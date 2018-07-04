США левеют в пику Трампу: там набирают популярность социалисты

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Александра Окасио-Кортез предлагает распространить на все население страны сравнительно дешевую медстраховку Medicare, которая сейчас предоставляется лишь престарелым

В июне 2014 года малоизвестный профессор экономики Дэйв Брэт - при поддержке консервативной Чайной партии - на республиканских праймериз неожиданно выбил из седла Эрика Айвана Кантора, главу республиканцев в нижней палате конгресса.

Аналогичный катаклизм случился на минувшей неделе в Нью-Йорке, где кандидат от организации Демократические социалисты Америки (ДСА) - 28-летняя Александра Окасио-Кортез, еще в прошлом году работавшая барменшей, - неожиданно разгромила на демократических праймериз пожилого Джо Краули. Тот занимал четвертый по значению пост в демократической фракции нижней палаты конгресса и мечтал занять место ее многолетней главы Нэнси Пелоси.

Победительница помнила внезапное низвержение Кантора и уподобляла себя протестному кандидату Брэту, который обошел Кантора справа, тогда как она обошла Краули слева, хотя он и сам придерживался довольно прогрессивных взглядов.

Окасио-Кортез предлагает распространить на все население страны сравнительно дешевую медстраховку Medicare, которая сейчас предоставляется лишь престарелым, обеспечить всех американцев доступным жильем, запретить полуавтоматическое оружие, закрыть частные тюрьмы и Погранично-таможенное управление США, а также гарантировать всем трудоспособным гражданам федеральные рабочие места.

Критики обычно спрашивают, во сколько обойдутся подобные инициативы.

Например, сенатор-демократ Кори Букер недавно внес законопроект, предусматривающий запуск в 15 населенных пунктах страны с особенно высокой безработицей пилотного проекта, гарантирующего всем их жителям работу с минимальной зарплатой 15 долларов в час, оплаченные отпуска по болезни и медобслуживание такого же калибра, как у членов конгресса США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июне 2014 года профессор экономики Дэйв Брэт неожиданно выбил на республиканских праймериз Эрика Айвана Кантора, главу республиканцев в нижней палате конгресса.

"Центр бюджетных и политических приоритетов" подсчитал, что эта инициатива будет обходиться федеральной казне в 543 млрд долларов в год. Демократические социалисты готовы решить эту проблему просто - забрав деньги у Пентагона.

Поскольку Окасио-Кортез баллотировалась в 14-м избирательном округе, занимающем часть Бруклина и Куинса и населенном почти исключительно либералами, в ноябре она практически наверняка разгромит своего соперника-республиканца и сделается единственной открытой социалисткой в палате представителей США.

В конгрессе заседал другой член ДСА, чернокожий трибун Рон Делламс, но он давно вышел на пенсию и переквалифицировался в лоббисты.

Один самопровозглашенный демократический социалист, Берни Сандерс, давно заседает в сенате США и два года назад составил серьезную конкуренцию Хиллари Клинтон. Сандерс проиграл, но помог несколько реабилитировать социализм, который прежде считался в США ругательным словом.

Социализм - пугающий или желанный?

Среди политологов считалось общим местом, что американская Демократическая партия по своим устремлениям представляет почти полный аналог социал-демократических партий Западной Европы, но она долго обречена называться просто Демпартией, чтобы не резать слух обывателю.

Согласно опросу Gallup, в январе 2010 года к социализму положительно относились 36% американцев, а в мае 2016-го - 35%. Капитализму же благоволили, соответственно, 61% и 60% опрошенных.

Нынешний всплеск социалистического движения в США относят на счет Сандерса и - внезапно - Дональда Трампа, неприязнь к которому радикализировала часть его критиков. Многие из них уже даже Сандерса считают "недостаточно правоверным".

Он, например, в ходе избирательной кампании 2016 года всегда спешил оговориться, что выступает за социализм датского образца, при котором средства производства остаются в руках частных корпораций, облагаемых изрядными налогами.

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Для сравнения: на одном из сайтов ДСА в соцсети Reddit выставлена карикатура с подписью "Социализм", на которой мускулистая рука сжимает горло толстой змеи с головой капиталиста и символом $ в одном глазу.

Программные тексты демократических социалистов США пестрят нападками на рыночную экономику и корпорации.

"Говоря попросту, - гласит один документ ДСА, - господство частных корпораций над экономикой - это не самый рациональный и справедливый метод управления нашей экономической жизнью".

"Мы - социалисты, - говорится в другом месте, - потому что мы отвергаем международный экономический порядок, основанный на частных прибылях, отчужденной рабочей силе, расовой и гендерной дискриминации, разрушении окружающей среды и жестокости и насилии при защите статус-кво".

Нью-йоркская организация ДСА заявляет, что борется за рабочий класс и за "отмену прибыли".

Сама Окасио-Кортес заявила в интервью, что "между социализмом и демократическим социализмом огромная разница", - но объяснила ее не совсем вразумительно.

"Демократический социализм сводится для меня к тому, что я верю в моральную и процветающую Америку, - продолжало она, - и в то, что в моральной и современной Америке ни один человек не должен жить в нищете... Вот во что я верю!"

Как заметил ее оппонент, с этим тезисом согласятся и политики других направлений.

Стремительно молодеющий социализм

До голосования на Окасио-Кортез обращали так мало внимания, что New York Times не посвятила ее кандидатуре ни одного материала.

После ее ошеломительной победы над одним из столпов Демпартии бывшей барменше были посвящены уже десятки статей и телерепортажей, а некоторые предсказывают, что именно ей поручат произнести программную речь на предвыборном съезде демократов в 2020 году.

Триумф Окасио-Кортез привлек внимание к другим кандидатам от ДСА, которая поддерживала в 2017 году в общей сложности 15 человек. Из тех, кто победил, упоминают трех женщин, разгромивших на праймериз Демпартии в Пенсильвании трех мужчин, которых партийный истеблишмент проталкивал в легислатуру штата.

Одна из них, Саммер Ли, заявила New York Times, что решила баллотироваться, потому что непосильный долг в 200 тысяч долларов, который она взяла в банке на учебу на юридическом факультете и должна теперь выплачивать, заставил ее полюбить идею "бесплатного, высококачественного образования для всех".

Это один из пунктов программы ДСА.

Организация была создана 36 лет назад и включала членов старых социалистических партий США и американской Компартии. Это самая многочисленная социалистическая организация в США в XXI веке, а также самая крупная за последние 100 с лишним лет.

Правообладатель иллюстрации Pacific Press Image caption Социалисты регулярно проводят митинги и демонстрации

Еще недавно она насчитывала всего 4000 членов, но к концу прошлого года наплыв возмущенной Трампом молодежи увеличил ее численность до 32 тысяч.

Если в 2013 году средний возраст члена ДСА достигал 68 лет, то сейчас он сократился до 33 лет.

Один недавний опрос показал, что 61% американцев моложе 34 лет относится к социализму благосклонно.

К началу июня численность ДСА выросла уже до 42 тысяч человек. Темпы ее роста впечатляют.

С другой стороны, примерно столько же людей служит в нью-йоркской полиции.