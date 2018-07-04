Как пиар-директор "Леруа Мерлен" лишилась работы из-за скандала в "Фейсбуке"

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Директор по связям с общественностью и государственными органами в торговой сети "Леруа Мерлен" в России Галина Панина сообщила, что решила покинуть компанию после скандала, вызванного ее записью в "Фейсбуке".

"Бизнес занимается только бизнесом и никогда не должен быть вовлечен в политику. Поэтому если тень от моих действий ложится на репутацию компании - я должна покинуть компанию", - написала она.

Панина также попросила прекратить травлю и предупредила, что сообщения с поступающими ей угрозами передаст правоохранительным органам.

Скандал вокруг пиар-директора "Леруа Мерлен" разгорелся после того, как она пересказала в "Фейсбуке" услышанный от знакомой "фейк-ньюс". Русская служба Би-би-си восстанавливает хронологию событий.

С чего все началось

В ночь на 2 июля Галина Панина написала в "Фейсбуке", что в московском районе Ново-Переделкино праздновавшие победу России над Испанией футбольные фанаты сожгли девушку. В качестве источника информации она указала на свою стажерку, живущую в Ново-Переделкино.

В комментариях к записи пользователи начали высказывать сомнения в правдивости этой истории и обвинять Панину в распространении непроверенной информации. Она начала удалять оскорбительные комментарии и написала, что "вскрывает ватку".

Одной из первых внимание на запись Паниной обратила советник губернатора Московской области писательница Марина Юденич. Она упрекнула пиар-директора "Леруа Мерлен" в том, что та считает свой народ "ваткой".

После этого началось активное обсуждение истории в политизированных телеграм-каналах. Вскоре Панина удалила запись.

Что случилось в Ново-Переделкино

По информации телеграм-канала Mash, вечером 1 июля в Ново-Переделкино действительно была обнаружена девушка с тяжелыми ожогами. Спустя сутки она умерла. По данным Mash, это было самоубийство.

При этом в районных группах в социальных сетях писали, что имело место покушение на убийство, но оно якобы произошло в то время, когда матч Россия - Испания еще не закончился.

Как реагировали на скандал

Утром 3 июля Панина выразила сожаление о сложившейся ситуации и попросила не связывать ее высказывания с ее работой в "Леруа Мерлен".

В социальных сетях тем временем начали распространяться призывы к бойкоту магазинов "Леруа Мерлен". В "Твиттере" появился хэштег #ПокаЛеруа.

Пропустить Twitter пост , автор: @A_Gasparyan Бойкотирую "Леруа Мерлен" пока "специалист по коммуникациям" Панина не будет уволена. К чему призываю и всех. И пусть сама эта дама не ноет. Хотела гражданского общества? Получите и распишитесь — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 3 июля 2018 г.

Вечером во вторник на официальной странице "Леруа Мерлен" в "Фейсбуке" появилось сообщение о временном отстранении Паниной от работы. Также компания извинилась за слова сотрудницы и подчеркнула, что не разделяет ее позицию.

Чем собирается заниматься Панина дальше

Уже после публикации поста об увольнении Панина рассказала РБК, что собирается вести курсы по технологии лидерства.

"Мне хочется выдохнуть, и я думаю, что сейчас про пиар я знаю все и даже больше того, что я хотела бы знать. Пиар меня не манит. Я думаю, моя новая работа будет связана с лидерством и с умением держать удар, это важно в наше время, когда можно подвергнуться кибербуллингу, троллингу", - сказала Панина, отметив, что вела тренинги и раньше.