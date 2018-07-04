Пара в городе под Солсбери была отравлена "Новичком"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption О результатах тестирования вещества сообщил представитель полиции графства

Пара, найденная без сознания в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, также была отравлена веществом группы "Новичок", сообщает полиция графства Уилтшир. К расследованию подключился контртеррористический отдел британской полиции.

45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс были обнаружены без сознания в жилом доме вечером в субботу, 30 июня. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу героина или кокаина.

Вещество, которым они отравились, исследовали в правительственной химической лаборатории и пришли к выводу, что это вещество той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Городок Эймсбери находится в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта были тяжело отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Кто был отравлен

Роули и Стерджесс - граждане Британи, жители Эймсбери. Полиция разыскивает их родственников, но найти пока никого не удалось.

Сейчас они оба находятся в критическом состоянии, больше к полицейским с походими симптомами никто не обращался.

Кем работали мужчина и женщина пока не сообщается, однако представитель полиции на брифинге заявил, что в их биографии нет ничего такого, что навордит на подозрения об их отношении к спецслужбам.

В полиции считают, что Роули и Стреджесс не могли быть объектами покушения. Вероятно, они вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно. Полиции пока не известно, каким образом мог распространяться "Новичок".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пострадавших отвезли в райбольницу Солсбери - туда же, куда четыре месяца назад доставили Сергея и Юлию Скрипаль

Как рассказал агентству Франс Пресс один из друзей пары Сэм Хобсон, Роули и Стерджесс провели пятницу в Солсбери. По словам Хобсона, он в субботу, 30 июня находился рядом с Роули, когда тот "начал очень сильно потеть, пот капал на пол, с ним невозможно было разговаривать". Это произошло примерно в три часа дня.

За несколько часов до этого Стерджесс упала в обморок. и была госпитализирована.

"Я должен сказать, что мы не можем заявлять, что нервно-паралитическое вещество было произведено там же, где то, которым отравили Скрипалей," - заявил заместитель главы полиции Лондона Нил Басу.

"Возможность того, что эти отравления связаны, разумеется, будет одной из линий расследования", - добавил он.

При этом полицейский уточнил, что пара во время визита в Солсбери не приближалась к местам, которые были подверждены заражению после отравления Скрипалей.

Реакция в России

На новости о "Новичке" реагируют российские чиновники и публицисты.

Отравление в Солсбери

Ровно четыре месяца назад, 4 марта, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте 8 марта, заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Тогда же она заявила, что отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок".

Россия категорически отрицает свою возможную причастность к отравлению Скрипалей.