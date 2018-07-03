Банкир, агент МИ-6, преступник в розыске. Как брачный аферист из Британии украл миллион долларов

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Каролин Вудз, жертва мошенника Марка Аклома

Марк Аклом обвиняется в том, что обманом лишил накоплений разведенную женщину из графства Глостер, притворяясь швейцарским банкиром и агентом МИ-6. Афериста искали шесть лет и нашли в пригороде Цюриха, где он жил с семьей в роскошной квартире.

При задержании Аклом пытался бежать от полиции, спрыгнув с балкона своей квартиры на втором этаже, но его поймали дежурившие около здания полицейские.

Аклом числился в списке самых разыскиваемых британской полицией преступников. Его искали в рамках крупномасштабной международной операции.

Любовник из МИ-6

На первый взгляд история Марка Аклома кажется безобидной. В 2012 году 39-летний мошенник познакомился с 55-летней Каролин Вудз, которая развелась с мужем в 2003 году. Как позже рассказывала ее дочь, женщина познакомилась с Акламом в Глостершире, в магазине одежды Cotswolds, где она работала. Аклом зашел в бутик, чтобы примерить пальто.

Он представился женщине банкиром из Швейцарии. Мужчина говорил, что приехал в город купить местный аэродром.

Вудз дала Аклому номер своего телефона и уже после первого свидания начала говорить о планах жить вместе, рассказывала ее дочь Лара в интервью 2016 года.

По словам Лары, ее мать тогда только недавно переехала в Глостершир и осваивалась на новом месте. Она снимала жилье и держала деньги, оставшиеся от продажи бывшего семейного дома, на банковском счете.

"Новое место, новая работа и новые друзья. Это был тот идеальный момент для появления в ее жизни такого мужчины как Марк", - рассказывает Лара Вудз.

Аклом, представившийся женщине Марком Конвеем, производил впечатление солидного бизнесмена. Он водил ее в дорогие магазины и салоны красоты. В течение месяца Вудз уволилась из бутика и переехала в престижный дом в городе Бат, принадлежавший, как она считала, Акламу. Позже выяснится, что Аклам снял этот дом, заплатив за год аренды из "одолженных" у Вудз денег.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Полиция считает Аклома крайне опасным и убедительным манипулятором

В какой-то момент Аклом рассказал Вудс, что он не только швейцарский банкир, но и сотрудник британской контрразведки МИ-6.

"Мы были в Лондоне, и он сказал, что его вызывает начальник. Он подвез меня к зданию МИ-6, и я видела, как он зашел на парковку мимо двух вооруженных полицейских", - рассказывает сама Вудз в интервью .

"Мы никогда не фотографировались вместе, потому что он говорил, что кураторы не разрешают ему этого делать по соображениям безопасности", - добавляет она.

Аклом одалживал у Вудз деньги постепенно. По ее словам, впервые он попросил у нее 26 тысяч фунтов, пожаловавшись на нехватку денег. Позже Аклом одолжил у Вудз крупную сумму на реставрацию нескольких домов в Бате. Как заявляет Вудз, всего Аклом одолжил у нее около 850 тысяч фунтов (1,1 миллиона долларов), которые так и не вернул.

Встреча в Ницце

Афера вскрылась в 2013 году, когда Аклом назначил женщине встречу в Ницце. Когда она приехала, Марка на месте не оказалось. Женщине удалось раздобыть номер их общего знакомого, который рассказал ей, что Марк Конвей - не настоящее имя мошенника.

Как рассказывает дочь Вудз, ее мать впала в настоящую депрессию. Несколько недель Каролин Вудз провела в слезах и не могла подняться с кровати. Родные уговорили ее обратиться в полицию.

Вскоре Аклома начали разыскивать в Испании. Полиции удалось установить, что он заключал сделки с недвижимостью в этой стране.

После этого Аклом замечали в разных европейских странах.

В 2016 году суд выдал ордер на его арест на территории стран Евросоюза. Тогда же полиция сообщила, что Аклом отбывал наказание в Испании по статьям, связанным с мошенничеством.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Со временем выяснилось, что по одному из первых дел Аклом был обвинен еще в 1991 году. На фото он направляется в Королевский суд, чтобы признать вину в мошенничестве с отцовской кредитной картой

В мае 2017 года Аклома видели в Женеве в компании еще одного мужчины, обвиняемого в мошенничестве в Испании.

В октябре прошлого года полицейские сообщили, что Аклом скрывается от правосудия вместе с женой, 47-летней Марией Иоландой Рос Родригез, и двумя дочерьми, шести и восьми лет.

Его удалось найти в вечером в субботу, 30 июня, в Цюрихе. Через несколько часов он был задержан. Жила ли с ним в квартире его настоящая семья, не сообщается.

"Аклом был уверен, что сможет бежать от правосудия, передвигаясь по Европе, но мы были твердо настроены найти его и привезти назад в нашу страну", - прокомментировал задержание Заместитель инспектора полиции Графств Эйвон и Сомерсет Иэн Кракстон.

"Я больше пяти лет ждала этого момента и я счастлива, что Аклом арестован", - сказала в беседе с журналистами Каролин Вудс.

Аклом находится в Женеве, в полицейском участке. Вопрос о его экстрадиции предстоит решить суду. В британской прокуратуре не сомневаются, что Аклома выдадут Британии. На родине ему предъявлены обвинения по 20 эпизодам мошенничества.