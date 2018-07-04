Инцидент в Эймсбери: полиция не видит параллелей с отравлением Скрипалей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция предупредила, что на улицах Солсбери и Эймсбери в ближайшее время может находиться больше полицейских, чем обычно

Мужчина и женщина, подвергшиеся воздействию неизвестного вещества в английском городе Эймсбери, находятся в критическом состоянии. Полиция называет произошедшее серьезным инцидентом.

Оба пострадавших - мужчина и женщина в возрасте за 40 - были обнаружены без сознания в жилом доме в субботу вечером. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу загрязненного героина или кокаина. В настоящий момент проводятся дополнительные исследования вещества.

Представитель полиции графства Уилтшир Ангус Макферсон заявил, что полиция сделала все возможное, чтобы оградить жителей от любой возможной опасности.

"Нет оснований полагать, что это связано с событиями прошлого месяца, - сказал он. - Пока я не видел ничего в этом инциденте, что можно было бы расценить как применение чрезмерных мер, если говорить о предыдущих инцидентах. Пока все кажется достаточно стандартным".

Министерство здравоохранения Англии считает, что какой-либо серьезной угрозы для населения нет, однако оценка ситуации и дальнейшие рекомендации будут постоянно пересматриваться.

Власти сообщили, что больница Солсбери работает в обычном режиме и пациенты могут приходить на назначенные ранее приемы.

Городок Эймсбери находится в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта были тяжело отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В полиции заявили, что там рассматривают все возможные версии происшедшего.

Image caption Полиция поначалу предположила, что инцидент связан с наркотиками

Пока неясно, было ли совершено в отношении пострадавших в Эймсбери преступление, однако в качестве предупредительной меры были оцеплены несколько мест в Эймсбери и Солсбери, которые регулярно посещала пара.

Сейчас пострадавшие мужчина и женщина находятся в отделении интенсивной терапии в районной больнице в Солсбери.

Полиция заявляет, что пока она не может делать каких-либо выводов в связи с этим инцидентом и проводит расследование по факту случившегося. Также, как сообщается, осуществляется координация действий с другими правительственными службами.

В заявлении полиции подчеркивается: на данный момент не ясно, носило ли отравление криминальный характер.

Анализ

Корреспондент Би-би-си Дункан Кеннеди

У здания Баптистского центра Эймсбери стоят три полицейских автомобиля и пять сотрудников полиции. Один из них что-то записывает в блокнот.

Не видно палаток экспертов-криминалистов, и в целом складывается ощущение, что происходит будничная операция.

Нет ощущения, что произошел инцидент с опасным химическим веществом. Это не вторая часть истории со Скрипалями.

Кажется невероятным совпадением, что вновь могло произойти нечто подобное. Возможно, полиция лишь проявляет осторожность, либо нам пока сообщают не все.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пострадавших отвезли в райбольницу Солсбери - туда же, куда четыре месяца назад доставили Сергея и Юлию Скрипаль

Полиция также предупреждает, что на улицах Солсбери и Эймсбери в ближайшее время может находиться больше полицейских, чем обычно.

Отравление в Солсбери

Ровно четыре месяца назад, 4 марта, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте 12 марта, заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Тогда же она заявила, что отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок".

Россия категорически отрицает свою возможную причастность к отравлению Скрипалей.