Правообладатель иллюстрации Getty Images

Скарлетт Йоханссон снова критикуют. Ее уже ругали за роль японки-андроида в фильме "Призрак в доспехах". Теперь актриса берется за роль мужчины-трансгендера, и далеко не всем это нравится.

В новом фильме режиссера Руперта Сандерса (он же снял "Призрака в доспехах") Йоханссон предстанет в роли питтсбургского криминального авторитета Данте "Текс" Джилла, который был рожден женщиной - Джин Джилл.

В некрологе по случаю его смерти, опубликованном в питтсбургской газете в 2003 году, говорится: "На протяжении многих лет, согласно сведениям полиции, мисс Джилл управляла сетью [массажных] салонов, прикрывая этой деятельностью сутенерство, и все время настаивала на том, что она мужчина, а также просила всех обращаться к ней "Мистер Джилл".

"Вероятно, она также запустила процесс смены пола, который сделал ее внешность более мужественной", - написно в статье. Достоверно неизвестно, был ли мистер Джилл трансгендером на самом деле.

Далеко не всем кастинг Йоханссон на такую роль понравился - по мнению недовольных журналистов и пользователей "Твиттера" Джилл должен играть актер-трансгендер.

"У нас есть актеры-трансгендеры, которые могли бы сыграть эту роль просто феноменально. <...> Это жалкое зрелище. Нужно давать определенные роли определенным актерам", - написал аккаунт @avengermemes, где публикуют мемы про "Мстителей". Позднее твит был удален.

"В своем следующем фильме Скарлетт Йоханссон сыграет мужчину-трансгендера, потому что главная цель ее карьеры - это отбирать роли у представилетей любого из существующих меньшинств", - считает еще один пользователь микроблога.

Как пишет издание Bustle, представитель звезды сказал, что она советует всем недовольным также обратиться к тем актерам, кто уже играл трансгендеров ранее. Например, к Джареду Лето, который получил Оскар за мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей», блестяще исполнив роль трансгендера.

Феминистский проект Jezebel решил, что эта попытка справиться с критикой кастинга далась Йоханссон плохо.

Правообладатель иллюстрации Kevin Winter/Getty Images Image caption В 2014 году Джаред Лето получил Оскар за мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей», исполнив роль трансгендера.

Трансгендеров играл не только Лето. В 2016 году британский актер Эдди Редмэйн был номинирован на "Золотой глобус", "BAFTA" и "Оскар" за роль первой трансгендерной женщины в фильме "Девушка из Дании".

"Роли представителей угнетенных общин должны играть представители этих общин. Это правда не так сложно. Скарлетт Йоханссон делает это уже второй раз. Ей нет никакого оправдания", - пишут в "Твиттере".

Сайт Vice пишет, что это опасная ситуация, - когда Йоханссон принимает приглашение сыграть мужчину-трансгендера и когда фильм представляется как картина о женщине, которая предпочитала быть мужчиной. Такой дискурс, по мнению издания, провоцирует насилие в жизни.

Впрочем, не все согласны с критикой в адрес Йоханссон.

В "Твиттере" вспомнили, что почему-то мир до сих пор восхищается игрой Хита Леджера и Джейка Джилленхола в фильме "Горбатая гора", где оба - будучи гетеросексуалами в жизни - сыграли гей-пару, а Йоханссон все равно обвиняют в несправедливости.

"Скарлетт Йоханссон может играть кого угодно, мне все равно. Если она играет трансгендера-мужчину, - хорошо. Я сам мужчина-трансгендер, и я не вижу [в действиях Йоханссон] ничего такого. Народ, оставьте ее в покое, это всего лишь роль в кино", - выска один из представителей ЛГБТ.

Издание Slate предлагает решить вопрос по-другому - назначать на роли мужчин-трансгендеров не женщин, а цисгендерных мужчин, а на роли женщин-трансгендеров цисгендерных женщин. Поступать иначе означает поддерживать представление о том, что транс-мужчины на самом деле женщины, притворяющиеся мужчинами, что в корне неправильно, пишет Slate.

"Нам не нужен мир, в котором актеры могут играть только тех, кем являются на самом деле. Где хорошие люди не могут изобразить злодеев, где счастливые не могут исполнить роль тех, кто в депрессии; где здоровые люди не могут сыграть алкоголиков и зависимых, где красивый не может изобразить урода", - считает один из пользователей твиттера.

Правообладатель иллюстрации Pascal Le Segretain/Getty Images For Paramount Pic Image caption В предыдущем фильме Сандерса "Призрак в доспехах" Йоханссон сыграла японку.

Поиски равноправия и равновесия

В последние годы Голливуд все чаще уличают в ущемлении представителей меньшинств. Для ситуации, когда роль чернокожего персонажа отдается белому актеру, даже придумали особый термин - whitewashing (буквально - обеление).

В 2016 году разразился скандал вокруг премии "Оскар" - многие звезды, в том числе актриса Джейда Пинкетт-Смит и режиссер Спайк Ли, решили бойкотировать церемонию, заявив, что Американская киноакадемия сознательно не дает "Оскара" чернокожим актерам и актрисам. Высказывались предложения ввести квоты на расовую принадлежность для кандидатов на "Оскар".

У скандала были основания. Среди номинантов тогда второй год подряд все 20 актеров и актрис, претендующих на награду за лучшие роли, были белыми. К примеру, белые сценаристы байопика о рэп-группе N.W.A. были выдвинуты на награды, а чернокожие актеры - нет.

Номинированная на премию актриса Шарлотта Рэмплинг с бойкотом не согласилась и заявила, что это дискриминация белых актеров.

"Зачем разделять людей на категории? Мы живем в стране, где принимают - более или менее - практически любого. Люди всегда ищут проблем, про некоторым говорят "он слишком красив", про другого, что он слишком чернокожий, про третьего, что он слишком белый… всегда найдется кто-то кто скажет, что вы слишком то или се", - сказала актриса.

Киноакадемия признала существование проблемы и пошла на радикальные шаги, изменив правила приема в академики. Организация поставила цель увеличить представительство женщин и представителей различных этнических групп к 2020 году. Уже в 2017-м "Оскар" за лучший фильм года получил фильм "Лунный свет" - драма о жизни чернокожих гомосексуалов.

Другой мучающий киноманов вопрос - почему теперь, когда представители других рас стали появляться в ролях, которые изначально предназначались только для белых, последним предъявляются претензии, если они берутся за роли чернокожих героев.

Героев пьес Шекспира стали чаще играть чернокожие актеры. В культовом мюзикле "Отверженные" на сцене лондонского Театра Королевы роль Козетты (в голливудской экранизации ее играет светловолосая Аманда Сейфрид) сейчас исполняет чернокожая актриса. Роль Гермионы в пьесе "Гарри Поттер и Проклятое Дитя" тоже досталась чернокожей актрисе.

Правообладатель иллюстрации Warner Brothers/Getty Images Image caption Лоуренс Оливье в роли Отелло в одноименном фильме 1965 года.

При этом, очевидно, у многих возникнут вопросы, если, например, в мюзикле о чикагском джазовом трио "Dreamgirls" какую-то из главных ролей отдадут белокожей девушке.

Впрочем, издание Guardian считает, что белые актеры имеют право на подобные роли, главное - не доволить это до нелепости, то есть не накладывать на них тонны грима, лишь бы они "потемнели" (вспомним облик Лоуренса Оливье в заглавной роли экранизации "Отелло" в 1965 году).

Как выход - кастинг, не берущий в расчет ни расовую, ни гендерную, ни сексуальную принадлежность актеров, учитывающий только его профессиональные способности.