса обвинили попытке оказать материальную поддержку экстремистской организации, но на пресс-конференции ФБР не упоминалось о том, что он пытался переслать в "Аль-Каиду" деньги или какую-то другую материальную помощь.

Как пояснил глава управления ФБР в Кливленде Стивен Энтони, под "материальной поддержкой" в этом случае подразумевается желание Питтса примкнуть к "Аль-Каиде" и "стать частью того, что они делают". Основанием для обвинений по этой статье стали только заявления Питтса.

Представитель ФБР не смог дать однозначного ответа на вопрос о том, был ли у Питтса доступ к взрывчатке.

"Мы не можем сказать это наверняка. Мы не знаем, если честно, была ли у него такая возможность", - сказал Энтони, добавив лишь, что Питтс неоднократно демонстрировал намерение достать взрывчатые вещества.

"Была ли у него возможность сделать то, что он планировал... возможно, мы никогда не узнаем", - добавил глава кливлендского бюро ФБР.

"Мы знаем то, что мы знаем", - добавил он.

Питтсу пока не назначили адвоката. Журналистам еще не удалось связаться с его родственниками.

Агенты под прикрытием

Аресты на основании намерений, высказанных в беседах с агентами под прикрытием, часто практикуются правоохранительными органами во многих странах.

19 июля в Лондоне начался суд над 20-летним Нааимуром Рахманом, который - также в беседе с агентом спецслужб под прикрытием - говорил, что хочет взорвать резиденцию премьер-министра на Даунинг-Стрит, 10 и убить премьера Терезу Мэй. Рахман заявил, что невиновен в подготовке терактов.

В России похожее дело было открыто против организации "Новое величие". 15 марта были арестованы десять членов этой организации, в основном студенты, которых обвинили в подготовке силового переворота в России. Одним из основных доказательств в этом деле служит переписка в чате, в котором сотрудник ФСБ под прикрытием обсуждал с молодыми людьми противоправные действия.

Показания агента под прикрытием использовались и в деле журналиста РБК Александра Соколова и группы "Армия воли народа", добивавшейся принятия закона о введении наказания чиновникам по итогам их деятельности. Работу чиновников предполагалось оценивать гражданам. Русская служба Би-би-си подробно писала об этом деле.