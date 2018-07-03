В подрыве метро в Петербурге обвинили сирийскую группировку. Что о ней известно?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Катиба Таухид валь-Джихад" основана в 2014 году и воевала против Башара Асада и российских военных сил в Сирии

Следственный комитет России предъявил новые обвинения фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга - в том числе по статье об участии в террористическом сообществе. По словам следователя, они были членами террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", которая в России запрещена. Что известно об этой организации?

"Установлено, что к теракту в Санкт-Петербургском метро причастна запрещенная в России организация "Таухид валь-Джихад", - заявил следователь на заседании в Мосгорсуде по продлению меры пресечения фигурантам во вторник. Потерпевшими по уголовному делу признаны 112 человек.

Группировка "Катиба Таухид валь-Джихад" возникла относительно недавно - в 2014 году на территории Сирии. В 2015 году она присягнула на верность отделению "Аль-Каиды" на территории Сирии и Ливана - "Джебхат ан-Нусра". Эта организация воюет на стороне оппозиции в Сирии. И "Аль-Каида", и "Джебхат ан-Нусра" также запрещены в России.

Лидером "Катиба Таухид валь-Джихад" является уроженец Киргизии, уйгур по национальости по прозвишу Абу Салах. Предположительно, его настоящее имя - Сирожиддин Мухтаров. Он родился в 1990 году в селе Кашгар-Кыштак Ошской области.

В начале 2000-х Мухтаров получил теологическое образование в Сирии. Вернувшись в Киргизию, он работал помощником имама в одной из мечетей Оша. В 2012 году в Сирии он примкнул к группировке "Катибат Имам аль-Бухари", и в том числе из ее сторонников и создал "Катиба Таухид валь-Джихад".

Состав группировки

В новую группировку вошли граждане Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, а также уйгуры из Западного Китая. Абу Салах является сторонником Усамы бин Ладена и Аймана аз-Завахири (лидера Аль-Каиды с 2011 года).

Бойцы в "Катиба Таухид валь-Джихад" вербовались в основном в Киргизии и Узбекистане, откуда затем отправлялись воевать в Сирию против ее правительства в лице Башара Асада и российских военных сил.

По данным киргизских СМИ, в 2014-2015 годах 35 жителей Ошской области выехали в Сирию в качестве бойцов в составе этой группировки. Как пишут СМИ, в 2015 году численность организации составляла 180-200 человек.

Чем занимается

Несмотря на то, что группировка существует под эгидой "Джебхат ан-Нусра", воюющей на стороне оппозиции в Сирии, у нее существует и другая цель - организация джихада в Центральной Азии.

Именно "Катиба Таухид валь-Джихад" спецслужбы Киргизии считают виновной в атаке террориста-смертника у китайского посольства в Бишкеке 30 августа 2016 года. Тогда террорист-смертник протаранил ворота дипмиссии на начиненной взрывчаткой машине. По обвинению в организации этой атаки Мухтаров находится в международном розыске.

По данным американского The Long War Journal, который следит за действиями джихадистов в Сирии, эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на российские силы, дислоцированные на российской военной базе Хмеймим 29 сентября 2015 года. Тогда же группировка обвинила Россию и США в ведении "глобальной битвы против ислама".

В январе 2016 года узбекская служба "Радио Свобода" сообщила, что "Таухид валь-Джихад" за месяц распространила несколько видеозаписей с призывами Абу Салаха к джихаду против России.

Особенно активна группировка в провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщается, что у нее есть два тренировочных лагеря в Алеппо и Латакии. Летом 2016 года группировка участвовала в наступлении оппозиционных сил на юге провинции Алеппо.

В феврале 2017 года "Таухид валь-Джихад" объединилась с "Хайят Тахрир аш-Шам", также созданной на основе "Джебхат ан-Нусры", которая летом 2016 года открестилась от "Аль-Каиды" и переименовалась в "Джебхат Фатх аш-Шам".

Петербург и Стокгольм

Группировку "Катиба Таухид валь-Джихад" в 2017 году в России признали террористической и запретили. Ранее ответственность за теракт в Петербурге брала на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль". Неясно, связаны ли они между собой.

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Погибли тогда 16 человек, десятки пострадали. По версии СКР, предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов подорвался на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Спустя четыре дня после теракта в Петербурге, 7 апреля 2017 года в центре города грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, гуляющих по центральной пешеходной улице Дроттнинггатан. В июне этого года 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов приговорен к пожизненному заключению.

Как выяснили журналисты шведского Sveriges Radio, Абу Салах был в друзьях у Акилова на "Одноклассниках", где он распространял агитационные материалы. Другие пользователи, публиковавшие материалы террористической группировки, были выходцами из Центральной Азии, эмигрировавшими в Швецию.