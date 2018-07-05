Запретное искусство: можно ли рассказывать о картинах в Третьяковке?

Правообладатель иллюстрации Geodakyan Artem/TASS Image caption Даже если вы не получили деньги за рассказ о выставке, вас можно считать гидом, считают в Третьяковке и Пушкинском

Третьяковская галерея столкнулась с волной критики, после того как сразу несколько человек пожаловались, что им не разрешили обсуждать картины на выставке в музее. Несмотря на общественное возмущение, Третьяковка настаивает на своей правоте.

15 июня работающие в МГУ историки Олег Айрапетов, Максим Шевченко и Федор Гайда пришли в Третьяковскую галерею на Крымском Валу на выставку художника Василия Верещагина. С ними было несколько студентов и аспирантов.

По их словам, во время экскурсии они обменивались впечатлениями и задавали друг другу вопросы. К ним подошел охранник и заявил, что "экскурсии без аккредитации" в музее запрещены.

На вопрос о том, что считается экскурсией, охранник ответить не смог, и историки перешли на шепот. Когда сотрудники со студентами выходили с выставки, их встретили "старший лейтенант МЧС" и сотрудница музея, которые заявили, что действия посетителей незаконны. Они сказали, что в случае прихода группой от одного до 20 человек нужно направлять в музей письмо с просьбой о разрешении.

Сотрудники истфака в результате обратились с жалобой в министерство культуры. Вскоре выяснилось, что похожие инциденты в музее происходили неоднократно.

Каждый из жалующихся писал о том, что у него потребовали бейдж гостевого гида. При этом они отмечали, что им неясно, почему их прогулка по музею определена как экскурсия.

Как музей это объясняет?

В сообщении Третьяковки, появившемся вскоре после того, как посты стали вирусными, говорится, что с 15 мая этого года в галерее введены специальные бейджи для проведения экскурсий или групповых занятий.

Сторонние специалисты получают бейджи, на которых указано: "Гид-гость", говорится в сообщении.

"Многих смущает в наших правилах то, что ведение неоформленных экскурсий у нас не разрешено даже для одного человека. Это мера вынужденная - есть люди, которые не стесняются ловить за рукав идущих по улице ко входу в галерею посетителей и предлагать именно такую "частную" экскурсию для одного-двух человек. А в залах на вопросы работников музея они отвечают, что не проводят экскурсию, а просто общаются с друзьями", - говорят в пресс-службе музея.

При это отмечается, что "наши сотрудники достаточно компетентны и опытны, чтобы отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность".

В музее говорят, что при решении руководствовались соображениями о безопасности экспонатов, о равном доступе к произведениям искусства для всех посетителей и о качестве информации, предоставляемой гидом.

Как следует из правил посещения Третьяковки, занятие с группой не более 20 человек стоит 5 310 рублей в галерее в Лаврушинском переулке, а в Новой Третьяковке на Крымском валу может быть проведено бесплатно. В обоих случаях нужно присылать официальное письмо не позже, чем за две недели, билеты при этом оплачиваются отдельно.

Истфак МГУ на всякий случай извинился

Администрация исторического факультета МГУ поддержала Третьяковку. В четверг она извинилась за то, что сотрудники не оформили свой визит и не получили бейдж гостя.

"Очень жаль, что преподаватели исторического факультета МГУ, предварительно не ознакомившись с этими правилами, проводили занятие на выставке В. В. Верещагина, которая открыта в залах Третьяковской галереи. Обоснованные претензии работников музея были встречены негативной реакцией. К сожалению, свою неверную позицию сотрудники факультета осветили в средствах массовой информации и в письме министерству культуры РФ", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что заявление наносит вред не только престижу Государственной Третьяковской галереи, но и негативно отражается на общественном лице исторического факультета МГУ.

"Администрация исторического факультета надеется, что настоящее событие не разрушит эти близкие отношения и приносит свои извинения Третьяковской галерее за некорректное поведение сотрудников исторического факультета", - добавили в пресс-службе МГУ.

А как в других музеях?

В правилах посещения ГМИИ им. Пушкина указано, что "экскурсией является осмотр основной экспозиции и/или выставок в сопровождении экскурсовода". При этом отмечается, что музей имеет право считать экскурсией групповой осмотр экспозиции, сопровождающийся рассказом одного из участников группы, независимо от того, коммерческий или бесплатный это тур.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во многих музеях заявку на экскурсию нужно подавать минимум за две недели

При этом стоимость экскурсии для студентов или школьников непрофильных учебных заведений до 15 человек там составляет 2 000 рублей. Гид должен получить экскурсионную путевку.

В правилах посещения Русского музея в Санкт-Петербурге говорится о запрете проводить экскурсии "в целях получения доходов" без письменного согласования с администрацией. О некоммерческих экскурсиях там ничего не говорится.

В пресс-службе Эрмитажа затруднились сказать, рассматривают ли они как экскурсию рассказ друзьям об экспозиции и предложили направить официальный запрос на имя директора галереи.

В лондонской Национальной галерее также нужно предупреждать о визите в музей с компанией. Тот, кто рассказывает об экспонатах, должен получить бейдж гида, при этом рассмотрения заявки нужно ждать около месяца. Разрешается привести до 30 человек. Посещение основной экспозиции там бесплатное.