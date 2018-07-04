Каким будет курс доллара в конце четвертого срока Путина
Курс доллара, который в 2018 году в среднем составит 60,8 рублей, будет постепенно расти вплоть до 2024 года, следует из опубликованного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития. Как объясняют причины такого прогноза в министерстве?
Средний курс доллара в этом году составит 60,8 рубля. По расчетам министерства, в 2019 году он вырастет почти на 2,5 рубля - до 63,2 рублей.
В 2020 году средний курс американской валюты составит 63,8 рублей, в 2021-ом - 64 рубля, в 2022-ом - 64,7 рублей, в 2023-ем - уже 66,3 рублей, посчитали в ведомстве.
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И, наконец, в 2024 году средний курс доллара достигнет отметки в 68 рублей, следует из материалов ведомства. В 2024 году истекает четвертый срок президентства Владимира Путина.
Как объясняют такой прогноз в минэкономразвития?
- Американский доллар укрепился относительно других валют за счет более высоких темпов экономического роста в США по сравнению с Еврозоной, активной нормализации денежно-кредитной политики Федерального резервного фонда (ФРС) США, а также росту волатильности на рынках некоторых развивающихся стран (Аргентина, Турция)
- Текущий курс рубля - это в первую очередь следствие глобального давления на валюты развивающихся стран, а не санкций против России
- Дополнительные санкции, введенные США против России в начале апреля этого года, на настроения инвесторов уже не влияют, считают в министерстве
- На курсе рубля, как и валют других развивающихся стран, до 2024 будет сказываться ослабление доллара США по отношению к евро, оно будет происходить из-за нормализации денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также из-за постепенного исчерпания влияния стимулирующих мер бюджетного импульса в США
- Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цен на нефть марки Urals до 63,4 долларов за баррель в среднем в 2019 году и до 53,4 долларов в 2024 году, однако падение цен на нефть окажет незначительный эффект на обменный курс рубля, и в среднесрочной перспективе он останется стабилен в реальном выражении
НДС, пенсионный возраст и реальные зарплаты
- Запланированное повышение НДС с 1 января 2019 года приведет к тому, что вырастут инфляционные ожидания россиян, и уже в этом году произойдет "потребление впрок" товаров длительного пользования, на которые население будет ждать роста цен
- Инфляция с текущих уровней ускорится до 3,1% в декабре 2018 года, на конец 2019 года она составит уже 4,3 % год к году
- Минэкономразвития оценило эффект от повышения пенсионного возраста: "Острый дефицит на рынке труда будет постепенно ослабевать"
- Число экономически активного населения увеличится приблизительно на 300 тысяч человек в следующем году и на 1,8 млн к 2024 году "благодаря продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста"
- Благодаря пенсионной реформе экономика дополнительно вырастет на 1,3 процентного пункта
- Минэкономразвития уже в следующем году ожидает резкого замедления роста заработных плат: если в этом году они по прогнозу увеличатся на 6,3%, то в следующем - всего на 0,3%.