Двое человек отравились неизвестным веществом близ Солсбери. Полиция встревожена
Полиция британского графства Уилтшир объявила о серьезном инциденте, после того, как в городе Эймсбери были обнаружены двое человек в бессознательном состоянии.
Сейчас состояние обоих оценивается как критическое.
В заявлении местной полиции говорится, что они были отравлены неустановленным веществом.
Оба пострадавших - мужчина и женщина в возрасте за 40 - были обнаружены в субботу вечером.
На данный момент оба пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии в больнице в Солсбери.
Изначально врачи предполагали, что оба пациента приняли дозу загрязненного героина или кокаина.
Однако проведенные анализы не позволили установить тип вещества, которым были отравлены эти люди.
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Полиция заявляет, что на данный момент она не может делать никаких определенных выводов в связи с этим инцидентом.
В заявлении полиции также говорится, что на данный момент не ясно, носило ли отравление криминальный характер.
Места, которые посещали пострадавшие, на данный момент оцеплены из соображений безопасности.
Полиция также предупреждает, что в на улицах Солсбери и Эймсбери в ближайшее время может находиться больше чем обычно полицейских.
Министерство здравоохранения Англии заявляет, что на данный момент нет никаких оснований полагать, что здоровью местных жителей что-либо угрожает.
Отравление в Солсбери
Ровно четыре месяца назад, 4 марта, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте 12 марта, заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Тогда же она заявила, что отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок".
Россия категорически отрицает свою возможную причастность к отравлению Скрипалей.