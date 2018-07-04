Каким будет курс доллара в конце четвертого срока Путина

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Курс доллара, который в 2018 году в среднем составит 60,8 рублей, будет постепенно расти вплоть до 2024 года, следует из опубликованного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития. Как объясняют причины такого прогноза в министерстве?

Средний курс доллара в этом году составит 60,8 рубля. По расчетам министерства, в 2019 году он вырастет почти на 2,5 рубля - до 63,2 рублей.

В 2020 году средний курс американской валюты составит 63,8 рублей, в 2021-ом - 64 рубля, в 2022-ом - 64,7 рублей, в 2023-ем - уже 66,3 рублей, посчитали в ведомстве.

И, наконец, в 2024 году средний курс доллара достигнет отметки в 68 рублей, следует из материалов ведомства. В 2024 году истекает четвертый срок президентства Владимира Путина.

Как объясняют такой прогноз в минэкономразвития?

Американский доллар укрепился относительно других валют за счет более высоких темпов экономического роста в США по сравнению с Еврозоной, активной нормализации денежно-кредитной политики Федерального резервного фонда (ФРС) США, а также росту волатильности на рынках некоторых развивающихся стран (Аргентина, Турция)

Текущий курс рубля - это в первую очередь следствие глобального давления на валюты развивающихся стран, а не санкций против России

Дополнительные санкции, введенные США против России в начале апреля этого года, на настроения инвесторов уже не влияют, считают в министерстве

На курсе рубля, как и валют других развивающихся стран, до 2024 будет сказываться ослабление доллара США по отношению к евро, оно будет происходить из-за нормализации денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также из-за постепенного исчерпания влияния стимулирующих мер бюджетного импульса в США

Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цен на нефть марки Urals до 63,4 долларов за баррель в среднем в 2019 году и до 53,4 долларов в 2024 году, однако падение цен на нефть окажет незначительный эффект на обменный курс рубля, и в среднесрочной перспективе он останется стабилен в реальном выражении

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