В Англии по подозрению в убийстве младенцев арестована сотрудница больницы

Image caption Подозрения полиции вызвали случаи смерти новорожденных в период с марта 2015 по июль 2016 года

В городе Честер на северо-западе Англии по подозрению в убийстве восьми младенцев и попытке убийства еще шести арестована сотрудница местной больницы.

Арест стал результатом проведенного расследования, в ходе которого полиция искала причины подозрительно высокой смертности среди новорожденных в больнице графини Честерской.

Всего в период с марта 2015 года по июль 2016 было выявлено 17 подозрительных смертей младенцев. Кроме того, было еще 15 странных случаев, которые не закончились летальным исходом.

Image caption Обыск прошел в доме задержанной сотрудницы больницы

Неизвестно, кем работала арестованная - врачом или медсестрой. Полиция не раскрывает подробностей. В самом госпитале также хранят молчание.

Однако журналистам удалось выяснить адрес, по которому полиция проводила обыск. Это дом недалеко от больницы. Соседи рассказали, что живущая в нем женщина переехала туда два года назад.

Представители полиции затрудняются назвать сроки, когда могут быть обнародованы выводы следствия. Они призывают с пониманием отнестись к чувствам родителей погибших младенцев и воздерживаться от любых спекуляций по поводу этого дела.

Правообладатель иллюстрации Dennis Turner/Geograph Image caption Больница графини Честерской

Анализ: Дэниел Уэйнрайт, Би-би-си

В 2017 году больница графини Честерской оказалась среди 21 медицинского учреждения, в отношении которых было решено провести расследование по причине высоких показателей смертности. Поводом для расследования стало исследование смертности среди новорожденных в стране, которое проводила организация MBRRACE-UK .

В ходе исследования было обнаружено, что показатели смертности в Больнице графини Честерской самые высокие из 43 больниц такого же размера. В 2016 ситуация в больнице улучшилась, но показатель все равно оставался одним из самых высоких в группе.

Необъяснимые смерти

В полицию обратился главный врач больницы, попросив расследовать смерти, которые не были результатом халатности и нуждались в серьезном анализе. Он хотел понять, что произошло на самом деле.

По его словам, родильное отделение продолжало работать в нормальном режиме. При этом отделение было оснащено оборудованием, необходимым для детей родившихся раньше срока, которое ежегодно использовалось для ухода за 400 такими младенцами.

Оказание подобной медицинской помощи было приостановлено в июле 2016 года, когда из отчетов стало понятно, что показатели смертности среди этой категории новорожденных серьезно превышают нормальные значения.

Последующие исследования не выявили причины такого отклонения, высокую смертность не смогли объяснить, а в дальнейшем одна из инспекций больницы, проведенная в 2016 году, выявила несоответствие уровня медицинского персонала стандартам Британской ассоциации перинатальной медицины.