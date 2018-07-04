Четыре туроператора России сообщили о проблемах. Это кризис?

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За последние две недели четыре российских туроператора объявили о финансовых проблемах. Что происходит и что делать туристам?

Туроператор "Натали Турс" - компания с 26-летней историей - 4 июля заявил о том, что аннулирует туры на сроки до 1 октября, в том числе те, которые были уже оплачены.

Президент "Натали Турс" Владимир Воробьев заявил, что все продажи туров сейчас остановлены, но компания планирует восстановить их в течение одной-двух недель после переговоров с партнерами.

До этого о проблемах сообщили DSBW-TOURS, "Матрешка тур" и "Аврора БГ".

Что происходит?

3 июля президент "Натали Турс" Владимир Воробьев написал у себя в Фейсбуке, что испанский парнер оператора W2Meet остановил сотрудничество с компанией и приступил к аннулированию заказов. "Натали Турс", столкнувшись с финансовыми проблемами, не перечислила средства, а испанский партнер в ответ поступил "в соответствии с контрактом", сообщил Воробьев.

После этого, по его словам, партнеры начали "веерно" аннулировать туры.

К 4 июля более 50 процентов партнеров "испугались сложившейся ситуации" и "прислали нам аннуляцию по обслуживанию", написал Воробьев. В итоге руководство "Натали Турс" отказалось от обязательств по отправке туристов в этом летнем сезоне.

Президент туроператора Владимир Воробьев заявил 4 июля, что в Испании сейчас остаются 300-400 туристов "Натали Турс", их вернут домой чартерными и регулярными рейсами. Также, по его словам, с 5 июля компания предложит клиентам различные варианты компенсации.

"Кто-то [получит компенсацию] через отдых, кто-то будет, видимо, ждать, когда у "Натали Турс" нормализуется ситуация и мы сможем, не подвергая рискам тех туристов, которые будут по текущим программам вылетать, осуществить им выплаты", - сказал Воробьев.

3 июля собственник и гендиректор туроператора "DSBW-TOURS" Карен Гончаров написал на своей странице в Facebook, что его компания приостанавливает свою деятельность.

"В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком," - написал он. Все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях - СК Инвест-Страх на 50 млн рублей и СК Орбита также на 50 млн рублей.

"Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг," - написал Гончаров.

22 июня руководство компании "Матрешка тур" заявило, что что больше не может исполнять обязательства из-за финансовых проблем.

Тремя месяцами ранее эта компания продала принадлежавшего ей туроператора "Аврора БГ". 2 июля "Аврора БГ", по данным Интерфакса, отменил чартерные программы в Болгарию и Черногорию, аргументировав это подорожанием перелетов и других составляющих туров.

Что теперь делать туристам, у которых есть путевки?

Это зависит от того, где находится турист - в России или за границей. Как пояснила Русской службе Би-би-си исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, если турист находится в Москве, ему нужно составить заявление на возврат денег в произвольной форме. Там должна быть ссылка на неисполнение обязательств и невозможность воспользоваться туром.

"В заявлении не должно быть фразы "просим аннулировать тур", - пояснила она.

Заявление надо направить в агентство, где тур был куплен. Деньги вернутся на счет этого агенства, и уже оно должно передать их туристу.

За пределами России нужно собирать подтверждения расходов, которые несет турист (отель, трансфер и т.д.). По возращению в Россию нужно также написать заявление на возврат средств в турагентство и приложить копию документов об оплате. Расходы также можно подтвердить выпиской с кредитной карты. В отеле также можно получить подтверждение услуг, которые были оказаны, перелет можно подтвердить маршрутной квитанцией.

Почему так получилось? Это кризис рынка туроператоров?

И в Ростуризме, и в организации Турпомощь заявляют о том, что нельзя говорит о системном кризисе на туристическом рынке.

Среди причин проблем, которые возникли у туроператоров, в Турпомощи и АТА называют волотильность курса рубля и рост цен на авиакеросин, из-за которых чартерные перевозки стали менее выгодными.

Президент "Натали Турс" в качестве причины также назвал снижение спроса на поездки в Европу, на которых специализируется этот оператор, и даже успехи сборной России на чемпионате мира, из-за которого некоторые россияне сдвинули свой отпуск.