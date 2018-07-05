МВД Британии: Россия должна объяснить новое отравление "Новичком"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Саджид Джавид, выступая в четверг в парламенте, призвал Россию разъяснить вопрос с отравлением пары в Уилтшире

Министр внутренних дел Британии Саджид Джавид призвал российские власти объяснить, каким образом два жителя Британии, находясь в графстве Уилтшир, оказались отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Как ранее стало известно, в минувшую субботу, 30 июня, были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс с признаками отравления, схожими с теми, которые были выявлены в марте этого года у бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Роули и Стерджесс, находящиеся в критическом состоянии, проживают в городе Эймсбери, который расположен в 11 километрах от города Солсбери, где были найдены без сознания Скрипали.

Джавид заявил, что нервно-паралитическое вещество, которым отравилась пара в Эймсбери, той же группы, что и субстанция, которой были отравлены в марте Сергей и Юлия Скрипали.

В четверг Бен Уоллес, первый замминистра Великобритании, отвечающий за безопасность и экономические преступления, призвал Россию рассказать подробности покушения на бывшего двойного агента Скрипаля и его дочь с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

"Российское государство может эту ситуацию "исправить", если они расскажут нам, что конкретно произошло, что они сделали, и тем самым заполнят важные пустоты, которые мы пытаемся расследовать", - сказал Уоллес в интервью Би-би-си.

Что говорят создатели "Новичка"?

По одной из версий, британская пара могла случайно отравиться, войдя в контакт с остатками нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали, поскольку они проживают в том же районе.

Однако бывший советский химик и один из разработчиков класса отравляющих веществ под названием "Новичок" Вил Мирзаянов в интервью Би-би-си выразил сомнение в том, что это возможно.

"Я думаю, что это разные [инциденты], конечно, разные. Потому что этот "Новичок", это вещество - оно неустойчиво, тем более во влажной атмосфере. Он влагонеустойчив, он разлагается. За четыре месяца со дня отравления Скрипалей все должно разложиться, это свежая атака", - сказал Мирзоянов.

Также он подтвердил свое прежнее заявление о том, что подобное отравление могло быть подготовлено на государственном уровне.

"В этом у меня нет никаких изменений моей позиции. Я настаиваю на этом, как и на том, что "Новичок-234" был произведен только в Советском Союзе или России, его могли продолжать делать, и продолжают. Потому что ведь "Новичок", он же не запрещен к производству и не подпадает ни под какую конвенцию", - отметил Мирзоянов.

В то же время Владимир Углев, также участвовавший в разработке "Новичка" придерживается другой точки зрения в том, что касается стабильности этого вещества: "[Оно] будет испаряться, но следы останутся. И впитается. Это могло быть источником вторичного загрязнения".

В интервью Би-би-си в четверг он также подтвердил, что у этого нервно-паралитического вещества высокая ингаляционная активность и оно легко проникает через кожу.

"Кого посылают - ему производят несколько закладок и он выбирает какой воспользоваться. Он мог воспользоваться одной. Было сделано 3-4, - высказал предположение химик. - Как вы их определите? Представьте шприц под лавочкой. Он не излучает. Обнаружить невозможно, это маленькие количества".