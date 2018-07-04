Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чем отравились оказавшиеся в больнице люди, пока неизвестно

Полиция британского графства Уилтшир объявила о серьезном инциденте, после того, как в городе Эймсбери были обнаружены двое человек в бессознательном состоянии.

Сейчас состояние обоих оценивается как критическое.

В заявлении местной полиции говорится, что они были отравлены неустановленным веществом.

Оба пострадавших - мужчина и женщина в возрасте за 40 - были обнаружены в субботу вечером.

На данный момент оба пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии в больнице в Солсбери.

Изначально врачи предполагали, что оба пациента приняли дозу загрязненного героина или кокаина.

Однако проведенные анализы не позволили установить тип вещества, которым были отравлены эти люди.

Полиция заявляет, что на данный момент она не может делать никаких определенных выводов в связи с этим инцидентом.

В заявлении полиции также говорится, что на данный момент не ясно, носило ли отравление криминальный характер.

Места, которые посещали пострадавшие, на данный момент оцеплены из соображений безопасности.

Полиция также предупреждает, что в на улицах Солсбери и Эймсбери в ближайшее время может находиться больше чем обычно полицейских.

Министерство здравоохранения Англии заявляет, что на данный момент нет никаких оснований полагать, что здоровью местных жителей что-либо угрожает.

Отравление в Солсбери

Ровно четыре месяца назад, 4 марта, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте 12 марта, заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Тогда же она заявила, что отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок".

Россия категорически отрицает свою возможную причастность к отравлению Скрипалей.