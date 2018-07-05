Российская реакция на новый "Новичок": у Британии проблемы с хранением ядов

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Представители российских властей начали комментировать сообщения об отравлении британской пары неподалеку от Солсбери.

45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс отравились веществом группы "Новичок" - так же, как экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия четыре месяца назад.

По предварительным данным, этот случай не связан с делом Скрипалей. Би-би-си собрала высказывания российских политиков и экспертов об инциденте в Эймсбери.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

"Это очень тревожные новости. Безусловно, они вызывают глубокую обеспокоенность и в связи с подобными проявлениями уже неоднократными в Великобритании. Сейчас мы, конечно, обеспокоены. Все-таки в Европе такое уже повторяющееся использование вот таких веществ. Хотя, с другой стороны, мы не располагаем информацией, какие вещества, собственно, использовались, как использовались", - заявил Песков (цитата по РИА Новости)

Песков напомнил, что ранее "Россия категорически отрицала и продолжает отрицать категорически возможность какой-либо причастности к тому, что там [в Солсбери] происходило".

Сергей Степашин, первый директор ФСБ

"По всей видимости, у британской стороны есть проблемы с хранением ядовитых веществ в лаборатории в Портон-Дауне. Поэтому искать причины произошедшего Великобритании надо у себя - в районе Портон-Дауна. И, наконец, отказаться от бредовой версии о причастности России. Но, очевидно, что Британия не в состоянии самостоятельно расследовать инциденты в Солсбери и Эймсбери", - заявил Степашин Интрефаксу.

В Портон-Дауне расположена лаборатория министерства обороны Великобритании. Эксперты Портон-Даун подтвердили Би-би-си, что сотрудничают со следствием в Эймсбери, однако отказались уточнять, каким именно образом.

Николай Ковалев, депутат Госдумы, бывший директор ФСБ

"Основная версия - и для меня это совершенно очевидно, исходя из опыта работы и анализа ситуации - к инцидентам в Британии с использованием отравляющего вещества А-234, или как его у нас называют "Новичок", причастен, скорее всего, разработчик этого вещества", - сказал Ковалев Интефаксу.

Депутат предположил, что этот человек либо сам ушел из лаборатории, либо был уволен, "и потому обижен и продолжает свои бесчеловечные эксперименты над людьми".

Ковалев также считает, что британские власти не предупреждают граждан о грозящей опасности: "Совершенно очевидно, что эта опасность сохраняется, однако власти делают все для того, чтобы это скрыть". По его словам, "спешно уничтожаются вещественные доказательства, в частности, кошечки, хомячки, дом Скрипалей выкупается правительством".

Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне

"Нужна кропотливая профессиональная работа, причем теперь уже средствами только спецслужб Великобритании не обойтись. Участвовать должна, в том числе, и Россия. Спекуляция со Скрипалями привела к тому, что вполне могут появиться люди, желающие ажиотажа. А это может вызвать цепную реакцию", - заявил Шаманов (цитата по Интефаксу).

Посольство России в Нидерландах

"Насколько же Россию считают глупой, чтобы "снова" использовать так называемый "Новичок" в разгар чемпионата мира по футболу и после специальной сессии государств-участников ОЗХО (созванной, кстати, по инициативе Великобритании) и наделившей ОЗХО дополнительными функциями. Шоу должно продолжаться?", - говорится в сообщении посольства в "Твиттере".

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

"СМИ: "Мужчину и женщину в английском городе Эймсбери отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. По его словам, результаты анализов, указывающие на нервно-паралитическое вещество "Новичок", он получил вечером из Портон-Дауна". А где же Тереза Мэй?" - написала Захарова в "Фейсбуке".

Евгений Серебренников, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

"Очевидно, что произошедшее абсолютно точно доказывает нашу непричастность к "делу Скрипалей". Надеемся, что британская сторона здраво оценит факты", - сказал Серебренников РИА Новости.

Он напомнил, что Россия с самого начала заявляла о своей непричастной к отравлению Скрипалей, однако аргументы "тупо не принимались".

"Но мы будем стараться привлекать международную общественность, и думаю, общими усилиями мы сможем загнать Лондон в угол, зажать там, и им придется признать нашу правоту. Вчерашний случай поможет это сделать", - уверен сенатор.

Сергей Железняк, член комитета Госдумы по международным делам

Депутат Железняк предположил, что инцидент в Эймсбери - это попытка британских властей "замазать в информационном поле предстоящую встречу президентов России и США".

"Вполне возможно, что и в Британии сильно недовольны этим и хотят как-то замазать предстоящую встречу двух президентов в информационном поле. И этот пиар-эффект, который британские власти пытаются получить от этого инцидента в Эймсбери, скажем так, такими открытыми наркоманами с большим стажем, это как раз демонстрация того, что власти Великобритании, к сожалению, пока не настроены на какой-то здравый, конструктивный лад во взаимодействии как с Россией, так и с Соединенными Штатами", - сказал Железняк в эфире телеканала "Россия 24"

Юрий Швыткин, зампред комитета Госдумы по обороне

"Это [инцидент с отравлением в Эймсбери] говорит о разгуле преступности в Великобритании, отсутствии должной работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению соответствующих преступлений. Я бы назвал [причиной] внутренний беспорядок в самой стране", - заявил Швыткин РИА Новости.