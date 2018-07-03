Только не по физлицу: как стать "иностранным агентом" по версии Госдумы

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"Иностранными агентами" можно будет признавать не только некоммерческие организации или СМИ - вероятно, теперь в специальный реестр будут вносить и физические лица. Кто рискует получить этот статус и чем это грозит россиянам?

Предложение ввести статус физического лица - иностранного агента появилось к поправкам к законопроекту о введение статуса СМИ-иностранного агента. Поправки вносились двумя высокопоставленными депутатами и, вероятнее всего, будут приняты.

Русская служба Би-би-си отвечает на главные вопросы о том, как будет работать эта норма.

Что такое "физическое лицо - иностранный агент"?

Средством массовой информации - "иностранным агентом" - в случае принятия закона сможет быть признан отдельный человек. Чтобы получить этот статус, он должен распространять среди неограниченной аудитории информацию в печатном, аудио, видео или электронном формате, а также получать за это деньги или имущество от иностранных государств и организаций, международных организаций или иностранных граждан.

Стать агентом можно даже в случае, если получаешь деньги от российского юрлица, которое имеет полное или частичное зарубежное финансирование.

Это значит, что теперь нельзя сотрудничать с иностранными изданиями?

Главы комитета по информационной политике, один из авторов поправок, Леонид Левин сказал во вторник, что не все сотрудники СМИ, которые признаны иностранными агентами, автоматически попадут в новый реестр после принятия закона.

"Эти меры будут носить только зеркальный характер. Если против российских журналистов за рубежом не будут предпринимать никаких шагов, то и никакого ответа не последует", - утверждает он.

Теоретически в список иностранных агентов могут попасть и российские журналисты, которые, например, пишут колонки или готовят отдельные материалы для иностранных изданий. "Но мы рассчитываем, что это не закон прямого действия. Сводить счеты с российскими журналистами, которые публикуют материалы в зарубежных изданиях, никто не собирается", - сказал Левин.

Однако теоретически законопроект позволяет это сделать. Согласно его тексту, признать "иностранным агентом" могут даже людей, которые ничего не пишут и не снимают сами, но распространяют материалы СМИ, уже признанных иноагентами.

Кроме того, агентом человек может оказаться и в случае, если хоть как-то участвует в подготовке материалов иноагентов и получает за это плату либо от самих изданий, либо просто из-за рубежа - например, если он снимает или пишет за гонорар.

За все это по задумке депутатов человек может попасть в специальный реестр. Какие-либо исключения для колумнистов, блогеров и других внештатных авторов СМИ в законе не прописаны.

Если человек признан иностранным агентом, он должен учредить юридическое лицо, которое в свою очередь обязано исполнять нормы закона об иноагентах и регулярно отчитываться о финансировании в минюст. Также ему придется во всех своих материалах указывать, что он признан "иностранным агентом".

По словам Левина, жизнь человека, который окажется в реестре иностранных агентов, "никак не изменится". "Уже минюст в подзаконных актах будет определять, какую дополнительную информацию он будет предоставлять. Думаю, что здесь за основу возьмут основной закон об иностранных агентах", - пояснил депутат.

Такое правда есть в США?

Авторы законопроекта, депутаты Петр Толстой и Леонид Левин, утверждают, что в США действуют аналогичные нормы, а российские законотворцы лишь повторяют зарубежный опыт. По словам Левина, к депутатам обращались представители российских СМИ, работающих за рубежом.

"Они высказывали опасения и тревоги. На основании этого готовились поправки, которые сегодня вам были представлены. Они говорят, что идет давление, в том числе и на конкретных сотрудников. Их беспокоит, что очень многие иностранцы работают на российские СМИ, и давление на них могу реализовать юридически", - объяснил Левин.

Однако это не совсем так. В США по закону иностранными агентами признаются люди или организации, действующие как политические агенты иностранных государств, подконтрольные им и получающие от них задания, запросы или деньги - как прямо, так и через другие компании.

Как правило речь идет о политических консультантах, имеющих влияние на общественное мнение, курс политики правительства США, а также о медиа и PR-деятельности, связанной с политикой, распространением книг, новостей и других информационных материалов. Отдельно оговорена ответственность американских чиновников, являющихся агентами иностранных правительств.

Однако американский Акт о регистрации иностранных агентов содержит несколько исключений для людей, представляющих коммерческие интересы и зарегистрировавших свою деятельность в соответствии с законом об открытости лоббирования (в России аналогичного закона нет).

Предполагается, что такие люди занимаются частной и не связанной с политикой коммерческой деятельностью от имени иностранных государств. В частности, речь идет о некоммерческой религиозной, научной, академической деятельности, а также об оказании иностранным правительствам или их структурам юридических услуг без намерения повлиять на политическкую ситуацию.

Также американский закон не распространяется на иностранные медиаорганизации с высоким уровнем доверия, которые не действуют в интересах правительства своих стран, публично их критикуют и не скрывают свои источники финансирования.

Еще одно отличие задумки российских депутатов от законодательства США в том, что в Америке для получения статуса "иностранного агента" нужно получать деньги именно из бюджета другого государства. Российское законодательство шире: стать агентом можно, получая деньги из любого иностранного источника.

Кто будет решать, агент я или нет?

Генпрокуратура по согласованию с министерством иностранных дел. Такой же механизм действует для нежелательных в России организаций. Реестр ведет минюст. "Хочу обратить внимание, что мы просто даем инструмент исполнительным органам. Который уже был в том случае, когда речь идет о не о физических лицах", - объяснил Левин.

Какое будет наказание?

Поскольку физические лица будут приравниваться к СМИ, на них будут распространяться те же штрафы, что предусмотрены и для СМИ-иноагентов. Законопроект, вводящий эти штрафы, ещё не принят.

Согласно этому законопроекту, первое нарушение закона об иностранных агентах будет наказываться штрафом от 10 тысяч рублей для частных лиц до 500 тысяч рублей - для компаний. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 50 тысяч рублей для граждан, 100 тысяч рублей - для должностных лиц и 1 млн рублей - для юридических лиц.

Каждое последующее нарушение порядка деятельности СМИ-агента будет наказываться штрафом 100 тысяч рублей или арестом до 15 суток для обычных людей и штрафом в размере 5 млн рублей для юридических лиц.