ФСБ уточнила, какие устройства нужно считать шпионской техникой

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) определилась с тем, что считать шпионским оборудованием. В последние годы было немало случаев, когда заводили уголовные дела на россиян, использовавших различные электронные устройства. ФСБ решила внести ясность, но формулировка получилась очень широкой.

В прошлом году было заведено уголовное дело против фермера из Курганской области, который купил в интернете GPS-маячок, чтобы следить за коровой. Дело было прекращено после вмешательства президента России Путина после жалобы на пресс-конференции. Наказание можно получить и за покупку солнцезащитных очков с видеокамерой, и за ручку с диктофоном.

Законопроект ФСБ опубликован на сайте проектов нормативных актов, в случае принятия поправки будут внесены в уголовный и административный кодексы.

Проект поправки разработал сотрудник ФСБ Михаил Юрьевич - фамилия автора на сайте не указана.

Однако, несмотря на то, что предполагается, что законопроект должен уточнить формулировку, что такое шпионское оборудование, его описание в документе дано общо и без конкретики.

В перечень специальных средств входят приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты, а также программное обеспечение для компьютеров и других устройств. Под определение шпионского оборудования все перечисленное подпадет вне зависимости от внешнего вида, технических характеристик или принципов работы, если этим предметам и программам "намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)".

Что сейчас?

Пока что в российском законодательстве не было прописано, что такое шпионское оборудование. Что относить к нему во многих случаях решала сама ФСБ.

В пояснении к документу отмечается, что юридическое определение шпионской техники позволит предупредить правонарушения, связанные с оборотом спецсредств для слежения.

ФСБ считает, что предлагаемое ей определение шпионского оборудования "является исчерпывающим" и позволяет отличить такое оборудование от бытовой техники.

Наказание за использование шпионского оборудования ФСБ менять не предлагает. По статье 138.1 уголовного кодекса (незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации) предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до четырех лет.

А по административной статье - это статья 20.23 КоАП - грозит штраф от 2000 до 2500 рублей с конфискацией запрещенных технических устройств.

Уведомление о разработке документа было опубликовано в середине июня для общественного обсуждения. Однако, как следует из сводки предложений по итогам общественного обсуждения проекта, ни одно предложение учтено не было.