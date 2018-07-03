Две трети представителей ЛГБТ в Британии боятся держаться за руки на людях

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Опрос, проведенный среди 108 тысяч представителей ЛГБТ в Великобритании, показал, что не менее двух третей из них стесняются держаться за руки на публике. Они боятся негативной реакции.

Из опроса следует, что представители сексуальных меньшинств в среднем менее счастливы, чем обычные британцы.

Около двух третей (68%) опрошенных сказали, что стараются не ходить по улице держась за руки со своими партнерами. Еще 70% заявили, что им приходилось скрывать свою сексуальную ориентацию, потому что они боялись реакции окружающих. Чаще всего им приходится скрывать правду о себе на рабочем месте и в общественном транспорте, говорится в опросе.

Около 40% опрошенных говорят, что у них в течение последнего года были проблемы из-за ориентации, 26% сталкивались с оскорблениями, 6% - с угрозами. Два процента респондентов переживали физическое насилие со стороны гомофобов, еще два процента говорят о сексуальном насилии.

Около четверти опрошенных заявили, что за последний год обращались к услугам психиатров.

"Омерзительная процедура"

Как следует из опроса, около 2% представителей сексуальных меньшинств проходили репаративную терапию, а 5% респондентов получали предложения ее пройти. Репаративная терапия подразумевает попытки "вылечить" человека от гомосексуализма. Это пытаются делать путем психологического давления на человека, через квазирелигиозные ритуалы и множеством разных других способов.

Комментируя результаты опроса, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что никто никогда не должен скрывать, кем он является.

Министр по делам женщин и равных возможностей Пенни Мордонт сказала в интервью Би-би-си: "Эта так называемая терапия преследует основную задачу - попытаться "вылечить" гомосексуальность человека. Конечно, нельзя человека вылечить от гомосексуальности. В своей самой чрезвычайной форме она может включать в себя коррективное насилие. Это не имеет ничего общего с психологической поддержкой и консультациями. Это очень неприятная процедура, судя по тому, что мы обнаружили, и становится понятно, что необходимо прикладывать больше усилий".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для многих британцев гей-парады - единственное место, где они могут без опасений заявить о своей сексуальной ориентации

Журналист Патрик Струдвик, секретно изучавший работу специалистов по репаративной терапии, сказал, что он увидел и почувствовал то, насколько вредной она может быть. "Репаративную терапию следует запретить. Это надругательство", - написал он.

Представитель синода Англиканской церкви Джейн Озанн, которой пришлось пройти этот курс так называемой терапии рассказала Би-би-си: "Я прошла через это, потому что, как и многие, полагала, что гомосексуальность это грех".

Она добавила: "Основная проблема в том, что она наносит серьезную травму. Есть много молодых людей, которые после такой терапии испытывают проблемы с психикой, наносят себе увечья, подумывают о самоубийстве, потому что они испытывают вину, когда терапия не приносит результата".

Сотрудник королевского колледжа психиатрии, которое полностью поддерживает запрет, сказала: "Нет доказательной базы, которая бы подтверждала действенность терапии. Сексуальность и принадлежность к полу являются неотъемлемой частью человека, и нет доказательств тому, что терапевтическое лечение может оказать какое-либо воздействие на непосредственную сущность человека".

"Будет справедливо, если эта омерзительная процедура счезнет", - добавила она.

"Люди второго сорта"

Тереза Мэй во вторник объявила о ряде мер, направленных на то, чтобы улучшить положение представителей ЛГБТ-сообщества в Британии.

В рамках плана планируется рассмотреть все правовые и другие возможности введения запрета на рекламу репаративной терапии, предложение ее прохождения и непосредственного ее проведения, но предусмотрены и другие меры.

Предлагается, например, ввести должность специального медицинского консультанта в системе здравоохранения, бороться с дискриминацией, усовершенствовать реагирование на преступления на почве ненависти и стремиться к большему многообразию в образовательных учреждениях.

Благотворительная организация Stonewall, ведущая борьбу за права ЛГБТ, заявила, что в обществе по-прежнему существуют прослойки, в которых ЛГБТ-сообщество не может чувствовать себя в безопасности.

В организации настаивают на том, что полиция должна более серьезно относиться к заявлениям геев о травле. "В британском обществе по-прежнему относятся к ЛГБТ как к людям второго сорта", - говорится в заявлении правозащитников по поводу правительственного плана.