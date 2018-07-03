Плацкартные вагоны начнут уезжать в прошлое с 2025 года

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Российские железные дороги разрабатывают концепцию нового плацкартного вагона, в котором у каждого пассажира будет больше личного пространства. Об этом Русской службе Би-би-си в Федеральной пассажирской компании, которая занимается пассажирскими перевозками.

При этом по демократичным ценам плацкарты можно будет проехать в четырехместном купе двухэтажного вагона, обещают российские транспортники.

Но прощаться с романтикой общих вагонов, где все вместе и всё нараспашку, еще рано. По данным газеты "Ведомости", лишь с 2025 года Российские железные дороги перестанут покупать плацкартные вагоны - вместо них появятся вагоны нового типа. Они будут соединены попарно - в каждой "паре" вместо одного купе проводника будут торговые автоматы или место для багажа.

Правообладатель иллюстрации Илья Тихомиров Image caption Иллюстратор Илья Тихомиров воспевает недостатки плацкарта в своём комиксе

Вместо одного из туалетов будет душ. Плацкартные вагоны старше 12,5 лет не отправят в утиль, а модернизируют. В них должны появиться USB-розетки, сенсорные панели и светодиодная подсветка. С 2020 года РЖД собирается пойти дальше и закупать двухэтажные вагоны нового типа. В них будет три класса обслуживания — четырехместное купе (по тарифу плацкарты), одноместное купе (по тарифу купе) и одно- и двухместное купе повышенной комфортности с индивидуальным туалетом (по тарифу СВ).

Классическая атмосфера российских плацкартных вагонов давно стала материалом для творчества и в кино, и в поэзии; а петербургского художника-иллюстратора Илью Тихомирова поездка в плацкартном вагоне из Петербурга в Казань вдохновил на создание комикса о беспокойных пассажирах. "Это одна из первых моих работ, которая широко разошлась по интернету. Но она будет актуальной, пока есть плацкарты," - рассказал он Русской службе Би-би-си.

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По данным ФПК, пассажиры по-прежнему любят плацкартные вагоны. Именно такой способ поездки выбирают около двух третей пассажиров. В этом году компания купит почти шесть сотен плацкартных вагонов - это 86% новых вагонов. "Отказаться от старых плацкартных вагонов можно будет, когда будет полностью утверждена концепция новых плацкарт, а также принято решение по их закупке и поставке", — сказали РБК в пассажирской компании.

"В случае принятия решения о производстве и закупке новых плацкартных вагонов тарифы на них останутся прежними, так как будут регулироваться государством," - отметили в ФПК.

Не в первый раз

Перевозки в плацкарте для ФПК экономически отличаются. Перевозки в плацкарте и общих вагонах проводятся в так называемом регулируемом сегменте - тарифы на них определяет Федеральная антимонопльная служба. То, чего ФПК не заработает из-за регулирования тарифов, компенсируется субсидиями из бюджета. Тарифы на перевозки в СВ, купе и люксе устанавливает сама компания и может получать от них прибыль.

Государство просит РЖД сделать плацкартные вагоны более комфортными. Например, в конце 2017 года ФАС предлагала снизить тарифы на перевозки в плацкарте и общих вагонах на 10%. При этом ФПК ожидала, что тариф, наоборот, подрастёт. Решение было принято на совещании в правительстве : тариф остался на уровне 2017 года, однако ФАС выдала РЖД "поведенческие условия". В частности, железнодорожная компания должна установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах в поездах дальнего следования.

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Руководство РЖД и ФПК в связи со спорами вокруг тарифов и раньше заявляло, что откажется от плацкартных вагонов или будет сокращать их количество. В 2012 тогдашний президент РЖД Владимир Якунин говорил, что РЖД обсуждает сокращение числа плацкартных вагонов и пассажирских поездов из-за ситуации с субсидиями. А в 2015 году он заявил, что плацкартные вагоны необходимо заменять на сидячие и купейные, так как они не соответствуют развитию общества.

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"Коллективный стриптиз на 70 человек едва ли соответствует нашим представлениям о праве личности на безопасность и интимность", - заявил Якунин в интервью "Российской газете".