Мать ребенка-инвалида продала лекарство. На нее завели дело о наркотиках

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В отношении москвички Екатерины Конновой, которая одна воспитывает двух детей, возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте психотропных веществ. Женщина через интернет купила лекарство для сына, страдающего эпилепсией, а потом попыталась перепродать не использованный препарат на форуме.

Теперь Конновой грозит до восьми лет тюрьмы, а ее детям - жизнь в детском доме. Петицию в защиту женщины подписали уже более 60 тысяч человек.

"Проверочная закупка"

Шестилетний сын Конновой Арсений - подопечный детского хосписа "Дом с маяком". 4 июля в благотворительном учреждении сообщили, что Коннова была задержана полицией, когда передавала покупателю микроклизмы с диазепамом, который ранее сама приобрела в интернете.

Диазепам в микроклизамах применяется для купирования судорог при эпилепсии и действует намного быстрее диазепама в ампулах, пояснили в хосписе. Однако в России препарат в такой форме не зарегистрирован и многие родители вынуждены покупать его за границей или на форумах у перекупщиков.

С 1 августа 2013 года диазепам входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Это значит, что больные могут использовать его строго по назначению врача, а продавать его разрешено только лицензированным аптекам.

Коннова купила 20 микроклизм с диазепамом за 20 тысяч рублей через группу "ВКонтакте", но позже врачи в хосписе посоветовали ей бесплатно через поликлинику получить диазепам в ампулах. Женщина так и сделала, но на руках у нее осталось пять микроклизм, которые она решила продать по объявлению за 3250 рублей.

"Кто-то откликнулся, договорились встретиться вечером 18 июня у метро "Проспект мира". Катя отдала клизмы, получила 3250 рублей, и тут же к ней подошли сотрудники полиции с удостоверениями и сказали, что она подозревается в незаконном распространении наркотических средств и должна поехать с ними в отделение полиции", - сообщила заместитель директора "Дома с маяком" Лидия Мониава.

По ее словам, в материалах дела против Конновой написано, что это было "оперативно-розыскное мероприятие "проверочная закупка".

Как сообщили в управлении МВД по Москве РБК, в ходе проверки установили, что "подозреваемая ранее незаконно через сеть интернет у неизвестного лица приобрела зарубежный лекарственный препарат, не сертифицированный в России и содержащий запрещенное вещество".

"Впоследствии женщина решила его перепродать. В момент получения денежных средств она была задержана сотрудниками полиции", - сказал представитель управления.

Полиция возбудила в отношении задержанной ​уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ и сейчас передает его в прокуратуру. Женщина отпущена под подписку о невыезде.

"Стали спрашивать, сколько лет я наркоманю"

Сама Коннова рассказала журналистам, что у ее сына ДЦП и множество других сложных диагнозов.

"Есть одно лекарство, которое продается только в ампулах, его нужно вкалывать. У Арсения приступы по несколько раз в день, и живого места на мальчишке уже не было. Я стала искать другой выход", - пояснила РБК женщина.

По ее словам, через знакомую в социальной сети она узнала о клизмах с диазепамом, которые мгновенно снимают приступ, и решила купить их на деньги, которые получила в подарок от друзей к Новому году.

"Решила потратить их на здоровье младшего ребенка. Лекарство помогало, но со временем организм Арсения стал привыкать и эффект пошел на уменьшение", - отметила Коннова. Из-за финансовых трудностей она решила продать оставшиеся клизмы, снизив их цену с первоначальной 1000 рублей за штуку до 650 рублей.

"Закупку, как оказалось, делала полиция. Я продала лекарства, мне дали деньги, затем подошли полицейские, отвели в машину. Стали спрашивать, сколько лет "я наркоманю" и "что употребляю". На мой вопрос, почему меня оскорбляют, они сказали, что нужно знать законы: диазепам - наркотическое лекарство", - добавляет она.

В петиции в защиту Екатерины Конновой, которую создали представители хосписа "Дом с маяком", подчеркивается, что микроклизмами с диазепамом "наркоманы не интересуются", поскольку от него "вообще никакого кайфа получить невозможно".

Сделала по незнанию

"Я не знала, что это за лекарство. Когда мне его выписывали, оно называлось "противосудорожным", снимающим приступы. [...] Все лекарства, которые мы принимаем, рецептурные. Если бы я знала, я бы на это никогда в жизни не пошла", - сказала Коннова RT.

Сейчас "Дом с маяком" готовит ходатайство в прокуратуру, в котором выражает поддержку Конновой и просит прекратить возбужденное в отношении нее уголовное дело, рассказала Русской службе Би-би-си руководитель пресс-службы хосписа Софья Харькова.

"Мы будем подавать ходатайство от имени детского хосписа, а также призываем другие общественные и правозащитные организации его подписать. По-моему, Лидия [Мониава] говорила, что уже несколько организаций поддержали", - сказала она.

Хоспис также дает Конновой характеристику как учреждение, под опекой которого уже более четырех лет находится ее сын Арсений.

"Мы даем положительную характеристику, как человеку, которого мы много лет знаем, и который ни разу себя не скомпрометировал, и явно то, что она сделала, она сделала просто по незнанию", - считает Харькова.

Особенности законодательства

Как пояснила основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, форма препарата диазепам в клизме (ректальная) не зарегистрирована в России из-за особенностей законодательства, не позволяющего лицензировать препарат, который не прошел клинические исследования в стране, даже если он широко используется в Европе.

Федермессер напомнила, что вопрос декриминализации деяний, связанных с нарушением оборота препаратов, облегчающих страдания неизлечимо больных детей, поднимался в России неоднократно, и был поддержан президентом и премьер-министром страны.

Однако пока известно лишь, что подобные препараты могут появиться в России не раньше 2022 года, отметила основатель фонда "Вера".

Федермессер в своей публикации в "Фейсбуке" обратилась к властям с просьбой как можно скорее пересмотреть существующие нормы, чтобы помочь Екатерине Конновой и обезопасить других родителей, которые могут оказаться в аналогичной ситуации.