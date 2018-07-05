Крымского активиста приговорили к пяти годам. Чем известен Владимир Балух

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Балух - один из 23 граждан Украины, входящих в список для возможного обмена на российских граждан, содержащихся в украинских тюрьмах

В Крыму российский суд приговорил активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей. Его обвиняли в том, что он ударил начальника изолятора, в котором содержался. До ареста Балух поднимал флаг Украины над своим домом и вешал табличку "Улица героев Небесной сотни".

Приговор был вынесен по совокупности двух уголовных дел. Судья заявила, что действия Балуха были обусловлены "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями". Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на своего корреспондента.

Президент Украины Петр Порошенко назвал вынесенный в Крыму приговор расправой. "Человека, который поднял над собственным домом украинский флаг, за этот поступок методично уничтожают", - написал он в "Фейсбуке".

Кто такой Владимир Балух

Владимир Балух - крымский фермер, в свое время баллотировавшийся в Верховный совет Крыма от Конгресса украинских националистов.

После аннексии Крыма Балух отказался от автоматического получения российского гражданства, а на крыше своего дома, по сообщениям СМИ, держал поднятым украинский флаг - именно с этим фактом проукраинские активисты связывают его проблемы с правоохранительными органами.

В декабре 2016 года при обыске в доме Балуха российские силовики изъяли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Российский суд в Крыму признал его виновным в хранении боеприпасов и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 10 тысяч рублей.

Еще до вынесения приговора, в феврале 2017 года, международный правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні 18". Небесной сотней на Украине называют погибших на Майдане зимой 2014 года.

"После этого к нему приходил председатель сельсовета с помощниками, угрожал, что его независимое поведение повлечет за собой неблагоприятные последствия, включая "обнаружение" у Балуха оружия или наркотиков, и требовал снять табличку", - говорилось в заявлении правозащитников.

14 марта 2018 года, после того вступления приговора в силу, Балух объявил голодовку. Чтобы избежать принудительного кормления, позже он начал ежедневно принимать два стакана овсяного киселя, 50-70 грамм сухарей из черного хлеба и чай с медом.

Адвокат Балуха Ольга Динзе утверждала, что по состоянию на середину мая ее подзащитный потерял 30 кг веса.

Второе уголовное дело

Дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти против Балуха возбудили в августе 2017 года по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко.

Ткаченко утверждал, что Балух ударил его локтем в живот, а потом - флаконом моющего средства по руке. Позже дело переквалифицировали на статью о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Балух настаивал, что это Ткаченко ударил его, а также оскорблял заключенного и его родителей. Заключенный жаловался в Следственный комитет России, но ведомство не приняло жалобу.

Будет ли обмен?

Владимир Балух - один из 23 граждан Украины, входящих в список для возможного обмена на российских граждан, содержащихся в украинских тюрьмах.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко ранее на этой неделе заявила, что список был передан представителям России в контактной группе весной 2018 года, однако внятной реакции на него, по ее словам, украинская сторона не получала.

В четверг Геращенко сообщила, что Киев может рассмотреть возможность передачи России еще 14 человек, в том числе журналиста Кирилла Вышинского.

МИД Украины и США настаивают на освобождении Балуха российскими властями.