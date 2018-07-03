Правообладатель иллюстрации Samsung

Компания Samsung прокомментировала жалобы нескольких пользователей на то, что ее телефоны иногда сами отсылают снимки из фотогалереи случайным людям из списка контактов. В компании говорят, что пока не понимают, почему это могло произойти.

Первыми проблемы заметили пользователи Reddit. На прошлой неделе пользователь с ником RUBSUMLOTION написал, что его Samsung Galaxy S9+ отослал все фото из галереи его девушке, пока он спал.

При этом на телефонах не остается никаких оповещений о том, что были отосланы какие-то фотографии, утверждал RUBSUMLOTION.

Еще один пользователь Galaxy S9+ написал, что то же самое происходило с его телефоном и телефоном его жены в течение двух дней. Фотографии пересылались в текстовых сообщениях, но в счетах оператора сообщения не были отражены как исходящие, утверждает он.

На форумах Samsung пользователи связывают проблему с обновлением СМС-приложения Samsung Messages.

В недавнем обновлении включен новый протокол для текстовых сообщений RCS, заменяющий стандартные СМС-сообщения на более широкий набор функций, и, как предполагают на форуме, у приложения может быть плохая совместимость с ними.

Image caption Модель Galaxy S9+, на которую пожаловалась часть пользователей, вышла в продажу в конце февраля

Портал Gizmodo рекомендует пользователям переключиться на другое текстовое приложение, чтобы избежать проблем.

Если выяснится, что телефоны начали делиться личными фотографиями без ведома владельцев из-за программного дефекта, то пользователи смогут подать на компанию в суд: в нескольких странах суды могут счесть это грубым нарушением права на частную жизнь.

Во вторник, 3 июля, сообщения о дефекте прокомментировали в компании Samsung.

"Samsung тщательно исследовала этот вопрос за последние несколько дней, однако нам не удалось обнаружить никаких программных или аппаратных дефектов, которые могли бы иметь отношение к этому конкретному случаю", - заявила представитель компании в беседе с Би-би-си, добавив, что компания продолжает расследование.

В Samsung подчеркнули, что жалобы поступают от небольшого количества пользователей.

Media playback is unsupported on your device Samsung в кризисе из-за взрывающихся батарей

В 2016 году Samsung оказалась в центре скандала после того, как пользователи начали жаловаться на взрывающиеся батареи ее телефонов.

Компания была вынуждена остановить производство модели Galaxy Note 7, так как люди жаловались, что возгорания устройств продолжаются даже после ремонта.